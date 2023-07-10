迪士尼100周年銅鑼灣活動 6大巨型角色裝置＋限定店＋KYUBI聯乘暗黑服飾

迪士尼100周年 ｜一直陪伴大家成長的迪士尼今年終於迎來100周年，為慶祝盛事，迪士尼於時代廣場舉辦《Travel Together with Times Square》之旅，於露天廣場有多個主題打卡位帶大家重溫迪士尼各個經典時刻。除此之外，今次更聯同MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）創辦的時裝品牌「KYUBI」聯乘推出暗黑系服飾，並於時代廣場設置期間限定店，各位生粉記得到場支持。

6大巨型迪士尼角色打卡區

米奇「Happiness is a State of Mind」

越過露天廣場的「迪士尼100」巨型拱門後，率先見到的是以米奇作主題的米奇「Happiness is a State of Mind」，區域除了有米奇座鎮外，還有一個超巨型米奇「讚好」手指公！

「迪士尼100」巨型拱門

米奇 「Happiness is a State of Mind」打卡位

巨型米奇標誌

可以跟米奇一同打卡

毛毛「We Care」

毛毛「We Care」

超大隻毛毛

必影打卡位！

巴斯光年「To Infinity & Beyond」

巴斯光年，一飛衝天！

經典彼思波波

史迪仔「Ohana Means Family」

史迪仔「Ohana Means Family」

妙妙貓「Always a Reason to Smile」

妙妙貓「Always a Reason to Smile」

《沖天救兵》Carl「Adventure is out There!」

《沖天救兵》Carl「Adventure is out There!」

互動藝術廊

商場2樓設有互動藝術廊，右邊互動專區配合不同的錯視和隱藏元素，把多個迪士尼經典金句和各位動人時刻重現出來。左則的外牆以迪士尼首個角色Oswald the Lucky Rabbit為主題，奧斯華手執鉛筆繪畫出黑白交錯線條。只要站在正確的位置，壁畫立即變得立體，仿如看到奧斯華破紙而出。互動專區右側就有小飛俠Peter Pan及睡公主Aurora。

互動藝術廊

牆上掛有迪士尼角色及經典對白

對着入口的一幅以紅白為主色調的牆壁矚目而神秘，只要透過特製的小道具，即能看到隱藏在此的圖像，只要即場登記成為時代廣場會員，即可於2樓顧客服務部免費獲得特製眼鏡，用來窺探牆壁背後的秘密。而在紅白牆壁的另一旁，則是以《玩轉極樂園》為主題，大小不同的燈箱上飾有電影中不同的圖案元素，主角Miguel更手抱結他與大家見面。而專區內不同的牆壁上就掛滿一個個印着經典迪士尼金句的畫作，粉絲必定會勾起回起。

各位需要利用特製眼鏡才可以將錯覺圖案看得清楚。

玩轉極樂園主題打卡位

全港獨家「KYUBI」黑魔法舞會主題店

由MIRROR成員Anson Kong開設的個人時裝品牌「KYUBI」今次與迪士尼聯乘，推出以迪士尼暗黑角色做主角的暗黑系列服飾，更於時代廣場5樓開設「黑魔法舞會期間限定店」。一系列全港獨家精品將分兩期發信，第一期限量精品包括服飾系列及滑板。店內另設「黑魔法舞會」打卡專區，以魔鏡為主題，打造黑暗又詭秘的氣氛。

黑魔法舞會期間限定店內設有多個迪士尼反派角色打卡牆

Which Villains Are You？Skateboard Collection $680

各款服飾$480起

迪士尼100周年期間限定店

除「KYUBI」期間限定店外，於商場地庫1樓也設有「迪士尼100周年期間限定店」，出售逾千件迪士尼精品，及超過80款時代廣場限定的精品、T恤、文具、購物袋、水晶球等。其中包括首次推出的86款迷你公仔，當中有8款是特別版的電鍍設計，值得收藏。

迪士尼100周年期間限定店

迪士尼100手提袋 $89-129

迪士尼100 迷你公仔連玻璃樽 $349（7月下旬發售）

限量紀念品換領

各位可以於商場5樓換領專櫃以$120購買「迪士尼100旅遊日誌」，集齊商場內所有紀念印章以換領禮品。

時代廣場會員於指定商戶即日以電子消費滿指定金額 (最多可累積三張於不同商戶之單據) 即可換領「迪士尼100限定版長傘」或「迪士尼100限定版防水野餐墊」。

迪士尼100限定版長傘

迪士尼100限定版防水野餐墊

換領日期 即日電子消費滿 可換領 7月14日至8月6日 HK$6,000或以上 「迪士尼100限定版長傘」乙把 8月7日至9月3日 HK$4,000或以上 「迪士尼100限定版防水野餐墊」乙張

每日獎賞數量有限，有關消費及獎賞換領必須在即日內進行，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。

換領時間：1200-2200

換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

KYUBI「黑魔法舞會」期間限定主題店

日期：7月13日至9月3日

時間：1200-2100

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

迪士尼100周年期間限定店

日期：7月13日至9月3日

時間：1100-2100

地址：銅鑼灣時代廣場地庫1樓

迪士尼100周年《Travel Together with Times Square》

日期︰7月14日至9月3日

時間︰1000-2200

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