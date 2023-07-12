精品外賣壽司店「寿司造」 九龍站開設分店推三大優惠

外帶壽司店「寿司造」於2021年於沙田開設首間分店後，期後於港島區灣仔設另一間分店，至今年7月終於落戶九龍。「寿司造」選址九龍站開第三分店，為了慶祝新店開張，三店同時推出不同優惠，感謝大家一直以來的支持。

由7月22日起，三間分店均有不同的優惠回饋客人。九龍新店限定推出$1厚切挪威三文魚壽司，每日限量供應100份，分成50份於早上11時及下午4時供應。至於沙田及灣仔店推出限量$3飯糰優惠，每間分店每日限量100件，分成50份於中午1時30分及下午5時30分供應。以上兩項優惠，每位顧客限購一客，供應期為7月22至28日。

$1厚切挪威三文魚壽司 $3 飯糰：和風吞拿魚沙律飯糰 / 秋鮭三文魚飯糰 / 金平牛蒡飯糰 /本格名物山形牛肉飯糰

三間分店同時提供原條蒲燒鰻魚優惠，港人一向愛吃鰻魚，如今推出$98買一送一優惠，供應期由7月22日至8月31日。此外，夏日炎炎之際，「寿司造」 推出夏祭新品，為食品注入不同的夏日風格。「夏の三味盛盒」的西瓜造型壽司最為可愛，以紫菜、紅芝漬做成 ，口感清新且開胃。七彩龍蝦沙律卷色彩鮮艷，加上酸甜口感的粉色荳子，清涼感十足。

夏の三味盛盒，$68/份（8件入）；

$35/份（4 件入）；優惠期：8月12至8月31日

$38/份（2 件入）；優惠期：7月29至8月11日 $68起/份（8 件入）

「寿司造」各分店詳情：

九龍站店：

尖沙咀港鐵九龍站KOW 93號舖

營業時間：11：00 – 21：00

電話：9805 7811



灣仔店：

灣仔莊士敦道112號地下2號舖

營業時間：11：00 – 21：00

電話：6689 7833



沙田店：

沙田橫壆街1-15號好運中心商場3樓3112號舖

營業時間：11：30 – 21：30

電話：3996 7927