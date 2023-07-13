酒店自助餐2023丨北角海逸酒店最新自助晚餐 無限即開生蠔＋燕窩甜品 最高享半價優惠

酒店自助餐2023 丨夏日炎炎，當然要與家人一同享受自助大餐！北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出「夏日燕窩．蠔宴」自助晚餐，主打無限量即開生蠔、波士頓龍蝦、各種燕窩熱盤及甜品。凡於星期六至一惠顧自助晚餐的小朋友，即可免費參與即日的薄餅製作工作坊，現時更有7月壽星半價優惠及快閃六折優惠。

北角海逸酒店的自助晚餐一向多菜式選擇，這次更新增了一些清新燕窩前菜，有燕窩大蝦鮮果沙律及凍燕窩豆腐薑蓉豉油汁。酒店重點推介的主菜有威靈頓三文魚、葡式乳豬、燕窩焗釀海鮮酥盒及燕窩煙肉洋葱焗扇貝等，各種菜式任君選擇。還有特色東南亞菜，如必食即煮的冬蔭功湯及檳城喇沙粉麵。

蟹肉蟹子沙律、燕窩大蝦鮮果沙律及凍燕窩豆腐薑蓉豉油汁。

燕窩焗釀海鮮酥盒

燕窩有調養脾胃、養顏美容的功效，加入甜品中，必定是女士的最愛，這次增加了兩種燕窩甜品，燕窩咖啡奶凍、燕窩燉蛋，女士們可以盡情享用 !

燕窩咖啡奶凍、燕窩燉蛋及焦糖燉蛋

另外，凡於2023年7月1日至8月28日期間惠顧「夏日燕窩．蠔宴」自助晚餐即送每位客人一份香辣蒜香焗龍蝦；逢星期六、日或一每位小朋友均可獲贈「迷你香蕉船」一份，及免費參與用餐當日的薄餅製作工作坊。即日起至7月31日，於酒店eShop預訂自助晚餐可享限時優惠6折。同時，一位7月壽星與三位成人同行，壽星即享半價優惠（按原價計算）。

威靈頓三文魚

即開生蠔

香辣蒜香焗龍蝦

夏日燕窩．蠔宴

日期︰2023年７月1日至9月30日

時間：18：30 – 22：00

價錢：成人$658、小童$488（周一至五）；成人$718、小童$528（周六、日及公眾假期）

備註：另收加一服務費

地址：香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳 (港鐵“鰂魚涌站”C出口)

查詢：(852) 2185 2155

訂購網址：北角海逸酒店eShop