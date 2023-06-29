Blue Girl一連6星期抽獎送簽賬額 新大型打卡位＋專車派Edan x Jeffrey透明卡
暑假即將來臨，今次Blue Girl又有新搞作！早前3位品牌大使 — 呂爵安（ Edan ）、魏浚笙（Jeffrey）和譚旻萱（Mandy）繼早前拍攝宣傳片後，再為大家帶來新一波驚喜！由7月1日至8月13均會有Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎，每星期送出超過HK$100,000簽帳額、160,000 「亞洲萬里通」里數等獎金獎品，總值過百萬。另外，3位品牌大使亦拍攝了全新廣告片，更於全港設過百個大型打卡位，各位粉絲記得到場打卡！
Blue Girl 摯賞夏日 「大賞特賞百萬賞」大抽獎
由7月1日至8月13日推廣期內，Blue Girl將會連續6個星期，每星期以抽獎形式送出超過500份獎金獎品，大獎包括HK$100,000 簽帳額1名、42,000「亞洲萬里通」里數 (可換取雙人香港 – 日本直航來回經濟艙機票1套) 4名、藍妹500ml巨罐裝一箱（24罐）300名等，全期送出超過3,000份獎金獎品，總值過百萬！
抽獎活動時間及獎賞：
|由
|至
|抽獎日
|$100,000 簽帳額 (名)
|42,000 亞洲萬里通里數(名)
|$300 簽帳額 (名)
|藍妹啤酒500ml 巨罐裝一箱24罐 (名)
|7月1日
|7月9日
|7月10日
|1
|4
|225
|300
|7月10日
|7月16日
|7月17日
|1
|4
|225
|300
|7月17日
|7月23日
|7月24日
|1
|4
|225
|300
|7月24日
|7月30日
|7月31日
|1
|4
|225
|300
|7月31日
|8月6日
|8月7日
|1
|4
|225
|300
|8月7日
|8月13日
|8月14日
|1
|4
|225
|300
|總共
|6
|24
|1,350
|1,800
Blue Girl 摯賞夏日專車送Edan x Jeffrey透明卡
顧客購買Blue Girl或 Blue Girl Light 並集齊 5個指定樽蓋或拉環 (樽蓋内需印有BGB’23；拉環需為新包装之藍色拉環) ，於指定日期及時間攜帶至Blue Girl 摯賞夏日專車現場，經登記可獲1次抽獎機會，滿10個指定樽蓋或拉環可獲2次抽獎機會，如此類推。
除廣告宣傳外，由7月6日至8月12日期間逢星期四、五、六，Blue Girl 摯賞夏日專車會走勻全港不同熱點，為大家收集指定樽蓋及拉環登記摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎同是，新舊Club BG會員也可免費獲得Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐及珍藏版Edan x Jeffrey透明卡2張連卡套。
Blue Girl 摯賞夏日專車活動日期、時間及地點：
|日期
|時間
|地點
|7月6日
|16:00 – 22:00
|荃灣二、三坡坊
|7月7日
|16:00 – 22:00
|屯門麒麟徑
|7月8日
|16:00 – 22:00
|九龍城南角道
|7月13日
|16:00 – 22:00
|元朗金輝徑
|7月14日
|16:00 – 22:00
|觀塘駿業街
|7月15日
|16:00 – 22:00
|大埔翠怡街 / 翠樂街
|7月20日
|16:00 – 22:00
|深水埗醫局街 x 石硤尾街
|7月21日
|19:00 – 25:00
|太子酒吧街
|7月22日
|16:00 – 22:00
|屯門三聖村
|7月27日
|16:00 – 22:00
|荃灣二、三坡坊
|7月28日
|16:00 – 22:00
|銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋)
|7月29日
|12:00 – 21:00
|西貢萬年街
|8月3日
|19:00 – 25:00
|元朗鳳琴街
|8月4日
|16:00 – 22:00
|大角咀大角咀市政大廈
|8月5日
|17:00 -23:00
|旺角/油麻地登打士街
|8月10日
|16:00 – 22:00
|深水埗醫局街 x 石硤尾街
|8月11日
|16:00 – 22:00
|佐敦廟街
|8月12日
|16:00 – 22:00
|銅鑼灣駱克道 (鵝頸橋)
大型打卡位遍布全港
除全新廣告片，是次推廣同樣設有過百個大型打卡位遍布港九新界，其中港鐵香港站更設有超大型隧道打卡位，各位粉絲記得去拍照！
Blue Girl大型廣告宣傳熱點包括：
|地點
|展示日期
|港鐵香港站大型廣告區域 – Blue Girl Taste the Real Moment 隧道
|7月5至7月18日
|旺角銀行中心廣場 (向彌敦道) 大型廣告牌
|7月1至7月31日
|尖沙咀加拿分道LED雹子屏幕廣告 (The One 對出)
|7月3至7月30日
|銅鑼灣 Sogo 百貨公司的大電視廣告
|7月7至7月13日
|Blue Girl 專屬特色電車
|7月1至7月28日
|Blue Girl 摯賞夏日專屬巴士
|7月1至7月28日
|Blue Girl 摯賞夏日港鐵燈箱廣告
|7月1至7月20日