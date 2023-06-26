人氣品牌「姚姚酸菜魚」進駐屯門市廣場！推開業3大超抵限定優惠 $338就食到二人套餐！
召集大西北的朋友！人氣酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」新界區首間分店正式進駐屯門市廣場！為慶祝屯門店開業及答謝一眾「姚姚酸菜魚」迷的支持，「姚姚酸菜魚」乘勢推出全新限定優惠，以新店試食價$338享用原價$438的姚姚酸菜魚配北京烤鴨二人套餐，套餐只適用於屯門及銅鑼灣店。除此之外，新店亦設多款全新美食，令大家身在香港都可以感受最地道的川辣香風味！
酸菜魚是川菜中的經典菜品，深受大眾歡迎，味道以酸、鮮、辣為主，賣相精緻細膩、酸辣可口，味道鮮濃見稱。「姚姚酸菜魚」一直以傳統最正宗烹調方法招徠，精挑優質時令食材，每日新鮮熬煮的湯料，味道層次豐富，再加入創新點子，將酸菜魚的精粹融會貫通。
招牌作「姚姚酸菜魚」嚴選國家認證刺少肉多的新鮮鱸魚，肉質鮮嫩甜美，每條魚都擁有自己的身份證，掃瞄QRCode即以查出鱸魚來源地、檢驗報告等資訊，保證每一條魚都由源頭直採，自然食得安全又放心；秘製湯底耗時5-6個小時精心熬制，啖啖鮮香濃郁；選用經過90天醃製的水東新酸菜，入口集「麻、辣、香、酸」於一身，酸爽又開胃！
除了經典酸菜魚外，新店亦設多款全新美食！香港店首創的雙拼酸菜魚自推出以來大受歡迎，將番茄魚、水煮牛肉、避風塘大蝦等食材拼在一起，一次食到雙重滋味。今次更加入新推出的宮保田雞，田雞肉質嫩滑入味，配上以多種材料秘製的惹味醬汁，送飯一流。川菜也新加了蒜泥白肉、雞絲涼麵、重慶毛血旺、川北涼粉等新款式，款款滋味正宗，令食客在香港都可以感受最地道的川辣香風味。
全新菜式中，重點推介北京酥不膩烤鴨(定價半隻$188，全隻$338)，所用的烤鴨為北京四系鴨，每隻約重4至4.5斤，肉質軟嫩度和脂肪比例均恰到好處。烤鴨有兩款吃法：起皮切片配上蔥絲、青瓜絲、蘿蔔絲，加入烤鴨甜面醬及少量砂糖，以秘製烤鴨面餅包著吃，烤鴨脆皮酥香，口感豐富；烤鴨起皮後將其鴨架剁成小件，調味後再炸至酥脆金黃，撒上孜然椒鹽即可，鴨件外酥內嫩，香口惹味。
開業3大限定優惠！
為慶祝屯門店開業，「姚姚酸菜魚」推出三款酸菜魚配北京酥不膩烤鴨優惠套餐，雙人套餐搶先試食價$338 (原價$438)可享姚姚酸菜魚(精裝版)、北京酥不膩烤鴨(半隻)及孜然椒鹽鴨架；2-3人套餐搶先試食價$438 (原價$528)可享姚姚酸菜魚(2-3人份)、北京酥不膩烤鴨(半隻)、孜然椒鹽鴨架及酸辣土豆絲；雙拼2-3人套餐搶先試食價$448 (原價$538)可享姚姚酸菜魚(2-3人份)、北京酥不膩烤鴨(半隻)及孜然椒鹽鴨架。套餐只適用於屯門店及銅鑼灣店，屯門店優惠推出日期為6月26日（星期一）；銅鑼灣店則為6月27日（星期二），優惠條款及細則可參考官方Facebook及Instagram專頁。
「姚姚酸菜魚」屯門店全新菜式
「姚姚酸菜魚」招牌菜式
「姚姚酸菜魚」分店詳情
屯門店
地址：屯門市廣場二期一樓30-31&55號鋪
電話：3547 2822
營業時間：11：30 – 21：30
銅鑼灣店
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場13樓1301號鋪
電話：3743 1389
營業時間：11：30 – 21：45
尖沙咀店（是次推廣優惠不適用於此分店）
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場二樓2307號舖
電話：3105 0555
營業時間：11：30 – 21：45