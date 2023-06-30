華爾登餅店義賣姜濤阿Jer門票   助網絡歌手急籌手術費

正所謂「施比受更為有福」，當我們遇見需要幫忙的人，出於人之常情總會助他一分。一位網絡歌手於數個月前證實患上巨人症，若在政府醫院排期施手術需要等到2029年，為了早日治療於私家醫院做手術需要50萬。有見及此，華爾登餅店於網上先後放售MIRROR成員阿Jer及姜濤個唱門票，盼能略盡綿力。

網絡歌手Hilson Chan為高登音樂台成員之一，曾唱出不少諷刺時弊歌曲。Hilson於兩、三年前開始不適，尋訪中、西醫一直找不出病因，直至數月前接受磁力共振掃描後，發現腦下垂體有一粒垂體腺性瘤，證實他患上巨人症。巨人症會令患者肢體粗大、體重增加，但骨骼會陸續退化，同時影響吸收營養，令他的身體容易出現情況。

Hilson熱愛音樂，無奈病情令他暫時未能再彈結他。

由於患病令Hilson未能工作，他因生活種種困擾而患上抑鬱症，甚至有自殺傾向，長期失眠同時使他日常極為疲累。其實，Hilson只要切除良性腦瘤，有機會大大改善病情，無奈以政府醫院指他不屬於急症，手術前的評估檢查排期需等到2029年5月。如果改到私家醫院施手術，手術費連同住院雜費需要50萬，Hilson這段日子無法工作，已經賣掉3支結他及準備放售兩架電單車。

餅店老闆娘加碼兩張姜濤Miro場次門票作義賣。

Hilson的中學同學為他手術費發起眾籌，華爾登餅店店主與其中一位同學相熟，早前曾義賣曲奇及鳥結糖助籌措手術費。有位有心人聯絡店主，提供兩張阿Jer個唱門票義賣，7月3日下午7時截止競投；店主後來再送出兩張姜濤演唱會門票，直言「我幾咁鍾意我都可以唔睇， 我寧願幫得幾多得幾多。」競投將於7月20日晚上7時結束，扣除演唱會飛成本及手續費後，將會全數捐給Hilson作手術費之用。