【Neway推出夏日優惠！】7至8月 逢星期三唱K半價！（內文附各分店詳細資料）

Neway早前推出「女士唱K半價優惠」後，引來不少男士反映為何只有女士享有此優惠。於是今次Neway決定推出「夏日優惠」，7月至8月逢星期三到Neway唱K，人頭費一律半價，男女皆適用。炎炎夏日不想出去室外地方，不妨相約親朋好友去K房「避暑」兼放鬆一下！

條款及細則

此優惠祇限於香港特別行政區Neway CEO 分店

此優惠需預早一日訂房

此優惠不能與其他優惠同時使用

另收取加一服務費

此優惠不適用於K-Lunch時段

優惠日期為12,19,26/7/2023；2,9,16,23,30/8/2023（七月及八月份每個星期三）

如有任何爭議，Neway CEO保留最終決定權

Neway分店資料

Neway CEO各分店

灣仔英皇 CEO｜香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓(部分)及4樓全層｜Tel：28910022

尖東港晶CEO｜九龍尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓｜Tel：27213303

荃灣CEO｜新界荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心13及15樓(前英皇娛樂廣場)｜Tel：26120171

Neway各分店

旺角創興 Neway｜九龍旺角彌敦道601號旺角創興廣場11及12樓(接待處設於12樓) (豉油街行人隧道側,旺角地鐵站E1出口)｜Tel：27391828

佐敦 Neway｜九龍佐敦彌敦道238號238中心5至6樓(恆豐中心側)｜Tel：23323320

九龍城 Neway｜九龍城太子道西440 – 450號太子匯1樓6至7號鋪｜Tel：23822300

深水埗宇宙 Neway｜九龍深水埗青山道170號宇宙商場2樓 (於長沙灣A2出口)｜Tel：27088100

觀塘OPC Neway｜觀塘觀塘道414號1亞太中心12樓&15樓｜Tel：21806988

沙田富豪 Neway｜新界沙田富豪花園商場地下27-30B號舖｜Tel：26353428

元朗合益 Neway｜元朗合財街33號合益商場3樓全層｜Tel：22844188

圖片及資料來源：Neway官方網站