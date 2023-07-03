富豪酒店集團自助餐買1送1 成人折後最平每位$186

香港乃是美食天堂，不少遊客都會特地訪港一嚐本土特色小食。為推廣香港地道飲食文化，富豪酒店旗下5間酒店將於各主題自助餐加入多款香港經典美食，更於7月6至16日推出 自助餐 買1送1網店快閃優惠（用餐日期為7月17至9月3日；下方價錢以原價及已包括加一服務費計算。），折後最平成人每位低至$186，惠顧滿指定金額更可獲得別注版曲奇禮盒，相當實惠。（富豪網上商店：https://bit.ly/summer-buffet-tc）

7月6至16日日期間預訂任何一間酒店的自助餐可享「買1送1」優惠，惠顧自助餐滿$1,200即可免費獲贈別注版「濃香曲奇四色賞32塊」乙盒 (原價$198）

富豪機場酒店

富豪機場酒店藝廊咖啡室推出「品味・夏日・懷舊香港自助晚餐」，提供避風塘炒蝦、蒜蓉粉絲扇貝、辣洒煮螺及黑毛豬山楂咕嚕肉。另外還有兒時懷舊小食麥芽糖夾餅、飛機欖及龍鬚糖等，而精選冰鎮海鮮以及多款Mövenpick 雪糕甜品更是不能缺少。另外，咖啡室配有多款懷舊擺設，令食客彷如置身昔日香港。

品味・夏日・懷舊

香港 自助午餐 星期一至五

成人：每人$371.8

小童/長者：每人$261.8 星期六及日

成人：每人$404.8

小童/長者：每人$283.8 品味・夏日・懷舊

香港 自助晚餐 星期一至五

成人：每人$690.8

小童/長者：每人$415.8 星期六及日

成人：每人$745.8

小童/長者：每人$448.8

富豪機場酒店品味・夏日・懷舊香港自助晚餐

富豪香港酒店

富豪香港酒店御花園咖啡室今次帶大家飛到泰國，以集甜、辣和酸一身的「味遊泰國自助晚餐」刺激大家味蕾。提供喀比香辣鮮蝦芒果沙律、椰子咖喱炒蟹、香葉包雞、煎蠔餅和更多清爽薏味泰國菜。甜品區就會香港經典甜品包括蛋撻、焗西米布甸和迷你老婆餅等，絕對是泰港薈萃。

國際 自助午餐 星期一至五

成人/長者：每人$382.8

小童：每人$261.8 星期六及日

成人/長者：每人$426.8

小童：每人$305.8 味遊泰國 自助晚餐 星期一至四

成人/長者：每人$745.8

小童：每人$448.8 星期五至日

成人/長者：每人$778.8

小童：每人$448.8

富豪香港酒店味遊泰國自助晚餐

富豪九龍酒店

富豪九龍酒店的雅廊咖啡室就提供「西班牙美食狂想海鮮自助晚餐」，以西班牙、泰國及香港經典滋味為3大元素，引起食客食慾。除了有西班牙傳統 Tapas 蒜香蝦、紅酒燴西班牙辣肉腸等，更有避風塘炒蟹、港式豉椒炒蜆及魚露炸蠔餅等香港經典滋味菜式。而泰國美食則有泰式生蝦刺身、泰式咖喱烤鴨。講到西班牙，就一定要試經典西班牙油條伴朱古力醬及巴斯克蛋糕！

香港製造・經典滋味 自助午餐 星期一至五

成人/長者：每人$415.8

小童：每人$305.8 星期六及日

成人/長者：每人$492.8

小童：每人$382.8 西班牙美食狂想海鮮 自助晚餐 星期一至四

成人/長者：每人$734.8

小童：每人$481.8 星期五至日

成人/長者：每人$767.8

小童：每人$536.8

富豪九龍酒店西班牙美食狂想海鮮自助晚餐

麗豪酒店

麗豪酒店的濠餐廳以「澳・葡美食自助晚餐」帶大家遊走一轉澳門，除了提供應有盡有的冰鎮海鮮，如松葉蟹腳、花蟹、翡翠螺、青口及海蝦等，還有葡式烤焗乳豬、非洲雞、 馬介休球 、澳門馳名咖哩及特式路環燒烤，最後以各式甜品和 Mövenpick 雪糕作結。

澳・葡美食 自助午餐 星期一至五

成人/長者：每人$371.8

小童：每人$283.8 星期六及日

成人/長者：每人$415.8

小童：每人$316.8 澳・葡美食 自助晚餐 星期一至四

成人/長者：每人$635.8

小童：每人$448.8 星期五至日

成人/長者：每人$701.8

小童：每人$492.8

麗豪酒店澳・葡美食自助晚餐

麗豪航天城酒店

麗豪航天城酒店磊就有「週末和牛自助晚餐」，除了有豐富海鮮頭盤、正宗的東南亞菜式、異國風味十足的印度咖哩特色菜及日本料理，亦設有刺身及和牛專區、生滾海鮮粥及無限量供應的甜品，一次過品嚐不同國家美饌。

週末和牛 自助午餐 星期六及日

成人/長者：每人$470.8

小童：每人$316.8 週末和牛 自助晚餐 星期五至日 （即日起至7月31日）

成人/長者：每人$976.8

小童：每人$646.8 星期五至日 （8月起）

成人/長者：每人$800.8

小童：每人$470.8