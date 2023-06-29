Blue Girl一連6星期抽獎送簽賬額 新大型打卡位＋專車派Edan x Jeffrey透明卡

暑假即將來臨，今次Blue Girl又有新搞作！早前3位品牌大使 — 呂爵安（ Edan ）、魏浚笙（Jeffrey）和譚旻萱（Mandy）繼早前拍攝宣傳片後，再為大家帶來新一波驚喜！由7月1日至8月13均會有Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎，每星期送出超過HK$100,000簽帳額、160,000 「亞洲萬里通」里數等獎金獎品，總值過百萬。另外，3位品牌大使亦拍攝了全新廣告片，更於全港設過百個大型打卡位，各位粉絲記得到場打卡！

Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎

由7月1日至8月13日推廣期內，Blue Girl將會連續6個星期，每星期以抽獎形式送出超過500份獎金獎品，大獎包括HK$100,000 簽帳額1名、42,000「亞洲萬里通」里數 (可換取雙人香港 – 日本直航來回經濟艙機票1套) 4名、藍妹500ml巨罐裝一箱（24罐）300名等，全期送出超過3,000份獎金獎品，總值過百萬！

抽獎活動時間及獎賞：

由 至 抽獎日 $100,000 簽帳額 (名) 42,000 亞洲萬里通里數(名) $300 簽帳額 (名) 藍妹啤酒500ml 巨罐裝一箱24罐 (名) 7月1日 7月9日 7月10日 1 4 225 300 7月10日 7月16日 7月17日 1 4 225 300 7月17日 7月23日 7月24日 1 4 225 300 7月24日 7月30日 7月31日 1 4 225 300 7月31日 8月6日 8月7日 1 4 225 300 8月7日 8月13日 8月14日 1 4 225 300 總共 6 24 1,350 1,800

Blue Girl 摯賞夏日專車送Edan x Jeffrey透明卡

顧客購買Blue Girl或 Blue Girl Light 並集齊 5個指定樽蓋或拉環 (樽蓋内需印有BGB’23；拉環需為新包装之藍色拉環) ，於指定日期及時間攜帶至Blue Girl 摯賞夏日專車現場，經登記可獲1次抽獎機會，滿10個指定樽蓋或拉環可獲2次抽獎機會，如此類推。

除廣告宣傳外，由7月6日至8月12日期間逢星期四、五、六，Blue Girl 摯賞夏日專車會走勻全港不同熱點，為大家收集指定樽蓋及拉環登記摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎同是，新舊Club BG會員也可免費獲得Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐及珍藏版Edan x Jeffrey透明卡2張連卡套。

Blue Girl 摯賞夏日專車活動日期、時間及地點：

日期 時間 地點 7月6日 16:00 – 22:00 荃灣二、三坡坊 7月7日 16:00 – 22:00 屯門麒麟徑 7月8日 16:00 – 22:00 九龍城南角道 7月13日 16:00 – 22:00 元朗金輝徑 7月14日 16:00 – 22:00 觀塘駿業街 7月15日 16:00 – 22:00 大埔翠怡街 / 翠樂街 7月20日 16:00 – 22:00 深水埗醫局街 x 石硤尾街 7月21日 19:00 – 25:00 太子酒吧街 7月22日 16:00 – 22:00 屯門三聖村 7月27日 16:00 – 22:00 荃灣二、三坡坊 7月28日 16:00 – 22:00 銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋) 7月29日 12:00 – 21:00 西貢萬年街 8月3日 19:00 – 25:00 元朗鳳琴街 8月4日 16:00 – 22:00 大角咀大角咀市政大廈 8月5日 17:00 -23:00 旺角/油麻地登打士街 8月10日 16:00 – 22:00 深水埗醫局街 x 石硤尾街 8月11日 16:00 – 22:00 佐敦廟街 8月12日 16:00 – 22:00 銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋)

大型打卡位遍布全港

除全新廣告片，是次推廣同樣設有過百個大型打卡位遍布港九新界，其中港鐵香港站更設有超大型隧道打卡位，各位粉絲記得去拍照！

Blue Girl大型廣告宣傳熱點包括：