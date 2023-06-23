香港迪士尼魔雪奇緣園區內部概念圖 6大景點及遊樂設施各有特色

香港迪士尼魔雪奇緣園區將於今年11月開幕，早前迪士尼亦有放出不少有關園區的消息，今迪士尼放出最新內部概念圖，讓大家可以先一步了解魔雪奇緣世界的景點和遊樂設施，有木船、過山車、糖果屋等，令人非常期待！



雪嶺滑雪橇是首個以魔雪奇緣為主題的過山車，登上雪橇前會經過一個佈滿蒸氣的桑拿浴室窗，山中小店的老闆奧肯有機會與乘客見見面。排隊的位置還立著一條木柱，木柱表面露出還未完成雕刻的痕跡，最前端的木柱描繪了一個可愛的精靈，而木柱的後部仍未完成。

雪嶺滑雪橇概念圖

雪嶺滑雪橇概念圖

雪嶺滑雪橇概念圖

魔雪奇幻之旅項目是讓乘客坐着木船穿越北山，沿途參觀愛莎的冰雪皇宮，與魔雪奇緣的朋友一起慶祝夏雪節，踏上既輕鬆幽默又驚險旅程，大人小孩都適合！

魔雪奇幻之旅概念圖



滴答精品店由一位木雕師和他的妻子一齊經營的玩具和禮品店，齊集大量Frozen角色相關的精美玩具、紀念品和收藏品，大家可以盡情購買！

滴答精品店概念圖



阿德爾港畔餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，是Frozen中阿德爾王國人民世代光顧的餐廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚。

阿德爾港畔餐廳概念圖



極光糖果屋從北極光中取得靈感。顧客可在這所糖果店找到各式各樣的糖果和甜品，安娜和愛莎也會在這裡訂購她們最喜歡的甜點。

極光糖果屋概念圖



森林小天地是愛莎小時候練習冰雪魔法的地方，為慶祝夏雪節，安娜和愛莎把這個童年秘密玩樂小天地開放給客人參觀。客人還可以在這設施中體驗與愛莎互動，值得期待！