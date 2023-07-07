酒店自助餐2023丨都會海逸酒店自助晚餐 任食惹味避風塘海鮮 限時優惠低至6折！

酒店自助餐2023｜ 天氣炎熱引致食欲不振，用香辣惹味的食物來開胃就最適合不過。紅磡 都會海逸酒店 西餐廳推出全新「仲夏海鮮夜市集」自助晚餐，主打一系列港式夜市美食，除了有避風塘海鮮外、還有用時令水果入饌的菜式和榴槤甜品。凡星期五至日及公眾假期惠顧自助晚餐，每位食客可享鮑魚花膠螺頭佛跳牆乙份，而長者惠顧平日午市自助餐的亦有優惠。

「仲夏海鮮夜市集」自助晚餐美食繁多，包括避風塘炒辣麵包蟹、辣酒煮東風螺、椒鹽瀨尿蝦、黃金蝦、金銀蒜蒸扇貝等，辣度適中，即使不太能吃辣的也適合。另外必試的北海道3.6牛乳海鮮窩，鮮甜湯底滲入沙巴龍躉片、蟹腳、熟海蝦等海鮮中，相當入味。

北海道 3.6 牛乳海鮮窩有蟹腳、沙巴龍躉片、熟海蝦、藍青口等，魚片滑而不散，值得一試！

酒店提供即開生蠔，新鮮清甜。

餐廳亦推出多款以時令水果入饌的菜式，如蜜瓜凍湯、燴加州提子牛肋肉、草莓醬汁烤豬排骨、香橙孜然香草燒春雞等，特別推介草莓醬汁烤豬排骨，草莓果醬酸酸甜甜最開胃。甜品則有熱情果石榴奶凍、熱情果菠蘿撻、芒果金柚肉楊枝甘露等，味道清新，最適合作自助餐的結尾。當然各式榴槤甜品也不得不提及，榴槤脆脆芝士餅卷、榴槤蓉撻、榴槤天使蛋糕口感層次豐富，榴槤味濃，定必滿足所有榴槤控！

草莓醬汁烤豬排骨味道清新，酸酸甜甜，食肉獸的最愛！

榴槤脆脆芝士餅卷

班蘭梳乎厘

現時於都會海逸酒店eShop付全費預訂自助晚餐，星期一至四可享高達78折優惠；星期五至日及公眾假期亦可享高達82折優惠，並每位送一份鮑魚花膠螺頭佛跳牆。同時，為了讓一眾長者可以優惠價享受自助午餐，凡於即日起至7月31日期間惠顧平日自助午餐的長者可獲高達6折優惠！

仲夏海鮮夜市集自助晚餐

時間：18:30 – 22:00

價錢：成人$738、小童$498（周一至四）；成人$788、小童$538（周五至日及公眾假期）

備註：另收加一服務費

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳 (港鐵紅磡站 C2 出口)

查詢：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882

訂購網址：https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/greens-cafe