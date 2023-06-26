麒麟一番搾「富士山限量禮品」富士山Tote Bag＋和風玻璃杯

今個夏日，麒麟一番搾啤酒推出兩款以日本富士山抽象線條為設計主題的限量禮品，禮品美觀與實用兼備，令人彷如親臨其境，為您的每次開心歡聚或悠閒獨酌的時光更添趣味。

全新推出的和風富士山系列禮品包括：「麒麟一番搾 · 富士山Tote Bag」及「麒麟一番搾 · 和風玻璃 杯」，前者採用棉質布料，堅韌耐用，且容量充足，無論是在野餐、去沙灘、散步或購物都適用！設計融合日系時尚，以簡約的筆畫勾勒出富士山景色的外型，更顯優雅質感。

「麒麟一番搾 · 富士山Tote Bag」

「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」杯身呈深褐色，倒入啤酒後便會透出耀眼的金黃色澤，盡享視覺和味覺的雙重享受；木製杯蓋上刻有富士山輪廓，突顯出自然純樸的美感，木手柄則提供舒適的握持感，為享受啤酒美食的時刻更添日式風情。

「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」

想儲齊兩款和風富士山限量禮品，由即日起至7月4日，凡於7-11便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 富士山 Tote Bag」乙個；而由即日起至7月19日期間，凡於OK便利店購買麒麟一番搾啤酒滿 HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 和風玻璃杯」乙個。數量有限，先到先得，換完為止。