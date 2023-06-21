牛摩屯門店重開推5大優惠 必中抽獎＋送和牛＋兒童任食

香港火鍋店林立，由粵式、台式到日式都應有盡有。最近日式火鍋店「牛摩」屯門時代廣場分店也換上新裝，以漫畫風牆身示人。為慶祝分店重開，全線牛摩於7月亦帶來多重優惠！

優惠1 ： 入會送頂級熊本和牛及$1,200迎新優惠

新入會並於同日惠顧正價90分美國IBP牛板腱或以上放題之會員，即送1份日本頂級熊本和牛，再享$1,200迎新優惠！

推廣日期：6月23-30日

*每日限量100份，每碟約50克。數量有限，送完即止。不可與其他優惠同時使用。

優惠2 ： 免費參加100%必中大抽獎

凡惠顧牛摩屯門分店，入座前即可免費參與幸運輪大抽獎一次。（除頭獎外，其他獎品需於即日惠顧時享用。）

頭獎：$100牛摩折扣禮券

二獎：惠顧正價90分鐘放題送「日本頂級熊本和牛」1份

三獎：惠顧正價90分鐘放題送「美國極品牛小排」1份

四獎：半價成為星聚會員享逾$1,200迎新獎賞

五獎：任何惠顧即送生啤1杯

六獎：免費升級一人一鍋「博多美人骨膠原雞白湯」湯底1次

推廣日期：2023年7月26日 – 8月25日

*頭獎需即日領券但不必即日使用，需按券上有效日期前使用。

優惠3 ： 指定分店放題肉類免費升級

荃灣、馬鞍山及將軍澳店限定：新入會並同日惠顧晚市正價90分鐘放題之會員，即可享放題肉類免費升級優惠！例如惠顧「極品美國牛小排」免費升級至「日本霜降黑毛和牛」放題(約69折)。

推廣日期：2023年6月23日 – 7月6日

*需收取升級後放題原價之加一收費

**現有會員與新會員同行均可享免費升級優惠，不可同時使用其他會員優惠

優惠4 ： 身份證含指定字母享8折

逢星期一至四晚上8時後入座，身分證上英文名字含有與牛摩首字母相同的「W」及「M」之顧客，即可享有8折優惠及無限時任食。

推廣日期：2023年6月23日 – 7月25日

*顧客須出示身份證上英文名字方可享用優惠，同行者可享無限時任食，但需收取正價。不可與其他優惠同時使用，加一收費以正價計算。

優惠5 ：兒童免費任食

星聚會員惠顧正價90分鐘火鍋放題，即可攜一位身高不足120cm兒童免費任食。（新入會會員附送兒童免費任食券1張，其後會員憑1分即可繼續換領電子券）

*兒童需為身高少於120厘米及年齡為12歲或以下，入座落單前或需出示兒童生日證明文件

推廣日期：2023年6月23日起

牛摩 屯門店

地址：屯門時代廣場南翼3樓21號舖

電話：2613 0088