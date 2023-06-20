尖沙咀The ONE「藍．惜地球」環保活動 2.8米Blue Earth 打卡位/親子工作坊/環保展覽

為提升社會對可持續發展和環保的認識，鼓勵更多人參與環保行動，踏出減廢低碳的第一步，香港首家網上人壽保險公司 Blue 將於6月25日至7月1日，一連七天於尖沙咀The ONE舉辦「藍．惜地球」環保活動，場內設有 2.8 米高巨型 Blue Earth打卡裝置、型糊染tote bag親子工作坊、環保展覽、膠樽回收及手語教室等，邀請大家一起支持可持續發展，了解更多如何守護地球。

2.8米高巨型 Blue Earth 打卡裝置

場內最引人注目的2.8米高巨型藍地球是打卡的必到點，象徵著Blue致力推動可持續發展，與大家一起愛護我們的地球，共同支持環保行動。

型糊染 tote bag 親子工作坊

「型糊染」其實是日本傳統染色工藝「藍染」的一種， 「型糊」是指擺放圖紙(型)在布料上，再塗上以天然物料製成的防染糊，隨後再將布匹染色。是次活動特別邀請時裝設計師及藝術家楊展先生團隊，指導大家親手製作專屬自己的型糊染tote bag；同時可參加「型糊染 tote bag 設計比賽」，除了有機會贏得 HK$300電子超市禮券外，作品更有機會印製成環保袋，宣揚愛心及環保理念！

環保展覽 由多個綠色機構包括極地同行、碧瑤愛回收慈善基金、綠化行動、曙光計劃及The Billie System等攜手呈獻的環保展覽，展出多項利用再生物料製成的成果，藉此啟發更多人參與環保行動，共同守護美麗的地球。 愛回收慈善基金將展示多種由環保物料回收製成的產品，例如以12個膠樽打造而成的環保衣服、以使用過的帆布和經過處理的玻璃砂，由庇護工場學員親手製作的環保沙包，以及由處理的玻璃砂製成的裝飾小物，以實際行動回應減廢和再利用的理念。 另一重頭戲就是「楊展環保作品集」，作品展示了植物染與時尚的完美結合，以植物染技術為基礎，將大自然的色彩注入時裝設計中，創造出獨特的植物染時裝。 環保回收 大家將家中的膠樽帶來回收，每個回收到的膠樽，Blue將會捐出HK$5予指定慈善機構以示支持，目標是收集6,000個膠樽。回收之廢塑膠樽將會由綠化行動負責處理。另外，由曙光計劃成立的「愛．鞋子」亦將於活動上進行二手鞋履回收，歡迎市民捐贈波鞋或平底鞋，並轉贈予香港的基層少數族裔、學生、長者或劏房戶等對象，甚至是海外山區有需要的人士，減少浪費之餘又能幫助到別人。

手語教室

極地同行的義工們會在現場教大家手語及舉辦填色比賽，同場亦會有視障人士分享環保相關的小故事，得獎者將會得到免費共融證書課程(價值 HK$1,888/ 位) 。

限量版環保袋派發

參加者只需於現場讚好/追蹤 Blue Facebook/ Instagram 專頁，並分享相關貼文，即可免費獲得以1號膠樽再生製作而成的限量版環保袋乙個。(每日數量有限，派完即止)

「藍．惜地球」環保活動詳情