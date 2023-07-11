香港金牛連續兩晚主場出擊 舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」推兒童繪畫活動

今年6月成立的香港首支職業籃球隊 香港金牛，將於本周三、四（7月12日、13日）進行「背靠背」賽事，主場鬥安徽文一、合肥狂風。球隊將於修頓場館舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」主題，門票現正熱賣中；場館亦設有「兒童繪畫區」及「童心童畫」等一連串豐富活動，一家大細入場有波睇又有得玩！

金牛隊將於本周舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」主題，屆時灣仔修頓場館將有特別裝飾，更設有「兒童繪畫區」等一連串豐富主題活動，適合一家大細入場睇波玩樂，感受金牛隊的獨有魅力。入場觀眾更可獲贈「LITTLE BULLS NIGHT」主題禮品，門票現已熱賣中。票價分為港幣$1000、$800、$500、$300、$200、$100、$80，網上訂票：https://buff.ly/3PGBq7U（服務費每張門票港幣$12）、電話訂票：21115333 ( 服務費每張門票港幣$12)

另外，香港金牛隊今日推出「童心童畫（Little Bulls Artist）」繪畫活動，歡迎12歲以下小童投畫，畫出屬於「您」心目中的香港金牛隊，優勝者將可獲贈香港金牛送出的紀念禮品外，其畫作將會在球隊未來主場賽事，於修頓室內場館公開展覽。參加者可於本周三、四的比賽日，現場遞交參賽稿件。

童心童畫（Little Bulls Artist）繪畫活動詳情：