牛角Buffet全新放題登場 最平$328嘆到和牛

牛角Buffet將於6月30日推出全新餐目，提供165品項、6大放題讓大家選擇，最平能以$328享受和牛，讓客人繼續抵食價錢享受到高質食材。為了推廣新餐目，牛角Buffet推出兩大優惠，凡惠顧指定套餐可以參與$1起BID食活動！

新放題餐目引入日本國產牛。

全新餐目加入不同全新元素，引入「日の焼肉」、「風の焼肉」、「水の焼肉」、「世の焼肉」、「唯の焼肉」及「霧の焼肉」，其中「日の焼肉」早割時段$228起可以任食牛五花。「風の焼肉」則以早割時段$328起能享用澳洲和牛，其餘套餐能夠吃盡日本國產牛，甚至九州黑毛和牛及西冷。

100分鐘放題餐目。

130分鐘放題餐目。

牛角引入的國產牛主要來自福岡北部宗像地區「すすき牧場」的玄米黑牛，牧場以自耕玄米為主要飼糧，肉質帶來獨一無二的穀香，均勻油花及軟嫩肉質，柔滑而不油膩。至於九州黑毛和牛入口細嫩，肉汁四溢，「霧の焼肉」可享日本九州黑毛和牛肉眼及西冷，感受奢華味道。

日本九州黑毛和牛。

為了推廣全新餐目，凡於6月30日至7月9日惠顧「霧之燒肉」可享9折優惠，會員更高達8折。推廣期內7月10日至13日晚上6時起（以入座計算）惠顧正價$448「世の焼肉」可參與與BID食活動，於晚上7時或晚上8時30分前起出價一次（必須為$1至$447之價格），出價最高的客人可以該價格享用包括多款日本國產牛之「世の焼肉」放題。

除了牛角Buffet外，指定牛角日本燒肉專門店推出嚴選日本國產牛BID食活動，餐點為價值$255之「日本國產牛盛合」，詳情請參閱牛角FACEBOOK粉絲專頁，指定牛肉燒肉專門店並不適用於尖沙咀LCX 及銅鑼灣店及所有牛角食べ放題実施店。