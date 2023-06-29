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Pizza Hut新App大抽獎 贏美國雙人來回機票/PS5/Dyson吸塵機

by editorial

港人生活忙碌，外賣已是常態，假如可以用最快速度將熱騰騰美食送到面前就更加好。有見及此，Pizza Hut最近將外賣平台App功能全面升級，以個人化介面為食客提供專屬提案，訂態狀態也會實時更新，讓食客可以留意住美食送到何處。

為慶祝全新外賣平台推出，Pizza Hut將舉行雙重獎賞，包括「再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！」贏取夏威夷普通批、美國雙人來回機票、Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機等，另一個是「手速之巔：14日大挑戰！」

再食就中獎！Pizza Hut 新App大抽獎！

活動日期：6月29日至8月28日

參加辦法  : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員每消費滿 HK$50即獲大抽獎機會一次。

獎品名額
1000個夏威夷普通批1
美國雙人來回機票1
可換鏡頭影像網誌相機連鏡頭1
香港文華東方酒店雙人1晚住宿連早餐1
Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機3
長洲西園特色蒙古包1晚住宿3
1000個夏威夷普通批
Sony索尼 PlayStation® 5 PS5 遊戲主機
香港文華東方酒店雙人1晚住宿連早餐
長洲西園特色蒙古包1晚住宿

手速之巔：14日大挑戰！

活動日期：7月5日至7月18日

參加辦法  : 下載或更新 Pizza Hut App，所有會員即可參加。獎品將於每天早上10點更新。

獎品名額
$500蘋果禮品卡5
全年Pizza堂食免費通行證3
Dyson V8™ Fluffy 無線吸塵機1
OSIM uSqueez 2 Smart 智能反斗腳機1
日系露營三文治機5
$500 旅遊禮品卡5
SONY PlayStation® 5 PS5 遊戲主機1
$1000蘋果禮品卡5
Marshall Emberton II 無線音箱1
APPLE Watch SE 鋁金屬錶殼 44mm1
加拿大運動服飾品牌$500禮品卡5
APPLE HomePod mini 無線音箱1
全年Pizza堂食免費通行證3
DYSON TP00 二合一涼風空氣清淨機1
Pizza Hut 堂食/外賣/外送 全單八折280
Pizza Hut $50 現金券280
Pizza Hut 堂食/外賣/外送任何消費以$1加購夏威夷風光280
Pizza Hut 堂食/外賣/外送 – MyBox 買一盒送多盒指定口味280
Pizza Hut 堂食/外賣/外送 – 免費Dip脆批（任何口味）280

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