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澳洲過江龍雪糕店Aqua S銅鑼灣開舖 主打招牌海鹽味雪糕＋打卡棉花糖雲

by editorial

源自澳洲的雪糕品牌 Aqua S ，近日終於來到銅鑼灣開設香港首間分店，一眾雪糕迷都非常期待！Aqua S 於2015成立，在全球各地如澳洲、美國和馬來西亞等均有分店。店舖主打手工軟雪糕，雪糕漿則來自意大利。除了固定的招牌海鹽味雪糕外，店舖也相當講求創新，以香港店為例，每個月1號和16號就會更換其餘兩款口味。自品牌創立以來，雪糕口味已超過180種，亦即是每隔兩星期就可以品嚐新出品！

雪糕店之所以叫Aqua S，全因店舖以海水藍色做主題，而「S」則配合店舖的口號「Sea Salt Soft Serve」。至於為何會在芸芸口味中挑選海鹽味做生招牌，全因品牌代表之一的Jennifer一次到訪日本沖繩，當時沖繩興起海鹽雪糕熱潮，一試之下就對此味道念念不忘。隨後Jennifer帶同海鹽糖回澳洲，再與雪糕大師共同研製出店舖專屬的海鹽味道。

Aqua S
Aqua S代表Jennifer原本從事會計工作，後來認為自己適合講求創意的事業，因而轉行跟朋友合作賣雪糕。
Aqua S香港店每月1和16日都會轉換口味，記者到訪店舖當日剛好轉換新款式，提供招牌海鹽、黑芝麻和開心果味。（黑芝麻 x 招牌海鹽扭紋甜筒$50）
Aqua S
黑芝麻味雪糕（大杯裝$50；另設細杯裝$45）

香港店提供4款充滿童年回憶感覺的配料讓顧客加配，當中包括夢幻棉花糖雲朵、即燒棉花糖、爆炸糖以及爆谷，加配1款$8、2款$16、3款$21， 全部加配$25。

Aqua S
即燒棉花糖會以朱古力Pocky固定
Aqua S
選擇大杯裝或筒裝都可加配棉花糖雲，打卡必備！（招牌海鹽味配4款配料$75）
店舖有杯裝雪糕出售，新張期間買4送2（貓山王榴槤味除外）

Aqua S 香港店
時間：周一至四1200-2200、周五至日及公眾假期1200-2300
地址：銅鑼灣堅拿道東1號地下B號舖
IG：https://www.instagram.com/aquas.hk/

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