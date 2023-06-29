Pizza Hut新App大抽獎 贏美國雙人來回機票/PS5/Dyson吸塵機
港人生活忙碌，外賣已是常態，假如可以用最快速度將熱騰騰美食送到面前就更加好。有見及此，Pizza Hut最近將外賣平台App功能全面升級，以個人化介面為食客提供專屬提案，訂態狀態也會實時更新，讓食客可以留意住美食送到何處。
為慶祝全新外賣平台推出，Pizza Hut將舉行雙重獎賞，包括「再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！」贏取夏威夷普通批、美國雙人來回機票、Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機等，另一個是「手速之巔：14日大挑戰！」
再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！
活動日期：6月29日至8月28日
參加辦法 : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員每消費滿 HK$50即獲大抽獎機會一次。
|獎品
|名額
|1000個夏威夷普通批
|1
|美國雙人來回機票
|1
|可換鏡頭影像網誌相機連鏡頭
|1
|香港文華東方酒店雙人1晚住宿連早餐
|1
|Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機
|3
|長洲西園特色蒙古包1晚住宿
|3
手速之巔：14日大挑戰！
活動日期：7月5日至7月18日
參加辦法 : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員即可參加。獎品將於每天早上10點更新。
|獎品
|名額
|$500蘋果禮品卡
|5
|全年Pizza堂食免費通行證
|3
|Dyson V8™ Fluffy 無線吸塵機
|1
|OSIM uSqueez 2 Smart 智能反斗腳機
|1
|日系露營三文治機
|5
|$500 旅遊禮品卡
|5
|SONY PlayStation® 5 PS5 遊戲主機
|1
|$1000蘋果禮品卡
|5
|Marshall Emberton II 無線音箱
|1
|APPLE Watch SE 鋁金屬錶殼 44mm
|1
|加拿大運動服飾品牌$500禮品卡
|5
|APPLE HomePod mini 無線音箱
|1
|全年Pizza堂食免費通行證
|3
|DYSON TP00 二合一涼風空氣清淨機
|1
|Pizza Hut 堂食/外賣/外送 全單八折
|280
|Pizza Hut $50 現金券
|280
|Pizza Hut 堂食/外賣/外送任何消費以$1加購夏威夷風光
|280
|Pizza Hut 堂食/外賣/外送 – MyBox 買一盒送多盒指定口味
|280
|Pizza Hut 堂食/外賣/外送 – 免費Dip脆批（任何口味）
|280