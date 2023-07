This is my Brow Day

眉毛對於你重要嗎?一對合適的眉型,可以修飾臉部線條的效果,更可以突出面部輪廓。正正眉毛在妝容中佔重要一席,我對眉部彩妝有一定的要求,化出一個自然又精緻的眉妝。大家可以用眉膏勾勒眉形後,用染眉膏調整眉色,令眉妝更為完整。留意到 MAKE UP FOR EVER 最近新出的AQUA RESIST BROW SCULPTOR多用途防水眉膏,24小時防水同時締造自然妝容。

AQUA RESIST BROW SCULPTOR多用途防水眉膏,高度顯色的膏狀質感讓人輕易修飾、描畫眉形及為眉部塑形,能覆蓋肌膚或眉毛原有的色調,即使雜亂的眉毛亦能修正。 主打24小時持久抗水、抗汗、抗摩擦、抗濕氣,高持妝力之餘,眉毛可全日持久不變,適合香港炎熱潮濕的天氣。我推薦崩眉或眉尾短的男女可以嘗試此眉膏,或常因為眉毛稀疏而眉妝不持久的朋友,可能也會令你愛上它。因為防水配方兼具防汗、防磨擦效能,可以令眉形全日持久不變。

AQUA RESIST BROW SCULPTOR多用途防水眉膏(全5色)

MAKE UP FOREVER亦推出多用途防水眉膏組合多用途防水眉膏組合,包括眉掃及眉刷,方便大家自由配搭,即使沒有工具亦可選購眉膏組合。

AQUA RESIST BROW SCULPTOR KIT多用途防水眉膏組合 (全5色 / 包括眉掃及眉刷)

同系列亦有AQUA RESIST BROW FILLER防水塑眉筆,適合稀疏或不均勻色澤之眉形,輕鬆畫出自然眉型。AQUA RESIST BROW FIXER防水立體染眉膏,適合纖幼、生長方向雜亂之眉毛,具備定型力及柔軟度,打造不易結塊,易於塗抺,能輕鬆梳理眉毛,避免液體過度塗抹。

我下次就會用上MAKE UP FOR EVER新推出的多用途防水眉膏去wakesurf,實測一下防水、防汗、防磨擦的能力,到時IG再跟讀者們分享用後感!

@makeupforever #makeupforever #liveIntensely #Brow