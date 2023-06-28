teamLab香港｜九龍灣過萬呎沉浸式空間 6大互動藝術裝置搶先睇

teamLab香港 ｜ 由國際知名藝術團隊 teamLab 打造的《富衛保險 10 周年 呈獻「teamLab 共創！未來園」》終於來到香港，今次世界巡迴展於九龍灣MegaBox舉行，佔地過萬呎，集合了6個於世界各地受歡迎的作品，並以探索創意與實踐「共同創造」做主題，用沉浸式互動方式讓入場人士發揮創意，一同創造藝術世界。

6大藝術互動體驗空間

1. 「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」

進入會場率先到達的是「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」藝術裝置，裝置由立體地形構成山脈和山谷，並有多種生物和植物棲息，帶出一眾生物在互相掠食下共同形成一個生態系統，參觀者更可以用腳和手跟它們互動。

塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄

巨型鯨魚不時在牆身和地上游走，記得捕捉跟它同框的一刻。

地上也有不同物種，相當可愛。

參觀者可以繪畫出各樣生物，再交由工作人員掃描圖畫，所創作的就會出現於藝術世界中。

參觀者也可一同成為藝術家

2. 光球管弦樂團

「光球管弦樂團」 充滿不同顏色的球體，當球體被觸碰時，就會產生顏色變化和聲音，就如演奏樂曲一樣。

光球管弦樂團

天花板也掛滿了球體

3. 滑梯水果園

滑梯上培育著各種水果和球體，玩家就如太陽光一樣在滑梯上滑動，當身體撞上球體，球體就會向四周飛去撞向水果，水果就會得以培育。另外，不同球體也有不同作用，例如撞到天藍色球體時，種子就會發芽，結起花苞再開出花朵。當撞到黃色蜜蜂球體時，花朵就會授粉然後結出果實。而當球體撞到果實時就會灑出新種子，延續下個生命。

滑梯水果園

愈撞得多水果就會更愈多煙花綻放

4. 天才跳房子

參觀者可以在「天才跳房子」中，單腳跳躍水面上漂浮著的圓圈、三角形和正方形圖案，連續跳到同樣形狀的符號上，就會產生魚兒、蝴蝶和小鳥。如果能夠持續的跳躍，就會產生更多。另外，當連續跳到同樣顏色的符號上，顏色就會慢慢擴大。

天才跳房子

踩在地上符號時會出現漣漪，符號也會化開一遍。

絕美打卡位！

5. 小人所居住的桌子

展覽內有3張「小人兒居住的桌子」，上面有小矮人和動物等在桌上行走，參觀者可以利用會場提供的物件放於桌上，或直接用手觸碰桌面，即可與它們互動。

小人兒居住的桌子

放上煎Pan便會出現「明火」和煎蛋

小矮人或會跳到手上，十分可愛。

6. 彩繪城鎮

「彩繪城鎮」以大家的圖畫構建而成，參觀者可以於紙上畫好建築、汽車、UFO等與城鎮有關的圖畫，之後交由工作人員協助掃描，圖畫就會變成立體於屏幕上出現。不過怪獸會隨時出現將城鎮摧毁，大家要留意！

彩繪城鎮

所有建築物和汽車等都有互動性

記者繪畫了一輛消防車，之後將它掃描到城鎮裡。

消防車變成立體出現於城中

「彩繪城鎮」中繪製的圖畫也可以打印成展開圖，各位可以將展開圖拼合起來，製作出立體紙模型。

於「彩繪城鎮」繪畫的圖畫可以變成展開圖，再摺成立體模型。

《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共創!未來園」》

日期：2023年7月9日至2024年1月14日

時間：周一至五1400-2200、周六、日及公眾假期1000-2200

地址：九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期 MegaBox 13 樓

票價（早鳥優惠；即日起至7月8日）：成人$198、兒童$148、另設家庭套票$500起、全日制學生特惠門票（只限周一至五）$178

票價（正價、7月9日至2024年1月14日）：成人$220、兒童$180、另設家庭套票$560起、全日制學生特惠門票（只限周一至五）$198

購票：連結1、連結2

