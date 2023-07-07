8間本地抵食Omakase推介 日本直送稀有部位＋高質手握壽司＋買1送1優惠

日本料理無人不歡，尤其是將餐點全權交由廚師決定的廚師發辦（Omakase）。餐廳會根據當下季節和時期而更新合時菜單，大多食材更會由日本直送到港，務求讓顧客可以品嚐到最新鮮和最矜貴的食物。坊間的廚師發辦餐廳多不勝數，今次就為大家精選8間本地 Omakase 餐廳，有由曾任米芝蓮星級餐廳主理的，也有現正進行半價優惠推廣等，總有一間合符你的心意。

釧 KUSHIRO

座落於半島酒店地庫的「釧 KUSHIRO」日本料理店於2021年9月開幕，由一眾曾於米芝蓮星級餐廳擔任幕後策劃的大廚主理，為餐廳精心設計出多款別緻壽司和一品料理。餐廳以「花朝月夕」為設計主題，用上日本庭園配備不同月相形象，讓客人可以置身於予人有放鬆感覺的空間中用膳。

食材方面，餐廳每日從日本海鮮市場將用料空運抵港，每款經由專人嚴格挑選，以確保送到客人口中依然同樣的新鮮。以午市為例，最平$980即可享用「幸 KOU」套餐，品嚐3款前菜、10款壽司、卷物，以及吸物和甜品。而晚市也只需$1,980便可歎盡2款前菜、1客一品料理、10款壽司、卷物，以及吸物和甜品共15品料理。

紐西蘭深海螯蝦配龍蝦湯奶凍

最近餐廳就為客人供應產量相當稀少的北海道產赤利尻和白利尻海膽、也有同樣是來自北海道的沙甸魚，以及岩手縣產石垣貝（供應至9月止）。至於一品料理方面，就有紐西蘭深海螯蝦配龍蝦湯奶凍、焗法國野生多寶魚配海苔辣根汁醋漬白板昆布。將日式和西式拼湊一起，也是「釧 Kushiro」的賣點，務求讓美饌有更多變化。至於甜品，就有口感濃厚的豆乳福袋和清新解膩的雪見・橘香，為客人送上圓滿的一席宴。

沙甸魚磯邊卷

豆乳福袋

釧 KUSHIRO

時間：1200-1500、1830-2230

地址：九龍梳士巴利道半島酒店地庫1樓BW1, BW3及BW5號鋪

電話：2957 8838

IG：https://www.instagram.com/kushiro_peninsula/

備註：訂座後需先繳付每人$800以作留位用。

極鮨

位於銅鑼灣的「極鮨」開業兩年，創辦人Benny原先是一名專門帶日本團的導遊，後來因疫情關係被逼放棄導遊一職。不過Benny一直希望可以將日本新鮮食材帶來香港，加上自身懂得流利日語，於是毅然開設日式廚師發辦餐廳「極鮨」。

「極鮨」設有12座吧檯，全店可容納36人。

餐廳食材均購自日本豐洲市場，每星期會安排數次直送到港。基於Benny跟當地貨商相熟，除了可以搜羅到稀有部位如充滿魚油的吞拿魚下顎（晚市「匠」套餐提供，定價$1,680）、鲂鮄魚和八角魚外，來貨價也相對便宜，因此套餐定價也比坊間餐廳更加貼地。

餐廳間中引入刺身稀有部位，如上圖的吞拿魚面頰。

最近餐廳推出全新Omakase半價優惠，「和」套餐原價$980，現時每人只需$490，即可品嚐12件壽司、荒汁、前菜和甜品各1客。當中值得一提是套餐包含北海道馬糞海膽杯，用料新鮮，配上自家醃製三文魚籽，味道調配適中，每口都可以品嚐到啖啖海膽肉！

