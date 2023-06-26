人氣品牌「姚姚酸菜魚」進駐屯門市廣場！推開業3大超抵限定優惠  $338就食到二人套餐！

召集大西北的朋友！人氣酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」新界區首間分店正式進駐屯門市廣場！為慶祝屯門店開業及答謝一眾「姚姚酸菜魚」迷的支持，「姚姚酸菜魚」乘勢推出全新限定優惠，以新店試食價$338享用原價$438的姚姚酸菜魚配北京烤鴨二人套餐，套餐只適用於屯門及銅鑼灣店。除此之外，新店亦設多款全新美食，令大家身在香港都可以感受最地道的川辣香風味！

酸菜魚是川菜中的經典菜品，深受大眾歡迎，味道以酸、鮮、辣為主，賣相精緻細膩、酸辣可口，味道鮮濃見稱。「姚姚酸菜魚」一直以傳統最正宗烹調方法招徠，精挑優質時令食材，每日新鮮熬煮的湯料，味道層次豐富，再加入創新點子，將酸菜魚的精粹融會貫通。

招牌作「姚姚酸菜魚」嚴選國家認證刺少肉多的新鮮鱸魚，肉質鮮嫩甜美，每條魚都擁有自己的身份證，掃瞄QRCode即以查出鱸魚來源地、檢驗報告等資訊，保證每一條魚都由源頭直採，自然食得安全又放心；秘製湯底耗時5-6個小時精心熬制，啖啖鮮香濃郁；選用經過90天醃製的水東新酸菜，入口集「麻、辣、香、酸」於一身，酸爽又開胃！

除了經典酸菜魚外，新店亦設多款全新美食！香港店首創的雙拼酸菜魚自推出以來大受歡迎，將番茄魚、水煮牛肉、避風塘大蝦等食材拼在一起，一次食到雙重滋味。今次更加入新推出的宮保田雞，田雞肉質嫩滑入味，配上以多種材料秘製的惹味醬汁，送飯一流。川菜也新加了蒜泥白肉、雞絲涼麵、重慶毛血旺、川北涼粉等新款式，款款滋味正宗，令食客在香港都可以感受最地道的川辣香風味。

全新菜式中，重點推介北京酥不膩烤鴨(定價半隻$188，全隻$338)，所用的烤鴨為北京四系鴨，每隻約重4至4.5斤，肉質軟嫩度和脂肪比例均恰到好處。烤鴨有兩款吃法：起皮切片配上蔥絲、青瓜絲、蘿蔔絲，加入烤鴨甜面醬及少量砂糖，以秘製烤鴨面餅包著吃，烤鴨脆皮酥香，口感豐富；烤鴨起皮後將其鴨架剁成小件，調味後再炸至酥脆金黃，撒上孜然椒鹽即可，鴨件外酥內嫩，香口惹味。

開業3大限定優惠！

為慶祝屯門店開業，「姚姚酸菜魚」推出三款酸菜魚配北京酥不膩烤鴨優惠套餐，雙人套餐搶先試食價$338 (原價$438)可享姚姚酸菜魚(精裝版)、北京酥不膩烤鴨(半隻)及孜然椒鹽鴨架；2-3人套餐搶先試食價$438 (原價$528)可享姚姚酸菜魚(2-3人份)、北京酥不膩烤鴨(半隻)、孜然椒鹽鴨架及酸辣土豆絲；雙拼2-3人套餐搶先試食價$448 (原價$538)可享姚姚酸菜魚(2-3人份)、北京酥不膩烤鴨(半隻)及孜然椒鹽鴨架。套餐只適用於屯門店及銅鑼灣店，屯門店優惠推出日期為6月26日（星期一）；銅鑼灣店則為6月27日（星期二），優惠條款及細則可參考官方Facebook及Instagram專頁。

「姚姚酸菜魚」屯門店全新菜式

姚姚酸菜魚拼宮保田雞 $308｜全新推出的菜式宮保田雞，田雞肉質嫩滑入味，配搭以多種材料秘製的惹味醬汁，送飯一流。拼配同樣酸辣開胃的酸菜魚，一次過嚐盡雙重滋味。

重慶毛血旺 $288｜毛血旺，又稱冒血旺，是重慶江湖菜的鼻祖之一，「毛」在重慶方言解作粗獷，「血旺」則是指鴨血、豬血等食材。用紅油做底，加上鴨血、黑毛肚、黃喉、午餐肉、芽菜、寬粉等材料，份量十足，麻辣惹味。

蒜泥白肉 $88｜人氣傳統川菜小吃變奏版，先將青瓜刨成絲，再用腩肉將青瓜絲捲成團，拌上秘製蒜泥辣汁，每一口都夾雜青瓜爽脆口感，加上刺激味蕾的蒜粒，開胃之餘不覺油膩。

雞絲涼麵 $68｜四川人日常麵食，份量十足的菜式，先把手打面煮熟過冷河，加入雞絲及秘製酸甜辣醬，口感層次豐富，香口美味。

川北涼粉 $48｜四川著名小吃，以口味細嫩綿軟見稱，以精選碗豆粉製成，涼粉切成條，呈半透明狀，質感柔嫩綿軟，配自家酸辣醬，撒上少許蔥花，香辣利口，令人回味無窮。

「姚姚酸菜魚」招牌菜式

姚姚酸菜魚 (2人份$288；3-4人份$398)｜作為餐廳招牌菜，酸菜魚是不少食客的指定菜式，選用爽脆的水東新酸菜的湯頭惹味十足，浸入滑溜魚片後，集麻、辣、香及酸於一身相當開胃，特有的調味令人忍不住一口接一口。

姚姚水煮牛肉 (2人份$288；3-4人份$398)｜餐廳秘製水煮牛肉，牛肉鮮嫩爽滑，麻辣鮮香的味道再配上紅油鋪面的視覺效果，色香味俱全。

姚姚番茄魚 (2人份$288；3-4人份$398)｜番茄含有豐富的維他命和礦物質，不少食客都獨愛其酸酸甜甜的滋味，而與草魚片一起燉煮，魚片細嫩，湯汁開胃，無論老人或是小朋友都可以食得滋味。

避風塘大蝦 $288｜風味濃郁的避風塘大蝦，咬落鹹酥香脆且蝦味十足，而色澤金黃紅亮卻一點都不會油膩，更帶著乾爽的鮮香，用來拌飯或當下酒菜都一絕。

麻辣香鍋 $48起（敬請自選5款或以上配料）｜四川經典美食，融合火鍋、川式乾鍋、香辣菜係等川渝風味為一鍋。素葷配料有近30款選擇，可隨個人口味自選美味配菜，各種肉類和海鮮的鮮味渾然一體，吃起來麻辣鮮香紛陳濃鬱，堪為一絕。

麻辣小龍蝦 $288｜番茄含有豐富的維他命和礦物質，不少食客都獨愛其酸酸甜甜的滋味，嫩，湯汁開胃，無論老人或是小朋友都可以食得滋而與草魚片一起燉煮，魚片細味，而拼上酸辣可口的酸菜魚，亦可滿足喜愛辣味食客的需求。

「姚姚酸菜魚」分店詳情

屯門店

地址：屯門市廣場二期一樓30-31&55號鋪

電話：3547 2822

營業時間：11：30 – 21：30

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場13樓1301號鋪

電話：3743 1389

營業時間：11：30 – 21：45

尖沙咀店（是次推廣優惠不適用於此分店）

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場二樓2307號舖

電話：3105 0555

營業時間：11：30 – 21：45