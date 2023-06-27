肥媽晒錄音帶證家駒為自己寫歌 黃家強再發長文解釋：「沒有是非只有真理！」

為紀念Beyond成員黃家駒逝世30年，TVB早前播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，節目中肥媽（Maria Cordero）表示黃家駒弟弟黃家強曾聯絡她，表示黃家駒生前寫過一首歌給自己，不過這說法惹來黃家強不滿，怒斥「全是謊話」；而肥媽則貼出一張錄音帶盒的相片回應，指封面寫有「肥媽」二字，是家駒希望她可以完成這首歌。

豈料事件還未告一段落，黃家強今早再撰長文，解釋錄音帶盒上「肥媽」二字的意思，暗示有人謊話連篇⋯⋯

肥媽稱黃家駒為自己寫歌 黃家強斥謊言

上周六播出《永遠光輝 黃家駒》中，肥媽指家駒弟弟黃家強告訴她，家駒生前曾為她寫了一首歌，當年未有發布，歌名為《感激這對手》，希望為了紀念家駒將歌曲全球發行；肥媽又稱在錄音前沒有時間準備，幸好有家駒「相助」：「我剩係前兩日聽過一次，我同家駒講『你幫幫我』，我聽咗兩次入去就得，我覺得佢都有幫我。」

不過昨 (26日)早上，黃家強在Facebook轉載了傳媒有關肥媽唱家駒遺作的報道，疑指對方講大話：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能”感動”人。」

肥媽稱家駒生前為她寫下歌曲《感激這對手》

黃家強指肥媽的說法「都是謊言」

錄音帶上有「肥媽」二字 不明白何以被冤枉

對於家強的指控，肥媽昨日傍晚時份發文回應，並貼出一張錄音帶盒的相片，表示是家駒生前的demo錄音帶。肥媽解釋：「其實可以錄制《感激這對手》這首歌，源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，希望我可以完成這首歌。」

肥媽回應傳媒時相當「勞氣」，強調二十多年前在活動上遇到黃家強，對方真的有說過家駒為她寫歌一事；又稱自己不會因唱了這首歌而有任何得益，不理解為何最近經常被人冤枉。

黃家強解釋Demo由來 透露創作小秘密

事隔一日，「羅生門」仍未解決，黃家強再寫下長文，解釋錄音帶盒上出現「肥媽」二字，是源於他們不曾公開過的「創作小秘密」：「八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star…」亦會參考香港歌手如擁有獨特唱腔的肥媽、夏紹聲等人。

家強解釋，家駒的Demo上出現不同歌手的名字，是因為那是受了他們音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣。只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。家強又指：「這些不應與外人知的創作小秘密，對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情」

日本殿堂級樂隊「安全地帶」

一來不會公開令自己感到尷尬的創作手法，二來歌曲版權不在自己手，因此家強強調「 不會亦不能送這首歌給肥媽」，更反問：「家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典(殿)堂級樂隊而寫的嗎？」家強表示不想再深究事件，認為只要好好唱好歌曲，已經是對家駒的一份尊重。

黃家強全文如下：

與其羅生門不如用常理吧。

首先我想大家了解一下我們寫歌的過程，怎樣形成demo，當中有很多方法，在這裡我不細說其他方法，因為與這事件無關，只想講述為什麼會以其他音樂人或樂隊的名字作題材。

八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。

以上我所提及的四個單位的名字在我印象中都曾經出現過在家駒的Demo上（我也有Demo叫U2，回想起來耳根都發熱），為什麼會用他們的名字作demo title? 原因很簡單，因為受了他們的音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣，只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。

這些不應與外人知的創作小秘密，對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情，話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下在較早之前出版過了。

心水清的樂迷應該知道誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。

廿幾年前，在event上我告訴前輩肥媽，這是我哥哥為她寫的遺作，希望送給她？我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。

前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。

沒有是非只有真理！