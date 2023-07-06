《看不見聽不見也愛你》是講述雙目逐漸失明的漫畫家與天生失聰的的漫畫迷之間困難重重又溫暖感人的愛情，故事改編自韓國人氣漫畫家 Nasty Cat 的同名網絡漫畫作品《See Hear Love》，由韓國導演李宰漢執導。李宰漢的代表作是由孫藝珍與鄭雨盛主演關于妻子患上腦退化的韓國愛情悲劇《擁抱這分鐘》，亦曾執導另一部日語愛情片《再見，總有一天》，由中山美穗及西島秀俊主演。

男主角山下智久久未演出愛情片，今次是繼2014年與小松菜奈合演《近距離戀愛》後再度在大銀幕演繹浪漫愛情，《看不見聽不見也愛你》却挑戰難度，首次演視障人士，將漫畫家突然因病失明的沮喪與絕望，演繹得令人心痛又不失帥氣。山下智久除了演員身份，作爲歌手的他同樣保持著很高的活躍度幷且很受注目。這次的電影主題曲「I See You」正是由他主唱。他以憂傷的情感，唱出了男女主角既互相依賴又帶給了對方生命光芒，戀人之間濃烈的愛慕之情和喜悅，作爲替電影完美作結的片尾曲，令人再三回味。

評語：愛情便是把自己珍視的東西給對方，即便自己在最後的一刻也希望爲對方付出，大概真愛便是把自己犧牲然後給予自己重生的理由。我們都是爲愛而生，最後無悔愛一場。