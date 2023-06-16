Dr.Durian 2小時榴槤放題 任食多款時令榴槤/ 榴槤鹹甜點｜玩遊戲抽馬來西亞機票！

踏入盛夏，正值馬來西亞榴槤當造旺季，主打榴槤放題的全新品牌「Dr.Durian」正式登陸香港，推出榴槤放題！於7月21日至8月21日期間，連續一個月內無間斷地供應最新鮮的馬來西亞榴槤，低至$598就即可於2小時內任食多款時令榴槤，以及新鮮榴槤精心炮製的鹹甜美點，榴槤控絕對不能錯過！

榴槤每日新鮮空運到港 每日供應6至8款時令款式

「Dr.Durian」對挑選榴槤有一份堅持，只會供應最好的出品，每日樹上熟即時收果後，24小時內隨即直送香港，保證新鮮且原汁原味。當中包括D197老樹貓山王、D24(山頂 XO)、D13 金包、D18 夕陽紅、D2 夢中情人、 D201 江海、D175 紅蝦、D160 竹腳、D198 金鳳、D101 紅肉及 D200 黑刺。上述各款榴槤將按時令不定時供應，每日供應6至8款，款式均有不同，充滿驚喜。

D197 貓山王

D13 金包

新鮮榴槤果肉炮製下午茶

除了可以品嚐多款當造的馬來西亞的榴槤外，還有以新鮮榴槤果肉自家炮製的榴槤下午茶(每人一份)，以三層架形式奉客，當中包括榴槤泡芙、榴槤肉蛋糕、榴槤糯米飯、榴槤千層糕、榴槤芝士 Pizza、馬拉串燒配榴槤醬及榴槤糯米糍，款款精美且滋味十足，令人一吃傾心。

大抽獎送出Air Asia來回馬來西亞雙人機票

為了答謝一眾榴槤控支持，所有惠顧「Dr.Durian」的食客可以大玩單挑榴槤博士遊戲贏取豐富獎品！當中最吸引的是由 AirAsia 送出的香港來回馬來西亞三大人氣航點的雙人來回機票，包括吉隆坡、亞庇(沙巴)及檳城(名額3位)，還有由馬來西亞旅遊促進局(香港分局)送出的特色禮物，包括旅行頸枕及手工番梘等。只要保留消費單據，即可於參與遊戲贏取巨獎，活動詳情可參閱場內宣傳物品，只需掃描QR Code即可連結至指定網址。

Dr.Durian 任食2小時馬來西亞榴槤