北海道馬糞海膽杯

極鮨

時間：1200-1500、1800-2200

地址：銅鑼灣軒尼詩道525號澳門逸園中心10樓

電話：2833 5528

FB：https://www.facebook.com/SUSHI.KIWAMI/

彩羽壽司家

新登場不久的「彩羽壽司家」旨為客人提供一個寧靜和舒適環境，配以親民價錢享用當季精選食材。餐廳重視食材的香氣和味道，同時設16個高身吧桌座位，讓客人可以跟大廚作中近距離交流，深入了解每道菜的特點。

「彩羽壽司家」於今年5月開業，餐廳裝潢時尚，設16個吧檯座位。

餐廳由從事日本料理近20年，出身於不同高級食肆和會所的華師傅主理。午餐時段餐廳提供多款單點丼飯，最平$160可試角切海鮮丼，另有料理長發板（$450）。晚市餐單就分為4款不同級別的Omakase，價錢由$880至$1,480不等。

彩羽海鮮丼

當中第2級別的「遙」套餐（$1,080）包括2款前菜、15件手握壽司、烏冬、湯品和甜品。而最高級別的「彩羽」套餐（$1,480）就有3款前菜、6款刺身、6款和食、10件手握壽司、卷物，還有玉子燒、湯品和甜品。即只需加$400就可享更豐盛食材，當中更有「彩羽」套餐尊屬的彩羽太卷。由即日起至7月31日，惠顧午市或晚市套餐及完成指定步驟即可享午市85折或晚市75折優惠，詳情可瀏覽「 彩羽壽司家 」社交專頁。

餐廳內所有時令季節海鮮和蔬茶均從日本直送，師傅匠心製作每款手握壽司，讓客人品嚐至高級別的美食之旅。

彩羽壽司家 Sushi Iroha

時間：1200-1700、1800-2200

地址：灣仔謝斐道151-161號金聲大廈地下A號舖

電話：3996 7647

IG：https://www.instagram.com/sushiyairoha/

鮨燐

於上環和尖沙咀均有分店的「鮨燐」，其行政總廚梁偉立師傅入行超過20年，師承日籍名廚見城俊二先生，堅持採用最新鮮當季的食材入饌，為食客帶來正宗的江戶前壽司風味。

「鮨燐」位於上環及尖沙咀的店舖分別於2019年3月及2021年3月開業，一直以傳承正宗日本關東江戶前壽司精髓為本。

最近「鮨燐」推出期間限定的全新「九州海之盛宴」晚市廚師發辦料理體驗，菜單包括前菜、刺身、煮物、壽司、燒物和甜品。菜式會取決於每日新鮮由日本直送到店的食材而定，由料理長即席發辦。食品方面，來自大分縣的剝皮魚魚肉清鮮，在香濃魚肝醬的點綴下更能提升魚香。餐廳亦提供多款魚類，而夏季更有甘甜厚實的九州石垣貝。

大分縣剝皮魚，魚肉清甜。

握壽司方面就有來自鹿兒島的墨烏賊，口感爽脆清甜，還有來自長崎縣的對馬紅瞳赤鯥、吞拿魚赤身、九州海膽、熊本縣車海老等。除此之外，菜餐上的煮物和燒物亦同樣出色，最後更會以味噌湯和自家製抹茶奶凍作結。

來自長崎縣的對馬紅瞳赤鯥產量稀少，油脂細膩。

鮨燐

時間：1200-1500、1830-2300

價錢：晚市$1,380、$1,680、$1,880/位（按不同廚師發辦菜單而定）、午市（$1,480/位）

地址：上環蘇杭街128號地下D號舖

電話：2567 1168

IG：www.instagram.com/sushirinhk/

鮨舞

位於尖沙咀的精緻廚師發辦「鮨舞 Sushi Mai」，由有近30年高級日本料理及西式料理經驗的總廚主理，以匠心手藝結合創意設計出全新廚師發辦「御・舞」和「夏・舞」。「御・舞」菜單包含多道由師傅設計的時令創意料理，例如熟成拖羅、鮟鱇魚肝、深海池魚、寒鰤魚等多種日本進口食材。由即日起至8月31日，凡惠顧晚市Omakase「御・舞」即享 第2位半價 優惠，每人只需$1,266即可品嚐21道料理。如提前3日訂座，每位更額外送原隻活龍蝦刺身、原隻日本白象拔蚌、任食吞拿魚四品其中一款。

