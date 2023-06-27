蛋卷品牌楓葉 Maple銅鑼灣開分店 必買新出斑蘭蛋卷＋曲奇套裝

本地蛋卷品牌「楓葉 Maple」從2016年工展會開始，每年均出售逾萬件招牌楓葉窩心杏仁蛋卷，隨後於太子開設實體店，今年再進駐銅鑼灣開設全新主題旗艦店。除零售外，店舖亦設有座位，可提供時令泡茶和咖啡供顧客品嚐各式蛋卷和曲奇小吃。

楓葉Maple最近於銅鑼灣開設800呎旗艦店

銅鑼灣店採用黑白2D漫畫風設計，店舖面積由太子店的60呎升級至銅鑼灣旗艦店面積近800呎。店內陳列出多款熱門產品，如蛋卷、曲奇餅和台灣酥品3大系列。

體驗區位置

楓葉Maple蛋卷主打鬆脆薄皮、入口即溶，蛋卷共有5款口味，包括招牌窩心杏仁蛋卷、 經典紫菜肉鬆蛋卷、醇厚朱古力蛋卷、傳統家鄉雞蛋蛋卷，以及近來推出的全新斑蘭味。 而招牌窩心杏仁蛋卷就有3層口感，外層以新鮮純蛋白製成，有別於傳統蛋黃粉製的蛋卷，內層夾雜天然烘焙美國製杏仁碎(純杏仁)，最後一層則散發出牛油香氣！另外，喜歡斑蘭味的就可以一嚐斑蘭蛋卷，除了有翠綠色澤外，口感亦相當厚實！

窩心杏仁蛋卷

經典紫菜肉鬆蛋卷

醇厚朱古力蛋卷

斑蘭蛋卷

除了蛋卷，店舖也有出售曲奇和台灣手信鳳梨酥、芒果酥和柚子酥，用來送禮或回味台灣原味道就一流！

4Mix果仁曲奇

阿蛋2號土鳳梨酥

楓葉 Maple 新主題體驗式概念旗艦店

時間：1100-2000

地址：銅鑼灣波斯富街58號地下

IG：https://www.instagram.com/maplekavo/