迪士尼100周年 ｜海港城8大海陸空主題打卡位＋兩大期間限定店

迪士尼100周年 ｜一直陪伴大家成長的迪士尼今年終於迎來100周年，為慶祝盛事，迪士尼於海港城舉辦《Travel Together with Harbour City & LCX》之旅，以迪士尼海陸空歷險為題，從經典米奇到迪士尼迷新寵Duffy，帶大家重溫迪士尼百年經典角色！8大主題打卡位遍佈海運大廈、海洋中心及港威商場。今次更聯同香港玩具品牌品牌「URDU」聯乘推出日式招財貓和達摩造型迪士尼角色，於海洋中心設置百年慶典期間限定店，今個暑假不妨與一家大細重拾童年回憶！

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八大打卡熱點

1. 米奇與朋友 25米「海上探險號」

踏入海運大廈露天廣場，遠處已經見到以米奇與朋友為主題的「海上探險號」。船上有8位米奇朋友，如唐老鴨和黛絲、鋼牙與大鼻、布魯圖等。除此之外還有鏡房和三個考眼界攤位遊戲等大家贏取獎品！

米奇與美妮於入口迎接大家

海上探險號長達25米，相當壯觀。

「帆船探險」攤位有米奇與好友，他們在海上暢遊時，發現游泳圈下有隱藏驚喜，大家一起釣起它們吧！

「雙倍樂趣」攤位有鋼牙與大鼻和大家捉迷藏，用圈圈套中鋼牙與大鼻，有機會贏取獎品。



海上探險號

地點：海運大廈露天廣場

開放時間：1000- 2200

遊戲時間：1200- 2000

登船資格：持有「迪士尼100旅遊日誌」即可讓最多三人（組合必須為兩名成人陪同一名

12 歲以下的小童；或一名成人陪同兩名12歲以下的小童）登上船艙及參與每個攤位遊戲一次

2. 7大系列首度同框 6米高「夢幻熱氣球」

適逢迪士尼100周年鉑金之喜，唐老鴨、胡迪、史迪仔和Elsa率先以鉑金登場，迎接大家登上「夢幻熱氣球」的空中之旅！中間6米高的巨型熱氣球以幾何圖案的拼貼形式，展示多齣迪士尼經典作品畫面，首次集齊七大系列的人氣角色！有經典的米奇和白雪公主，還有近年大熱的 Duffy 與 LinaBell，一次滿足大人和小朋友。

中間6米高的巨型熱氣球以幾何圖案的拼貼，展示多齣迪士尼經典作品畫面。

八個鉑金熱氣球分別印上七大系列的人氣角色！

夢幻熱氣球

開放時間：1000-2200

地址：海運觀點

3. 「穿越時光影視廳」重溫迪士尼早期經典作品

「穿越時光影視廳」上方，有3.5米高的小木偶帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面。旁邊更設有一個懷舊電視，大家可以走入電視框齊齊打卡！

影視廳的上方懸掛著一個3.5米高的巨型「小木偶」皮諾丘。

穿越時光影視廳

時間：1100- 2000

地點：港威商場大堂I

4. 迪士尼公主圖書館

「迪士尼公主圖書館」以幾位經典公主為題，包括貝兒，青蛙公主，小美人魚等。場內還有「DIY迪士尼公主書籤」工作坊，讓大人小朋友一同參與！

憑「迪士尼100旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」，即可入場免費閱讀過百本迪士尼公主系列故事書15分鐘。

大家可在「迪士尼公主圖書館」與巨型故事書上的公主拍照，包括《灰姑娘》和《長髮公主》等。

捐款HK$20即可參加工作坊一次，製作指定公主系列書籤。

迪士尼公主圖書館

地點：海運大廈地下中庭

開放時間：1200- 2000

入場資格：持有「迪士尼100旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」即可讓最多兩人同時免費進入圖書館15分鐘閱讀公主系列故事書。



DIY 迪士尼公主書籤工作坊

時間：1200- 2000

地點：海運大廈地下中庭

參加方法：捐款HK$20即可參加工作坊一次，製作指定公主系列書籤。

5. Duffy與好友 毛公仔火車之旅

去往歷險的旅途上，有Duffy與好友相伴！火車上放滿無數Duffy與好友毛公仔玩偶，一旁的房子更放滿主題精品，讓人很想抱回家呢！

Duffy與好友 毛公仔火車之旅

地點：海運大廈三階LCX正門

開放時間：1000- 2200

6. Duffy 10倍大巨型故事書

進入夢幻世界後,你會發現一本10倍大的巨型故事書,記載著Duffy與好友玩捉迷藏的故事。快跳進故事中,幫忙 Gelatoni 找到他的朋友們吧!經過一番尋覓,Duffy 與其他好友終於與 Gelatoni 重遇,讓這個故事迎來溫馨的結局。

