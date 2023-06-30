韓國人氣炸雞店Yadllie Plate進駐荃灣 必試最新芝士辣炒雞＋白切五花腩＋八爪魚煎餅
於韓國擁有30多間分店的100%手工炸雞專門店 Yadllie Plate 最近進駐荃灣海之戀，其旺角店開業7年，一直人氣高企。荃灣店面積約3,000呎，可容納約110位食客，餐廳以英倫歐陸車站風格做設計，食客仿如置身於車廂內用餐，別具格調。
Yadllie Plate使用韓國空運到港原隻走地雞，配合72小時發酵腌製技術，加上新鮮蔬菜配搭逾20種天然材料秘製腌料及薄層秘製乾粉，再利用韓國炸鍋用高溫油炸至7成熟將肉汁鎖住，再以開放式油炸鍋炸至全熟以排走多餘油份，製作出健康美味炸雞。
今次新店開幕，Yadllie Plate亦同步推出多款全新菜式，包括白切五花腩、醬豬蹄、芝士辣炒雞、香辣芝士八爪魚、陸軍部 隊鍋(牛肉)、空軍部隊鍋(雞塊)、八爪魚煎餅、芝士牛肉煎餅、韓式牛肉蛋捲、生牛肉沙律、 八爪魚沙律、火炙牛、玫瑰牛肉炒年糕、烤牛肉水冷麵以及自家製農家鮮泡菜。
Yadllie Plate 야들리애플래이트（荃灣店）
時間：1200-2200
地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2030-2032號舖
電話：6223 1415