肥媽貼家駒手稿、15年前報道反擊 黃家強終道歉：「我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！」

為紀念Beyond成員黃家駒逝世30年，TVB早前播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，節目中肥媽（Maria Cordero）表示黃家駒弟弟黃家強曾聯絡她，稱黃家駒生前寫過一首歌給自己，不過說法惹來黃家強不滿，怒斥「全是謊話」！之後兩人隔空開火，各有各舉證，網民則大歎花生 —— 但笑到最後的，似乎是肥媽？因黃家強今日凌晨再次發文，並向肥媽道歉⋯⋯

肥媽終極反擊 貼家駒手稿、15年前報道

被黃家強指控說謊、又稱錄音帶上「肥媽」二字只是曲風分類後，肥媽昨（27日）再次出招反擊，指家強在2008年5月出席樹仁大學「別了家駒十五載 – 舊日的足跡座談會」做訪問時，的確提到家駒作曲予肥媽，更有當年相關報道的截圖為證。肥媽強調「雖然我是老人家，但別考我記性，或者你貴人善忘吧⋯⋯ 我肥媽唔需要抽水，都不需要藉此做任何宣傳」。

肥媽上載的報道截圖中可見，黃家強曾提到家駒有為肥媽寫歌

在肥媽拿出當年報道作證後，黃家強今（28日）凌晨再次發文回應，為15年前在展覽上的一番話解畫，而且向肥媽道歉；同時家強認為今次事件是有心人看中商機、處心積慮部署發財大計，最終令「兩個無辜的人」變成宣傳工具。

黃家強全文：

為2008年談及家駒作品展訪問時所說那段話解畫。

「2008年的展覽，相距至今十五年，為了紀念家駒，我找家駒遺物時發現手稿，覺得很珍貴，希望可以給予樂迷分享，但歌名是肥媽，為免怕被問及手稿為什麼會寫上肥媽的名字，真正原因我之前已經說過，所以很隨意地亦可能是最好的藉口，為她寫吧來掩飾我們尷尬的創作方法，因為手稿亦不完整，能否真的成為作品我沒有考究，因為家駒手稿在我手上，我不放出去應該是沒可能成事的 (但竟然出現了家駒原聲的Demo tape，真的讓我百思不得其解，真的很想聽聽家駒是怎樣演繹這首Demo，希望可以公開給大衆，以正真偽），重點在展覽，我根本沒有在意這不會成真的事情，早早把它拋諸腦後，就這樣不了了之地過去了十五年。

但講者無心聽者有意，竟然被有心人看中商機，處心積慮部署到今天，硬生生把我拉進他們的發財大計，營造一次廿幾年前的邂逅，望前輩可以完成我哥哥的遺作的心願，這等美化大計的深情對話，來突顯歌曲的感人之處，這些宣傳伎倆令我不勝煩擾。我重申再講多次，我沒有反對他們用這首歌的權利，只是希望他們不要把我牽連在內。

前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！如果妳話我十五年前我自己向媒體講，可能我們就不用換RAM了。

希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。」

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黃家強VS肥媽 前因後果：

肥媽稱黃家駒為自己寫歌 黃家強斥謊言

上周六播出《永遠光輝 黃家駒》中，肥媽指家駒弟弟黃家強告訴她，家駒生前曾為她寫了一首歌，當年未有發布，歌名為《感激這對手》，希望為了紀念家駒將歌曲全球發行；肥媽又稱在錄音前沒有時間準備，幸好有家駒「相助」：「我剩係前兩日聽過一次，我同家駒講『你幫幫我』，我聽咗兩次入去就得，我覺得佢都有幫我。」

不過在26日早上，黃家強在Facebook轉載了傳媒有關肥媽唱家駒遺作的報道，疑指對方講大話：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能”感動”人。」

肥媽稱家駒生前為她寫下歌曲《感激這對手》

黃家強指肥媽的說法「都是謊言」

錄音帶上有「肥媽」二字 不明白何以被冤枉

對於家強的指控，肥媽及後發文回應，並貼出一張錄音帶盒的相片，表示是家駒生前的demo錄音帶。肥媽解釋：「其實可以錄制《感激這對手》這首歌，源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，希望我可以完成這首歌。」

肥媽回應傳媒時相當「勞氣」，強調二十多年前在活動上遇到黃家強，對方真的有說過家駒為她寫歌一事；又稱自己不會因唱了這首歌而有任何得益，不理解為何最近經常被人冤枉。

黃家強解釋Demo由來 透露創作小秘密

事隔一日，「羅生門」仍未解決，黃家強再寫下長文，解釋錄音帶盒上出現「肥媽」二字，是源於他們不曾公開過的「創作小秘密」：「八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star…」亦會參考香港歌手如擁有獨特唱腔的肥媽、夏紹聲等人。

家強解釋，家駒的Demo上出現不同歌手的名字，是因為那是受了他們音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣。只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。家強又指：「這些不應與外人知的創作小秘密，對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情」

日本殿堂級樂隊「安全地帶」

一來不會公開令自己感到尷尬的創作手法，二來歌曲版權不在自己手，因此家強強調「 不會亦不能送這首歌給肥媽」，更反問：「家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典(殿)堂級樂隊而寫的嗎？」家強表示不想再深究事件，認為只要好好唱好歌曲，已經是對家駒的一份尊重。