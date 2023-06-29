Pizza Hut新App大抽獎 贏美國雙人來回機票/PS5/Dyson吸塵機

港人生活忙碌，外賣已是常態，假如可以用最快速度將熱騰騰美食送到面前就更加好。有見及此，Pizza Hut最近將外賣平台App功能全面升級，以個人化介面為食客提供專屬提案，訂態狀態也會實時更新，讓食客可以留意住美食送到何處。

為慶祝全新外賣平台推出，Pizza Hut將舉行雙重獎賞，包括「再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！」贏取夏威夷普通批、美國雙人來回機票、Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機等，另一個是「手速之巔：14日大挑戰！」

再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！

活動日期：6月29日至8月28日

參加辦法 : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員每消費滿 HK$50即獲大抽獎機會一次。

獎品 名額 1000個夏威夷普通批 1 美國雙人來回機票 1 可換鏡頭影像網誌相機連鏡頭 1 香港文華東方酒店雙人1晚住宿連早餐 1 Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機 3 長洲西園特色蒙古包1晚住宿 3

1000個夏威夷普通批

Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機

香港文華東方酒店雙人1晚住宿連早餐

長洲西園特色蒙古包1晚住宿

手速之巔：14日大挑戰！

活動日期：7月5日至7月18日

參加辦法 : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員即可參加。獎品將於每天早上10點更新。