萬寧於港九多區派大禮 送千杯粒粒雪糕及盛夏禮包



萬寧為與各位一起對抗悶熱的夏天，將於7月連續兩日週末遊走港九多區派禮物，只要於指定地點完成遊戲，即可免費獲得價值過百元的盛夏必備禮品包及韓國粒粒雪糕。另外，即日起至7月20日，yuu會員到萬寧買指定美容、個人護理及健康產品，可獲24倍積分。

萬寧將於7月29日至30日中午12時至下午6時半期間出動Party Car，遊走銅鑼灣、旺角及尖沙咀三大旺區，只要完成限時小遊戲，即可免費獲得韓國大熱粒粒雪糕、總值超百元的盛夏必備消暑禮品包及優惠券。但亦要留意萬寧兩日會分別派出不同內容的消暑禮品包，並且送完即止，大家可以留意需要的產品再選擇捕獲Party Car的日子。

7月29日盛夏必備禮品包：

Bioré 碧柔兒童溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA+++ 5毫升 BOH維他命美白物理防曬霜及泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳試用裝 (1ml+1ml) Dove 清爽止汗香體噴霧135毫升 ANESSA 極防水美肌UV乳液 4毫升 GATSBY 冰凍止汗香體巾 10片

第一日的盛夏必備禮品包將包括：ANESSA 極防水美肌UV乳液4毫升、BOH維他命美白物理防曬霜及泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳試用裝、Bioré 碧柔兒童溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA+++5毫升、Dove 清爽止汗香體噴霧135毫升以及GATSBY 冰凍止汗香體巾10片；而第二天則有Bioré 碧柔晶凝光感防曬乳SPF50+ PA++++15克、CANCER COUNCIL澳洲防癌協會兒童防曬霜SPF50+ 35毫升、Rexona 男士止汗噴霧-黑白抗印135毫升及Tempo激爽冰涼濕紙巾檸檬味10片。

7月30日盛夏必備禮品包：

Rexona 男士止汗噴霧-黑白抗印 135毫升 Rexona 男士止汗噴霧-黑白抗印 135毫升 CANCER COUNCIL 澳洲防癌協會兒童防曬霜 SPF50+ 35毫升