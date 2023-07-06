你對底妝的追求是什麼？貼膚、透薄、遮瑕度抑或是持久度？我偏愛自然貼薄的底妝，認識我的朋友都知道YSL Beauté的BB cushion是我近期的新寵，仿如自身皮膚的無瑕光澤感。留意到YSL Beauté最近推出一系列夏天專屬的粉底液，不其然吸引了我的目光。

YSL Beauté的ALL HOURS 恆時輕透霧光粉底液，24 小時防水、防汗的霧光質地*，主打輕盈超透薄質感仿如祼肌的高持久度底妝。首次應用 SKIN-FUSING 肌膚融合技術，兼具全面遮瑕及高舒適度，高濃度礦物色素份子，形成網狀結構，可層疊出全面遮瑕效果，卻沒有面具感。當中的Neo-skin能夠吸收高達自身重量 4,000 倍的油脂，達致抗汗抗油、修飾毛孔的功效。

粉底液同時添加77% 護膚精華成分，包括透明質酸複合物、茉莉花瓣萃取及植物性牛磺酸胺基酸衍生物，長效水分滋養，全日持色不暗沉。

YSL ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 SPF39/PA+++ (8色)

104 名亞洲女性持妝 24 小時後之自我評估 96% 認同肌膚感覺透氣

90% 認同肌膚感覺全日水潤*

92% 認同感覺輕透無重達 24 小時**

94% 認同感覺舒適達 24 小時**

87% 認同對抗沾染口罩*

*數據來源 YSL Beauté

夏天歸來，我急不及待用YSL Beauté的ALL HOURS 恆時輕透霧光粉底液去wakesurf，嘗試一下粉底液中的防水、防汗及透薄妝感。

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