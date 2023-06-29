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Blue Girl一連6星期抽獎送簽賬額 新大型打卡位＋專車派Edan x Jeffrey透明卡

by editorial

暑假即將來臨，今次Blue Girl又有新搞作！早前3位品牌大使 — 呂爵安（ Edan ）、魏浚笙（Jeffrey）和譚旻萱（Mandy）繼早前拍攝宣傳片後，再為大家帶來新一波驚喜！由7月1日至8月13均會有Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎，每星期送出超過HK$100,000簽帳額、160,000 「亞洲萬里通」里數等獎金獎品，總值過百萬。另外，3位品牌大使亦拍攝了全新廣告片，更於全港設過百個大型打卡位，各位粉絲記得到場打卡！

Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎

由7月1日至8月13日推廣期內，Blue Girl將會連續6個星期，每星期以抽獎形式送出超過500份獎金獎品，大獎包括HK$100,000 簽帳額1名、42,000「亞洲萬里通」里數 (可換取雙人香港 – 日本直航來回經濟艙機票1套) 4名、藍妹500ml巨罐裝一箱（24罐）300名等，全期送出超過3,000份獎金獎品，總值過百萬！

Edan

抽獎活動時間及獎賞：

抽獎日$100,000 簽帳額 (名)42,000 亞洲萬里通里數()$300 簽帳額 (名)藍妹啤酒500ml 巨罐裝一箱24 ()
7月1日7月9日7月10日14225300
7月10日7月16日7月17日14225300
7月17日7月23日7月24日14225300
7月24日7月30日7月31日14225300
7月31日8月6日8月7日14225300
8月7日8月13日8月14日14225300
總共6241,3501,800

Blue Girl 摯賞夏日專車送Edan x Jeffrey透明卡

顧客購買Blue Girl或 Blue Girl Light 並集齊 5個指定樽蓋或拉環 (樽蓋内需印有BGB’23；拉環需為新包装之藍色拉環) ，於指定日期及時間攜帶至Blue Girl 摯賞夏日專車現場，經登記可獲1次抽獎機會，滿10個指定樽蓋或拉環可獲2次抽獎機會，如此類推。

Edan
Edan

除廣告宣傳外，由7月6日至8月12日期間逢星期四、五、六，Blue Girl 摯賞夏日專車會走勻全港不同熱點，為大家收集指定樽蓋及拉環登記摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎同是，新舊Club BG會員也可免費獲得Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐及珍藏版Edan x Jeffrey透明卡2張連卡套。

Blue Girl 摯賞夏日專車活動日期、時間及地點：

日期時間地點
7月6日16:00 – 22:00荃灣二、三坡坊
7月7日16:00 – 22:00屯門麒麟徑
7月8日16:00 – 22:00九龍城南角道
7月13日16:00 – 22:00元朗金輝徑
7月14日16:00 – 22:00觀塘駿業街
7月15日16:00 – 22:00大埔翠怡街 / 翠樂街
7月20日16:00 – 22:00深水埗醫局街 x 石硤尾街
7月21日19:00 – 25:00太子酒吧街
7月22日16:00 – 22:00屯門三聖村
7月27日16:00 – 22:00荃灣二、三坡坊
7月28日16:00 – 22:00銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋)
7月29日12:00 – 21:00西貢萬年街
8月3日19:00 – 25:00元朗鳳琴街
8月4日16:00 – 22:00大角咀大角咀市政大廈
8月5日17:00 -23:00旺角/油麻地登打士街
8月10日16:00 – 22:00深水埗醫局街 x 石硤尾街
8月11日16:00 – 22:00佐敦廟街
8月12日16:00 – 22:00銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋)

大型打卡位遍布全港

除全新廣告片，是次推廣同樣設有過百個大型打卡位遍布港九新界，其中港鐵香港站更設有超大型隧道打卡位，各位粉絲記得去拍照！

Blue Girl大型廣告宣傳熱點包括：

地點展示日期
港鐵香港站大型廣告區域 – Blue Girl Taste the Real Moment 隧道7月5至7月18日
旺角銀行中心廣場 (向彌敦道) 大型廣告牌7月1至7月31日
尖沙咀加拿分道LED雹子屏幕廣告 (The One 對出)7月3至7月30日
銅鑼灣 Sogo 百貨公司的大電視廣告7月7至7月13日
Blue Girl 專屬特色電車7月1至7月28日
Blue Girl 摯賞夏日專屬巴士7月1至7月28日
Blue Girl 摯賞夏日港鐵燈箱廣告7月1至7月20日

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