店內設有12個吧檯座位及私人包廂

另外，餐廳同時推出午市優惠，惠頹「松」（原價$1,088）或「竹」（原價$888）亦可享第2位半價優惠。消費滿$1,000更可獲得抽獎機會乙次，有機會獲得$100、$200或$300現金券供下次使用。

熟成拖羅配紫蘇葉及紀州南高梅醬

煙燻寒鰤魚

鮨舞

時間：1200-1500、1800-2230（周一除外）

地址：尖沙咀漆咸圍2 – 4號金時商業大廈地下8-14號舖

電話：2602 0800

FB：https://www.facebook.com/sushimaihk/

Sushi Zo

位於大館警察總部大樓的Sushi Zo同樣主打江戶時代風格的廚師發辦壽司體驗，餐廳由日籍名廚Keizo Seki創辦，香港分店則由吉田道和主理。餐廳追求味道、溫度與口感相互協調的「一體感」（lttai-kan），每日由日本空運食材到港，打造新鮮的頂級日式美饌體驗。

Sushi Zo午市廚師發辦套餐（$1,500）由12道時令食材組成，晚市廚師發辦套餐（$2,500）則有18道菜。大廚於設計餐單時會加入香港風味以迎合本地人口味，打造出別緻江戶前及本地風味菜式。

燒原隻海膽

大吞拿魚腩

真鯛配梅醬

Sushi Zo

時間：1800-2300（周一至四）、1230-1400、1800-2300（周二、三、五及六）

地址：中環荷李活道10號大館1座警察總部大樓LG1樓01-LG103號舖

電話：2884 0114

IG：https://www.instagram.com/sushizohongkong/

Sushi Haru

Sushi Haru於去年夏天重新開張，由熱愛東京文化的Black Sheep Restaurants創辦人Syed Asim Hussain 與 Christopher Mark開創。餐廳內僅設8個座位，讓富有日本高級料理經驗大廚Hirokuni Shiga（志賀 弘邦）主理。Sushi Haru提供午市和晚市廚師發辦套餐，價錢由$1,088（10品）至$2,488（22品）不等，Hiro師傅特地用到特別比例調製赤醋和白醋，所有海鮮由北海道、九洲及東京直送，確保客人可以品嚐到當地最新鮮的海鮮。

Sushi Haru於去年夏天重新開業

金槍魚拖羅配紅醋飯

食材全部由日本直送到港，確保新鮮。

Sushi Haru

時間：1800-2300（周一至四）、1230-1400、1800-2300（周二、三、五及六）

地址：中環雲咸街33號LKF Tower M樓

電話：2111 1450

IG：https://www.instagram.com/sushiharuhk/

Le Bec Fin

日式Omakase就試得多，日法Fusion Omakase你又試過了嗎？位於北角的高級日式法國菜餐廳Le Bec Fin今年開業5周年，特別於原址毗鄰開設全新用餐空間The Room。新空間提供私人包廂服務，以及相連一個簡約的天藍色雲石酒吧，最多可容納22位客人（只限晚市）。The Room由曾於日本米芝蓮餐廳工作的日籍總廚石場將喜（Ishiba Masaki）主理一系列時令菜式，此外，餐廳最近也迎來新任主廚北出佑介（Yusuke Kitade），北出先生擅於西日融合烹調技巧，與石場先生聯手製作精緻佳餚。Le Bec Fin晚市套餐含9款菜式，大廚會以當日最新鮮食材為食客帶來不一樣的「日菜西吃」廚師發辦。

洋蔥湯

雞白湯拉麵

牛肉三文治

Le Bec Fin

時間：1830-2200

地址：北角馬寶道28號華匯中心地下7-8號舖

IG：https://www.instagram.com/lebecfinhongkong/