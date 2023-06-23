《天線得得B》登陸元朗YOHO MALL 3米高Teletubbies/ 8大奇幻場境打卡位/粉絲見面會

提到大家兒時最愛的兒童節目，相信少不了超人氣節目《Teletubbies 天線寶寶》（又稱《天線得得B》），由7月15日至8月31日期間，《天線得得B》四大角色將首度登陸元朗 YOHO MALL ，在佔地近2,500呎的「夏日尋寶寶」主題裝置中，會有近3米高的4位 Teletubbies、8大奇幻場境打卡位，更會有粉絲見面會！即看詳情～

《天線得得B》登陸YOHO MALL 「夏日尋寶寶」主題裝置

官方尺寸近3米身高的4位Teletubbies，會在YOHO MALL I 中庭「Jumbo 神奇島」等你野生捕獲！8大奇幻場境包括「尋寶放大鏡」、「迷離水管花」、4.5 米高的「幻影帽子山洞」、「『細』界之窗」、「魔法風車之森」、「尋『寶』時光門」、「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」。

另外，全場共60隻趣致鬼馬的Teletubbies早已靜悄悄躲藏於YOHO MALL I 至YOHO MALL II的1至3樓不同角落，繼續與您捉迷藏！

於8月12至13日，Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po更會驚喜現身YOHO MALL「Teletubbies見面會」，與粉絲見面互動，誠邀大家齊齊擺出鬼馬表情拍攝至萌合照，與 Teletubbies 度過一個愉快又難忘的週末！

YOHO MALL「夏日尋寶寶」活動詳情：

主題裝置

日期：2023年7月15日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：YOHO MALL I 中庭及 YOHO MALL II 各樓層

入場詳情：免費開放



「Teletubbies 見面會」