台灣女星「大牙」周宜霈 怒控黑人陳建州強吻撲倒

近日台灣演藝圈掀起一波Me Too，爆出多位娛圈大哥黃子佼、No No等性騷擾行為。曾為「黑澀會妹妹」的台灣女星「大牙」周宜霈，今天拋出震撼彈，表示與妻子「范范」范瑋琪為模範夫妻的「黑人」陳建州，曾於11年前將她抱上床強行求歡，使她多年來一直處於惡夢。

大牙為初代「黑澀會妹妹」。

在接近3千字控訴長文中，大牙直接點名當年對她下手的是「老闆陳先生」，並提及男方說到「范范」，令人即時聯想到「黑人」。大牙憶起11年前一行6人到香港工作，前往酒店休息時，黑人先是語帶雙關地說：「這麼累，是不是很久沒有鬆一下？」大牙以為只是身體疲累，所以未有為意，黑人到達酒店乘搭電梯時再問「快點啦！妳不是說想鬆一下？！」

黑人與太太范范一直為演藝圈中的模範夫妻。

大牙開始感到不妥，一直回絕黑人的請求，直接回房間洗澡打算休息。正當大牙沖澡完畢，身上只穿一條內褲圍上浴袍時，黑人再次到訪並不斷要求大牙讓他進內。大牙心想可能是要緊事情，打開一條細小門縫，惟黑人快速進入房間，「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣」，黑人還說：「怎麼樣？壯吧！」

黑人形象正面，不時分享家庭樂。

大牙表示一直只將他當作哥哥看待，以及一直見證黑人與范范的愛情，黑人則回應「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」大牙對此感到驚訝，認為他的形象一向是護妻愛家，怎能說出這種話，「范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，為什麼要告訴我？！你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！」

大牙直言11年前那個晚上對她一直都是惡夢。

後來，大牙乘機逃脫拉好浴袍並要求黑人離開，黑人不死心地要求大牙親一下嘴巴才離開，大牙再次拒絕趕走黑人並鎖好房門。大牙直言面對城府極深的性騷擾，甚至性侵犯，女生都不敢聲張：「他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」大牙透露後來從不同途徑耳聞黑人以類似的招式拐騙其他女生，她一度想公開事件，惟沒有勇氣。大牙於幾年前與朋友聚餐時，遇見黑人及范范，她那時候只想躲起來：「他大大方方的帶著太太過來和我打招呼，渾身不自在到反胃想吐，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。」

黑人透過律師發出聲明否認指控，並保留法律追究權利。

大牙最後提到感謝台灣這波Me Too站出來的人們給她勇氣，「曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。」對於大牙的控訴，黑人透過律師發出聲明，指出內容全然不實，當年拍攝行程為團體行動，毫無獨處時間，不容許惡意抹黑、裁贓行為。