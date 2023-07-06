日本人氣店「海鮮丼つじ半」到港！主打一丼二食 澎湃刺身山超搶眼

繼日本連鎖壽司店「滨壽司」（はま寿司）到港後，近日又多一間日本過江龍插旗！今次是在日本東京開業10年，並於國內及台灣分別設有9間和2間分店的「海鮮丼つじ半」（TSUJIHAN）。「海鮮丼つじ半」主打「一丼二食」的新鮮海鮮丼飯及鯛魚高湯漬飯，務求讓各位即使身處香港都能品嚐來自日本的海鮮丼。

日本橋總店每日都出現人龍

「海鮮丼つじ半」創作「一丼二食」獨特嚐鮮食法，先讓客人品嚐兩片配襯胡麻醬口味的生魚片，再試拌好秘製醬汁的海鮮丼飯，以刺身嫩滑微涼的口感打開食慾。當吃剩1/3丼飯時，店員會加入來自日本的三葉芹及茗荷，再將鯛魚高湯加於丼飯中，然後於表面加入柚子皮，將丼飯變成鯛魚高湯漬飯。同時將預留的魚生片放入飯中，以高湯熱力將刺身焯至微熟，令肉質更軟嫩。

鯛魚高湯鯛魚高湯用上數十公斤的鯛魚、各類海鮮及新鮮蔬菜每日熬製8小時。

「海鮮の山」丼飯採用不同海鮮如金槍魚蓉、鮭魚子、象拔蚌、螺肉、赤蝦、魷魚、金槍魚、鯡魚子、紅雪蟹肉、海膽等8至10款食材，並將它們切碎加以混合，打造一座「山丘」，視覺上已覺震撼。

梅（$168）：食材包括金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

竹（$198）：食材包括紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

松（$238）：食材包括海膽、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

特上（$298）：食材包括增量海膽、增量鮭魚子、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

由7月17日至9月16日期間，凡堂食惠顧任何海鮮丼一客，並於Instgram發布海鮮丼用餐相片，標註@tsujihan.hk及追蹤tsujihan.hk Instgram專頁，即可獲贈精美「一丼二食」餐具套裝一套，數量有限，送完即止。

日本橋海鮮丼つじ半

時間：1130-2230

地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖

電話：2177 0711

IG：https://www.instagram.com/tsujihan.hk/