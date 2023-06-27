銅鑼灣新開部落主題泰豬鍋店「小火山」 邊烤肉邊火鍋 每晚都有busking表演！

泰國菜是不少香港人的最愛，泰式餐廳最近亦是越開越多。近日銅鑼灣新開一間泰式部落裝修風格的地道泰豬鍋店小火山，由泰國廚師主理邊火鍋邊烤肉！除了主食亦有泰式風味的手工小食和特飲，新開業期間各市都有不同優惠，每到晚上都會有街頭藝人分享音樂，一到週末客人更可上台獻唱贏禮物，令大家可以盡情吃喝玩樂！

週末限定「小火山慶典」，餐廳除了會邀請嘉賓分享音樂，還鼓勵客人上台獻唱，炒熱氣氛！

「泰豬鍋Mookata」是泰國傳統國民美食，烤鍋擁有獨特的設計，令烤肉及火鍋可以同時進行，烤肉時肉汁精華會流入湯底，令湯底更有層次，搭配獨特的泰式湯底和香料，倍添風味。湯底每日新鮮熬製，可以先喝湯再吃火鍋，仔細感受湯底的滋味和特色。

眾多湯底中最受歡迎的是小火山牛骨船湯，採用牛骨熬製5小時或以上，再加入十多種香料藥材調製而成，湯底鮮甜濃郁、香氣四溢，適合搭配各種肉類和海鮮。另一款熱門湯底是香茅椰汁雞湯，以新鮮的雞肉熬製3小時，再加入椰汁和泰國青檸等調味料，湯底奶香柔滑，最適合搭配蔬菜和豆腐等清淡食材，讓火鍋不會太油膩。

烤肉時搭配沾醬可以令肉的味道更豐富有層次，小火山準備了4種自家製泰式烤肉沾醬，以配合不同客人的口味。甜雞沾醬，以甜雞醬為基調，微辣偏甜，為烤肉增添更多的風味。其次是羅望子沾醬，選用泰國羅望子汁，加入泰國芫茜等香辛食材，獨特酸辣口味，適合配搭肉類，清新解膩。除此之外，亞萊蒜沾醬以大量生蒜及香料秘製而成，蒜辣香口，擁有獨特的泰式風味。最後是海鮮沾醬，以泰國青辣椒為主要材料，配搭芫茜及新鮮青檸汁，充滿海洋的清新風味，更能搭配各種海鮮燒烤。

4種自家製泰式烤肉沾醬

除了泰豬鍋外，小火山亦提供獨家調製泰式特飲Cocktail 及多款特色手工小食，例如炸蝦片配冬陰蛋黃醬及手工泰式炸栗米餅。部份特飲合酒精成份，餐廳亦貼心為不喝酒的客人準備無酒精版本，令大家可以盡興。

特飲中最受歡迎的是「十八碌冰酒」 (十八碌即泰文：菠蘿)，採用新鮮菠蘿及酒類打成沙冰。

餐廳推介的特飲之一「釘Moo冰酒」 （釘Moo即泰文：西瓜），原隻小西瓜加入酒類打成沙冰。

小火山於星期五六日及公眾假期將定期舉行「小火山慶典」！由晚上七時半到九時半，餐廳會邀請嘉賓分享音樂，並鼓勵客人上台獻唱，讓表演者與顧客互動營造熱鬧的氣氛。參與獻唱的客人需於48小時前在INLINE訂座，並選擇演唱曲目；亦可即場接受Busker邀請上台獻唱，更有機會獲得神秘小禮物。餐廳還同步在直播平台進行直播，讓沒有閑暇的客人都可以於線上共同感受慶典。

餐廳的裝飾簡單而充滿了泰國部落的元素，例如木製的桌椅、掛在牆上的織品和裝飾用的棕樹，氣氛十足！

現在小火山還推出新張優惠！凡惠顧晚市泰豬鍋燒肉拼盤，可以 $2 加購泰式豬梅花肉片一份，每枱限一次。平日午市凡四人同行，並每人惠顧$38元船麵，即送出炸蝦片配冬陰蛋黃醬一份。