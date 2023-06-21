「京滬佳餚」觀塘新店 推開業三大優惠 免費食雞煲/招牌菜半價/生日日期優惠

以京滬料理深受大眾喜愛的「京滬佳餚」，將於6月27日在觀塘「Ginz 8 銀八」開設第四間分店，而為慶祝新店開張，更會推出三大全新優惠！包括贈送雞煲、招牌菜半價及生日日期優惠等，即看詳情！

「京滬．佳餚」打破大家對京滬菜的傳統印象，觀塘新店將京滬手工菜、海鮮小菜和火鍋三者結合，除了京滬香酥烤鴨、上海小籠包等招牌菜式，亦有多款新派菜式如龍蝦燒麻婆豆腐、招牌糯米炒膏蟹等；新分店限定的「招牌火焰雞煲」既香且辣，上菜時加上一道火焰，打卡一流！及後加入雞湯變身火鍋，配搭海鮮日本A5和牛等精選食材。

京滬香酥烤鴨 龍蝦燒麻婆豆腐

為慶祝京滬．佳餚觀塘分店即將於27/6開幕，觀塘店將推出以下三大全新優惠：

第一優惠：

觀塘新分店於7月每個星期六、日全日(1/7-2/7、8/7-9/7、15/7-16/7、22/7- 23/7、29/7-30/7)，凡二人同行顧惠堂食，即贈送一客「招牌火焰雞煲」 或「京滬香酥烤鴨(半例)」！溫馨提示，敬請提前訂座，送完即止。

招牌火焰雞煲

第二優惠：

為慶祝新店開幕，京滬．佳餚由6月27日至8月14日期間 (公眾假期除外)， 觀塘新店和銅鑼灣店星期一至日推出堂食全日優惠價$208「京滬香酥烤鴨 (例)」(原價$438) (*尖沙咀及康城分店星期一至四提供此優惠)，想吃到這招牌菜的食客可得把握時機！

第三優惠：

觀塘新分店亦會推出生日優惠，由6月27日至8月14日，凡生日日期上有數字「6」/「2」/「7」，惠顧堂食煲類產品，即可獲得京滬四色小籠包一客。每枱只限用優惠一次，送完即止。

京滬佳餚 King‘s Delicacy 觀塘新店