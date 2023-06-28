Weirdo Beauty夏日推廣 優惠價體驗美容療程｜Odriem護膚品低至88折

香港首間標靶式皮膚管理中心 Weirdo Beauty ，於銅鑼灣旗艦店引入由全球頂尖醫美激光生產商 Lutronic 研發的 Hollywood Spectra 專屬激光儀器，完美呈獻有效針對荷爾蒙斑及其他色班問題的「雙光震去斑美白嫩膚激光」療程，旨在為顧客改善皮膚色素沉著的問題。

由即日起至2023年8月31日，Weirdo Beauty特別推出夏日療程推廣，邀請顧客率先以優惠價享受此儀器帶來的革命性功效，讓肌膚體驗快速變美的魔法；品牌旗下的高效純素護膚品牌Odriem同時推出期間限定優惠，讓愛美之士為炎夏護膚做好準備！

Weirdo Beauty夏日推廣 首次試做優惠價

結合兩大革命性去斑新科技——「HyperSurge Resonator™技術」及「IntelliBeam™技術」的 Hollywood Spectra「雙光震去斑美白嫩膚激光」是世界上最先進的超短脈衝激光儀器，亦是首款獲得美國食品和藥物管理局認證可用於治療荷爾蒙斑的激光技術，適用於所有皮膚類型，有效改善複雜色斑的問題，甚至能洗除紋身，同時刺激膠原蛋白生成，達致提亮整體膚色的功效。

Weirdo Beauty全新推出的「Hollywood Light 激光療程」，由即日起至2023年8月31日期間，推出首次試做優惠價$888(原價$5,500)，讓顧客享受Hollywood Spectra帶來的驚喜效果。

除了「Hollywood Light 激光療程」外，Weirdo Beauty更同時推出四款 Hollywood Spectra「雙光震去斑美白嫩膚激光」療程，包括「碳粉激光」、「蜂巢無創膠原治療」、「針對式治療」及「黃金玫瑰激光」，各有不同的針對性功效。由即日起至2023年8月31日，以上四大療程更同時推出首次試做優惠價，讓顧客可以$1,680(原價$5,500) 體驗療程。

凡預約Hollywood Spectra「雙光震去斑美白嫩膚激光」療程，更可專享Weirdo Beauty的招牌Visia國際醫療級AI皮膚檢測服務(原價$1,280)，由駐店專業治療師為顧客進行皮膚分析，確保能有效制定個人化的煥膚方案。

Odriem 盛夏期間限定優惠

為全情投入夏日的熱情氛圍，Weirdo Beauty 旗下自家研發及生產的護膚品牌Odriem亦由即日起至2023年8月31日推出期間限定優惠 —— 顧客凡選購Odirem的護膚產品乙件，即可享9折優惠；購買兩件或以上產品則可享88折，並可獲贈精美化妝袋乙個。

Odriem由Weirdo Beauty位於加州及香港的生物醫學團隊研發及生產，一直堅守高效、純素及零殘忍的原則，使旗下產品深受愛美之士的追捧。Odriem的星級產品有適用於所有膚質的「Star Aura 卸妝乳酪」(100 毫升，原價$468)，為肌膚全年補水的「Sunshine安瓶精華」(每盒5毫升x5，原價$588 )、適合備受敏感肌困擾人士的「Moonshine 安瓶精華」等。

Weirdo Beauty 銅鑼灣旗艦店