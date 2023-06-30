開心購物節｜6大「體驗式禮遇」百佳1分鐘任你掃貨、麥當勞請食一年麥炸雞等

開心購物節｜香港零售管理協會將於7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 – 食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，送出價值約15億元禮品及優惠。當中包括各種免費禮遇如麥當勞送1萬個巨無霸、Starbucks送10萬杯咖啡等；另外還有多個體驗式遊戲，如百佳1分鐘內掃貨及SOGO 10分鐘掃貨比賽等，獎品非常豐富！

百佳1分鐘任你掃貨

7月14日至27日期間，於百佳、HKRMA等平台上載購物單據，並回答「您最喜愛百佳的原因」，即有機會參加活動，參加者可在1分鐘內任意選購貨品，並贏取所選購的貨品。

圖片：香港百佳超級市場 Facebook

SOGO 10分鐘掃貨比賽

7月7日至30日期間 ，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店B2/F購物最高金額及最多次數的2名顧客，可在今年8月13日參加香港開心購物節崇光超市食玩買遊戲。參加者須在10分鐘內選購貨品，貨品價值最接近指定金額($4,888)的參賽者，可贏取所選購的貨品和2萬元崇光購物禮券；另一名參賽者亦可獲得選購的貨品和5,000元崇光購物禮券。名額2名。

麥當勞 請你食一年麥炸雞

7月3日至9日期間，在IG Story發布1張麥炸雞的Pixel圖片，利用「Q&A Sticker」邀請Audience發揮創意提供麥炸雞的新口味建議。參加者需追蹤香港麥當勞IG（@mcdonaldshk）。最有創意的參加者，即可獲得McD App「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」Coupon大獎。

分享Starbucks小故事 免費參加工作坊

由7月14日至7月27日，於HKRMA等平台上載在星巴克拍攝的照片，並寫出「一起咖啡」的小故事，即可參加活動。星巴克將選出最動人的故事，獲獎者可免費參與「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」。名額共有3個，每名得獎者可攜同一名親友參加。

上傳萬寧單據、分享經歷 贏健康諮詢服務及健康產品

由8月11日至24日，於HKRMA等平台上載$100萬寧購物單據，並分享與萬寧社區藥劑服務的難忘經歷，即可參加活動贏取豐富獎品。萬寧將選出其中140名參加者，免費享用萬寧專業健康諮詢服務，及價值16,000元健與美產品。

CSL 旗下AR Lens推AR遊戲送PS5

CSL Mobile Limited在7月28日至8月10日「智能潮物，珠光寶氣」主題周期間，推出AR Lens「眼明手快」AR遊戲，每日送出PS5主機、5G服務計劃等400份獎品。

「開心購物節」免費禮遇一覽：