迪士尼100周年 ｜海港城8大海陸空主題打卡位＋兩大期間限定店
迪士尼100周年 ｜一直陪伴大家成長的迪士尼今年終於迎來100周年，為慶祝盛事，迪士尼於海港城舉辦《Travel Together with Harbour City & LCX》之旅，以迪士尼海陸空歷險為題，從經典米奇到迪士尼迷新寵Duffy，帶大家重溫迪士尼百年經典角色！8大主題打卡位遍佈海運大廈、海洋中心及港威商場。今次更聯同香港玩具品牌品牌「URDU」聯乘推出日式招財貓和達摩造型迪士尼角色，於海洋中心設置百年慶典期間限定店，今個暑假不妨與一家大細重拾童年回憶！
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八大打卡熱點
1. 米奇與朋友 25米「海上探險號」
踏入海運大廈露天廣場，遠處已經見到以米奇與朋友為主題的「海上探險號」。船上有8位米奇朋友，如唐老鴨和黛絲、鋼牙與大鼻、布魯圖等。除此之外還有鏡房和三個考眼界攤位遊戲等大家贏取獎品！
海上探險號
地點：海運大廈露天廣場
開放時間：1000- 2200
遊戲時間：1200- 2000
登船資格：持有「迪士尼100旅遊日誌」即可讓最多三人（組合必須為兩名成人陪同一名
12 歲以下的小童；或一名成人陪同兩名12歲以下的小童）登上船艙及參與每個攤位遊戲一次
2. 7大系列首度同框 6米高「夢幻熱氣球」
適逢迪士尼100周年鉑金之喜，唐老鴨、胡迪、史迪仔和Elsa率先以鉑金登場，迎接大家登上「夢幻熱氣球」的空中之旅！中間6米高的巨型熱氣球以幾何圖案的拼貼形式，展示多齣迪士尼經典作品畫面，首次集齊七大系列的人氣角色！有經典的米奇和白雪公主，還有近年大熱的 Duffy 與 LinaBell，一次滿足大人和小朋友。
夢幻熱氣球
開放時間：1000-2200
地址：海運觀點
3. 「穿越時光影視廳」重溫迪士尼早期經典作品
「穿越時光影視廳」上方，有3.5米高的小木偶帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面。旁邊更設有一個懷舊電視，大家可以走入電視框齊齊打卡！
穿越時光影視廳
時間：1100- 2000
地點：港威商場大堂I
4. 迪士尼公主圖書館
「迪士尼公主圖書館」以幾位經典公主為題，包括貝兒，青蛙公主，小美人魚等。場內還有「DIY迪士尼公主書籤」工作坊，讓大人小朋友一同參與！
迪士尼公主圖書館
地點：海運大廈地下中庭
開放時間：1200- 2000
入場資格：持有「迪士尼100旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」即可讓最多兩人同時免費進入圖書館15分鐘閱讀公主系列故事書。
DIY 迪士尼公主書籤工作坊
時間：1200- 2000
地點：海運大廈地下中庭
參加方法：捐款HK$20即可參加工作坊一次，製作指定公主系列書籤。
5. Duffy與好友 毛公仔火車之旅
去往歷險的旅途上，有Duffy與好友相伴！火車上放滿無數Duffy與好友毛公仔玩偶，一旁的房子更放滿主題精品，讓人很想抱回家呢！
Duffy與好友 毛公仔火車之旅
地點：海運大廈三階LCX正門
開放時間：1000- 2200
6. Duffy 10倍大巨型故事書
進入夢幻世界後,你會發現一本10倍大的巨型故事書,記載著Duffy與好友玩捉迷藏的故事。快跳進故事中,幫忙 Gelatoni 找到他的朋友們吧!經過一番尋覓,Duffy 與其他好友終於與 Gelatoni 重遇,讓這個故事迎來溫馨的結局。
時間：1000- 2200
地點：海運大廈三階 LCX Oasis 2
7. 與 Gelatoni 及 StellaLou一起畫畫跳舞
來到夢幻小花園，與Gelatoni和StellaLou邂逅拍照留念！還可以參加填色工作坊，用顏色筆為 Duffy 與好友的填色紙繪上色彩。大家還可以跟著StellaLou 翩翩起舞，並拍照展示在「夢想成真」展示板上，讓大家見證你成為芭蕾舞界的明日之星！
Gelatoni及StellaLou小花園
地點：海運大廈三階 LCX Oasis 3
時間：1200- 2000（每半小時一節，最後一節開始時間為19:30）
參與人數：每節6人
參加方法：顧客即場捐款 HK$40即可獲得工作坊的名額一次，工作坊期間將可得到一套七張 Duffy 與好友填色紙。名額有限，先到先得，送完即止。
與 StellaLou共舞
參加方法：每位「迪士尼100旅遊日誌』持有人可參加遊戲一次。完成指定 StellaLou 跳舞姿勢，即可得到 Duffy 禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。
8. Duffy與好友 在森林下邂逅
平台設有Duffy 與好友的森林世界，1:1 還原整個春日系列故事，尋回童真和快樂！和Duffy、ShellieMay、LinaBell、Olu Mel 和 CookieAnn走進森林，看看他們遇上什麼趣事？
Duffy 與好友的森林世界
地點：海運觀點
開放時間：1000- 2200
全港獨家「URDU」日本主題 期間限定店
迪士尼今次聯乘香港玩具品牌「URDU」，於海洋中心2樓開設「百年慶典期間限定店」。「URDU」推出「Urdu福部屋——迪士尼系列」。米奇、唐老鴨、史迪仔，三眼仔等經典人物換上新裝，變身可愛日本招財貓和達摩。店內更首度亮相史迪仔和三眼仔主題限定figure，萬勿錯過！
URDU百年慶典期間限定店
地點：海港城海洋中心2樓（近OC 226-7號舖 dunhill）
時間：1200- 2000
參加方法：每位「迪士尼100旅遊日誌』持有人可參加遊戲一次。完成指定 StellaLou 跳舞姿勢，即可得到 Duffy 禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。
迪士尼100周年期間限定店
除「URDU」期間限定店外，於展覽大廳也設有「迪士尼100周年期間限定店」。除了一系列100週年限定精品，通常更設有DIY 專區及迪士尼100週年鉑金攝影區。
期間限定店開放詳情
時間：1200- 2000
地點：海港城海運大廈展覽大堂（近OT215K號舖 Lady M New York）
限量紀念品換領
迪士尼粉絲通行證
為慶祝迪士尼100週年，大會推出個人化「迪士尼粉絲通行證」連掛繩，一共兩套各有6個款式，包含不同迪士尼角色，憑證可於商場參與商戶專享購物優惠。
價錢：HK$60 慈善價
地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂禮品換領處
商戶專享優惠列表：http://offer.wharfmalls.com.hk/
Disney 100: travel together with wharf malls
日期：7月14日至9月3日
地點：海港城與lcx，時代廣場及荷李活廣場
迪士尼100旅遊日誌購買方法
於指定位置以$120購買，地點包括海運大廈展覽大堂禮品換領處、露天廣場售票處、時代廣場5樓換領專櫃、荷里活廣場1樓禮品換領處。