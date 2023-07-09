粉嶺隱世高檔中式粉麵 足料佛跳牆麵 湯底熬足6小時！

粉嶺聯和墟一向美食雲集，沒想到聯和墟竟然悄悄地開了一間高檔中式粉麵！「麵鮑．潮人」主打足料佛跳牆麵及湯底，餐廳由前五星酒店主廚主理。老闆親自挑選食材，由湯底、粉麵、小食到飲品全部即日自家製，強調高級食材、精心烹調的中式粉麵餐廳。

聯和墟街坊一致推薦佛跳牆麵，湯底鮮甜香味濃郁，由即日熬製2小時的清雞湯混合上湯，還未開動已經聞到陣陣清雞湯味，令人食欲大增！豐富用料鋪滿整個碗，用上原隻鮑魚、金華火腿絲、花膠等8種海味食材，幼麵非常吸湯，一邊吃麵一邊喝到啖啖雞湯鮮味，不過要注意進食速度不要太慢，麵吸太多湯容易讓人感到膩。

「麵鮑．潮人」的招牌之一佛跳牆麵，材料有原隻鮑魚、金華火腿絲、花膠、海參、素翅、冬菇及滑雞，必食之選！（$98）

另一款店長推介是潮人招牌麵，湯底用澳洲龍蝦熬煮6小時，讓整碗麵的龍蝦味非常突出。用料有澳洲龍蝦、青口、帆立貝、黑白墨魚滑等，龍蝦肉質爽口鮮甜，帆立貝有半個手掌大，誠意十足，配上餐廳自製煙韌彈牙刀削麵，掛湯一流。

潮人招牌麵是店長推介，有多種新鮮海鮮食材，配上濃郁澳洲龍蝦湯，喜歡海鮮的人必食！（$128）

即叫即蒸爆汁龍蝦小籠包亦是主打食品之一，由皮到餡都是純手工製作，外皮加入少量龍蝦湯令顏色更鮮艷。內餡則用龍蝦汁鎖住肉味，咬一口滿滿都是濃郁龍蝦湯味道，十分驚喜！除了龍蝦小籠包外，還有清雞湯小籠包，特別加入金華火腿汁、豬皮碎，有大量骨膠原的感覺。

龍蝦小籠包，由皮到餡都有加入龍蝦湯，龍蝦味濃郁，顏色鮮艷。（$68）

清雞湯小籠包（$28）

另外，餐廳還提供各種涼麵、小食及特飲，涼麵口味較清爽，價格亦較相宜，店長最推介的是XO雞串鰹魚湯涼麵。小食有8種，包括：鮑汁雞翼、糟鹵鴨舌、川味泡椒雞腳等。特飲則較為有特色，是老闆根據天氣每日以不同材料新鮮煲製而成的中式特飲。

麵鮑．潮人

時間：周二至日 11:30-16:30；18:30-21:00 （周一休息）

地址：粉嶺聯和墟和隆街 3 號地舖

IG：super.noodle618