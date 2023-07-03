ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 讓肌膚瞬間重拾彈性與光澤

女士最怕就是肌膚變得鬆弛暗啞，奈何歲月催人，未有適當保養的話肌膚狀態只會走下坡，要補救就必需內服外用。除了使用護膚品外，將骨膠原直接飲落肚或許是更有效的護膚方法。來自日本的ASTALIFT皇牌產品「PURE COLLAGEN DRINK 10000毫克純骨膠原美肌飲」就為各位提供最「純」、最「細」和最「多」的骨膠原，每晚只需花30秒飲用即可為肌膚重拾彈性、緊緻和光澤。

ASTALIFT PURE COLLAGEN DRINK使用第一重最純的深海魚初取骨膠原，採用低溫提取技術，並以高端納米技術將3種不同功能及大小的骨膠原深入肌膚不同層次，能有效完整提取骨膠原成分及減低當中的雜質，使肌膚能快速展現美肌成效。

桃子乳酪味易入口，口感濃厚。（$340/1盒10支）

ASTALIFT PURE COLLAGEN DRINK每支30ml，骨膠原分子重量是市面一般品牌的1/400，使皮膚更易吸收。與此同時，飲品含有250mg維他命C，能增強抵抗力同時美白，有助加快骨膠原生長，連續飲用1個月，皮膚的修復能力加快，暗瘡會比以往更快凋謝。持續飲用4個月後， 可以感受到肌膚的毛孔縮細、回復緊緻、彈性、水分提升，膚色更均勻。最近品牌網店推出會員尊享第一盒骨膠原美肌飲6折，詳情請瀏覽：https://astalift.com.hk/zh-hk/product-trial。