動保機構阿棍屋營運告急 張敬軒歌迷捐款助過難關

非牟利動物保護機構阿棍屋於成立8年來，一直拯救流浪及棄養動物，早前更加開展了零經收費的善行動物診所，致力救助每一隻動物。惟各種動物支出及營運成本急增，資金再次出現困難，不得已於網上告急，獲不少善心人捐款緩急，包括張敬軒歌迷會。

阿棍屋最近營運遇上嚴峻時刻。（阿棍屋facebook）

阿棍屋至今成功拯救超過700隻動物，不過最近營運來到嚴峻時刻，近一年善款急速下滑，不得不暫停零收費的善行動物診所大部份動物醫療服務。兩間拯救動物中心亦面對困境，包括錦田中心現時已收容逾150隻動物，除需要通宵工作的職員來照顧，水電、糧食等開支亦不少，馬鞍崗中心正面對新租約加租，從今年7月開始加租，場內100隻動物中，有近80隻長期病患與年老犬隻，需要特別照顧及處方糧食，種種情況令阿棍屋營運方面雪上加霜。

早前連日來的大雨，泥水湧入拯救中心，經過緊急處理後終於回復原狀。（阿棍屋facebook）

營運告急消息一出，各界都紛紛施予援手，張敬軒歌迷會亦是其中之一。由於歌迷會今年不收取續會費（約300港元），故此不少歌迷都把原來的會費金額捐予阿棍屋。張敬軒向傳媒透露，獲阿棍屋通知，知道不少歌迷捐出今年會費，他表示歌迷會的紀念品收入若足夠營運，讓歌迷捐出會費助人亦善緣。

張敬軒指歌迷會一向

經過連日來獲得不同善心人捐款，阿棍屋早前在社交平台更新近況，透露善款足以支撐阿棍屋一段日子的運作，他們會繼續做好動物拯救及收容工作。阿棍屋代表拯救中心每隻小動物，向大家致以由衷的感激。