探索與自然結合美白力量

夏天一到，大家便急不及待要和陽光玩遊戲，除了塗上足夠的防曬產品外，美白、亮肌亦是我們不可忽視的一個重要習慣。維他命C產品是我夏天會加入護膚程序的一個步驟、其中維C的美白成分是非常有效，因為可以保護同時修復皮膚、減少色斑、色素沈澱、均勻膚色及幫助刺激膠原蛋白的增生。

最近INNISFREE推出維他命 C 綠茶酵素透亮精華，揉合維他命C與濟洲美肌綠茶酵素，精華嚴選天然成分及經過多次科研測試，配方溫和、低刺激，以特製雙重天然配方達至亮白， 維C極光精華採用穩定溫和的維他命C膠囊，有助肌膚抗氧化、分解黑色素；配合獨特濟州美肌綠茶酵素去除老舊角質，使皮膚回復柔軟光滑。

4星期臨床實證，達至濾鏡柔焦光效果:

48% 認同瑕疵問題得到改善

皮膚細紋得到改善 -101%

肌膚剔透度得到提升 +112%

*數據來源 INNISFREE

維他命C綠茶酵素透亮精華

今年亦以探索新島嶼 THE NEW ISLE 出發，發掘更多大自然蘊藏的力量；爲隆重其事，舉行了一個活動由2023年6月28至7月9日到尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地下中庭，探索綠色力量的來源。

大家可以打卡、參與活動之餘，同時了解INNISFREE 如何將充滿活力的綠色力量帶進生活，並將自然力量和有效成分滲透在產品及包裝中。

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