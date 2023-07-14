Denon 兩款全新無線耳機 Denon PerL及PerL Pro提供真正個人化聲音

生活總不能欠缺音樂，但聽音樂的同時當然也需要一個品質良好的耳機。日本高端音響品牌Denon推出全新的Denon PerL（AH-C15PL）和Denon PerL Pro（AH-C10PL）主動降噪真無線耳機，首次引入專利聲學技術「Masimo自適應聲學技術」，為用家定制個人化聽覺設定等，實屬各音樂愛好者的最佳選擇。（查詢：www.denon.com.hk/zh-hk）

今次Denon推出兩款全新真無線耳機，特別加入專利聲學分析技術 「Masimo AAT 自適應聲學技術」， Masimo AAT 結合了母公司 Masimo 30 年來對聲音訊號處理的專業經驗，配合嶄新個人化音頻技術，加上 Denon 百多年的音響製作工藝，根據用家內耳獨特結構反射的聲音頻率結果，透過 Denon Headphones 專用 App 的 AI 自學習引擎作分析評估，創建獨特聽力檔案，提供真正定制的個人化聲音。兩款耳機由Denon Sound Master 專業調音，展現高精度和高品質音效，以及生動和寬敞的標誌性聲音。

Denon PerL Pro

Denon PerL Pro每邊耳機可自訂4個觸控操作，包括控制播放、暫停、跳過曲目或調整音量等。機身亦配備IPX4防水防水等級，可同時連接兩組藍芽播放裝置。在快速充電下5分鐘可使用1小時，耳機每次充電後最長續航力為8小時，充電盒（支援無線充電）每次滿電能提供 3 次為耳機完全充電，令 Denon PerL Pro 實現長達 24 小時續航播放力。

Denon PerL Pro（$2,780）

Denon PerL跟Denon PerL Pro一樣，每邊耳機可自訂 4 個觸控操作，同時支援 IPX4 防水、防汗等級，日常生活、運動或在雨中使用同樣出色。只要快速充電10分鐘便可使用1小時，耳機每次充電後單獨使用最長續航力為6小時音樂播放，充電盒每次滿電後能為耳機提供3次完全充電。