時間：1000- 2200

地點：海運大廈三階 LCX Oasis 2

7. 與 Gelatoni 及 StellaLou一起畫畫跳舞

來到夢幻小花園，與Gelatoni和StellaLou邂逅拍照留念！還可以參加填色工作坊，用顏色筆為 Duffy 與好友的填色紙繪上色彩。大家還可以跟著StellaLou 翩翩起舞，並拍照展示在「夢想成真」展示板上，讓大家見證你成為芭蕾舞界的明日之星！

Gelatoni及StellaLou小花園

地點：海運大廈三階 LCX Oasis 3

時間：1200- 2000（每半小時一節，最後一節開始時間為19:30）

參與人數：每節6人

參加方法：顧客即場捐款 HK$40即可獲得工作坊的名額一次，工作坊期間將可得到一套七張 Duffy 與好友填色紙。名額有限，先到先得，送完即止。

與 StellaLou共舞

參加方法：每位「迪士尼100旅遊日誌』持有人可參加遊戲一次。完成指定 StellaLou 跳舞姿勢，即可得到 Duffy 禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

8. Duffy與好友 在森林下邂逅

平台設有Duffy 與好友的森林世界，1:1 還原整個春日系列故事，尋回童真和快樂！和Duffy、ShellieMay、LinaBell、Olu Mel 和 CookieAnn走進森林，看看他們遇上什麼趣事？

Duffy 在森林中遊走的時候，就意外地拯救到一隻呆萌小黃雀。

LinaBell 一進入樹林就豎起毛茸茸的尾巴，拿著放大鏡四處探索獨有蝴蝶品種。

美食專家 CookieAnn 炮製一系列甜絲絲的小點心招待大家。

Duffy 與好友的森林世界

地點：海運觀點

開放時間：1000- 2200

全港獨家「URDU」日本主題 期間限定店

迪士尼今次聯乘香港玩具品牌「URDU」，於海洋中心2樓開設「百年慶典期間限定店」。「URDU」推出「Urdu福部屋——迪士尼系列」。米奇、唐老鴨、史迪仔，三眼仔等經典人物換上新裝，變身可愛日本招財貓和達摩。店內更首度亮相史迪仔和三眼仔主題限定figure，萬勿錯過！

換上招財貓造型的1.2米大型史迪仔及三眼仔。

首度亮相史迪仔招財貓及達摩與三眼仔招財貓系列 Figure。

URDU百年慶典期間限定店

地點：海港城海洋中心2樓（近OC 226-7號舖 dunhill）

時間：1200- 2000

參加方法：每位「迪士尼100旅遊日誌』持有人可參加遊戲一次。完成指定 StellaLou 跳舞姿勢，即可得到 Duffy 禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

迪士尼100周年期間限定店

除「URDU」期間限定店外，於展覽大廳也設有「迪士尼100周年期間限定店」。除了一系列100週年限定精品，通常更設有DIY 專區及迪士尼100週年鉑金攝影區。

快圖美安排攝影師駐場提供拍照服務，2張6R相片連相套及數碼影像檔案相片套餐 HK$100

DIY 專區，迪士尼粉絲可自由配搭繡花章到斜孭袋/帆布/帽子，打造獨一無二的迪士尼商品。（搭繡花章 HK$60/個）

各款迪士尼圖案毛巾 $30起

迪士尼室內香薰連藤枝140ml $188

期間限定店開放詳情

時間：1200- 2000

地點：海港城海運大廈展覽大堂（近OT215K號舖 Lady M New York）

限量紀念品換領

迪士尼粉絲通行證

為慶祝迪士尼100週年，大會推出個人化「迪士尼粉絲通行證」連掛繩，一共兩套各有6個款式，包含不同迪士尼角色，憑證可於商場參與商戶專享購物優惠。

價錢：HK$60 慈善價

地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂禮品換領處

商戶專享優惠列表：http://offer.wharfmalls.com.hk/

各位可以於大堂禮品換領處以$60訂製「迪士尼粉絲通行證」連掛繩，於商場參與商戶專享購物優惠。

憑證可於商場參與商戶專享購物優惠。

Disney 100: travel together with wharf malls

日期：7月14日至9月3日

地點：海港城與lcx，時代廣場及荷李活廣場

迪士尼100旅遊日誌購買方法

於指定位置以$120購買，地點包括海運大廈展覽大堂禮品換領處、露天廣場售票處、時代廣場5樓換領專櫃、荷里活廣場1樓禮品換領處。