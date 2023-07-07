機場快綫25周年 港鐵派75,000張機鐵車飛＋商店現金券

機場快綫踏入25周年，為慶祝這項盛事，決定於今個夏天推出連串優惠和慶祝活動，當中包括重頭戲送75,000張機場快綫單程車票、25,000張$10港鐵車站商店電子優惠券、向市民派限量版紀念品等！

75,000張機場快綫單程車票得手方法

MTR Mobile 登記用戶可於7月11日、18日及25日參加「搶免費機場快綫車票」的網上活動，於活動當日中午12時起透過MTR Mobile內的「我的優惠」，以先到先得形式領取免費機場快綫電子優惠券，每日送出25,000張免費單程車票。

於成功領取電子優惠券後的24小時內，優惠碼將會加入到App內「我的獎賞」的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至9月30日，經 MTR Mobile或港鐵網站，輸入優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達 HK$110 的成人或小童單程票一張(香港站、九龍站或青衣站出發均可)，車票更可於換領日起92天內使用。

港鐵車站商店電子優惠券

於8月1日，MTR Mobile登記用戶可參加「搶 HK$10 港鐵車站商店電子優惠券」的網上活動，於活動當日中午 12 時起透過 MTR Mobile 內的「我的優惠」，以先到先得形式領取電子優惠券。電子優惠券適用於機場快綫及東涌綫內的指定車站商店，購物滿 HK$50 即可享 HK$10 折扣優惠。

電子優惠券將於成功領取後的24小時內，加入到MTR Mobile 賬戶「我的獎賞」 內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至12月31日，經MTR Mobile 打開電子優惠券並掃描商戶提供的專屬二維碼，即可享優惠。

7月14、28日及8月11日機鐵仔將快閃機場快綫九龍站、 青衣站及香港站，派25周年限量版紀念襟章。



