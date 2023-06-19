黃子佼承認曾強吻少女兼拍裸照 大爆娛樂圈黑材料 兒時目睹媽媽出軌致性格變態

「台灣Me Too」風波繼續蔓延！繼早前的許傑輝、宥勝等後，一名移居法國的女子Zofia在網上哭訴，17歲時曾遭一位男星在車內強吻、拍裸照 —— 不久後，台灣著名主持人黃子佼在直播中承認事件並道歉，黃子佼更在片中接連提到多位圈中人包括大S(徐熙媛)、小S(徐熙娣)、吳宗憲、曾國城、范曉萱及胡瓜等，大爆娛樂圈多位藝人不為人知的一面，似是玉石俱焚！

黃子佼「攬炒」大爆娛樂圈黑材料

黃子佼在直播時承認自己當年犯的錯，向老婆孟耿如等人道歉，並指「台灣Me Too」風波以來一直坐立難安，認為該來的躲不掉，因此乾脆公開承認。不過黃子佼除了道歉外，更爆出多名台灣藝人的醜聞：「我管你們去死」、「如果我逃不過，他們為什麼逃的過？」名副其實要「攬炒」？

黃子佼在影片中露出禿頭，指自己日常在公開場合都會戴上髮片

黃子佼指台灣藝人大小S、具俊曄、范曉萱、周俊偉、阿雅等人都曾吸毒，更曾在韓國旅行時強迫自己一同吸：「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂！光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒。」

「大小S還會在飛碟電台對面夜店嗑藥，包括阿雅和范曉萱，大麻、搖頭丸都有碰，他們可以全部都逃過，然後紅20幾年，只是那時候社群平台不發達而沒有機會爆料，如果我逃不過，為什麼他們可以逃過這一切？」

大S(徐熙媛)、小S(徐熙娣)

大S與丈夫具俊曄

另外黃子佼又炮轟吳宗憲的男女關係混亂，而且是個欠錢不還的人；胡瓜曾因吸毒疑似進了勒戒所；曾國城曾在古蹟中山堂主持節目，卻在後台吸煙、喝酒；一位已婚女歌手出軌， 跟製作人搞在一起；他的好兄弟婚內出軌，但形象一樣好得不得了；曾經有一位姓賈的女藝人主動追求，最後卻突然又分手、消失。

黃子佼指吳宗憲欠錢不還

黃子佼指曾國城曾在古蹟中山堂吸煙、喝酒，但沒有人敢阻止。

10歲時曾目睹媽媽出軌

黃子佼在片中又提到自己「有點病態、變態」的原因，可能是源自10歲時目睹媽媽出軌：當時媽媽與一位男性計程車司機帶他出去玩，然後去到飯店，就在他的身邊上床，令他極其震驚；後來爸媽離婚，黃子佼又在爸爸房間搜出色情影片。黃子佼又指受到日本成人片文化的影響，曾偷看老師內褲、偷看女生等，也試圖學習成人片中變態的內容。

黃子佼爆料後，疑因自殘而意識不清，較早前送往台北長庚醫院搶救。黃子佼太太孟耿如現身醫院，哽咽回應傳媒：「很多狀況我還在釐清，至少我認識的他，他非常努力地在工作上，以前的事情，我還需要時間、空間，我們都是一家人，任何事情都會一起面對，一起彌補當初犯過的錯。」