消費券2023 ｜一文睇清30大商場及商戶優惠 100%消費回贈＋贏新加坡機票＋iPhone 14 Pro Max

消費券2023 ｜ 最後一期$2,000消費券將於7月16日派發，消費券到手，相信也能增加市民的消費意欲。而今次多個商場和商戶都一如既往，紛紛推出消費券優惠吸納顧客，有買清指定金額送100%回贈，亦有商場推出消費抽獎活動，有機會贏得香港至新加坡來回機票、iPhone 14 Pro Max，甚至價值近25萬元的私家車！

新城市廣場

新城市廣場由即日起至8月31日推出「夏日消費券獎賞」，派出$2,000萬商場電子禮券。凡即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即送$600或以上的商戶電子禮券；而於7月16日至7月30日期間，憑消費券電子支付工具即日累積消費滿$35,000更額外賞$200新地商場禮品卡，即總共可獲HK$6,600回贈。

即日以電子貨幣累積消費滿 送商戶電子禮券 $2,000 (最多可累積2張不同商戶單據) $600 $6,000 (最多可累積3張不同商戶單據) $1,700 $15,000 (最多可累積4張不同商戶單據) $4,100

荃灣廣場、新都會廣場

荃灣廣場及新都會廣場由即日起至8月31日期間推出「儲印花・雙重賞」，The Point 會員在活動期內於荃灣廣場或新都會廣場以電子貨幣單一消費每滿$200，將消費單據上載到The Point App 或到顧客服務中心登記，即可獲電子印花1個，每位會員於活動期內最多可換領印花90個，集齊指定數量印花即可換領豐富獎賞！

印花數量 換領獎賞 10個電子印花 $20 電子贈券組合 30個電子印花 $80 電子贈券組合 50個電子印花 $200電子贈券組合

另外，荃灣廣場方面更有「 夏日爆買爆賞 」3大消費獎賞，包括消費滿指定金額可獲高達10%消費回贈、最高可享5,000 Point Dollar及會員尊享線上海量商户禮遇券。

日期 獎賞 7月16至25日 於任何商户即日以電子貨幣累積消費滿$2,500，即賞$250商場電子贈券組合。 7月16至8月31日 推廣活動期間，The Point 會員於The Point App「獎賞：電子禮券」頁面換領參加證，消費最高首3名顧客，有機會獲得5,000 Point Dollar。 7月16至8月31日 線上海量商户禮遇券大放送

另一方面，由7月16至25日到 新都會廣場 以即日電子貨幣消費滿$5,000，即送$250商場贈券組合。

朗豪坊

朗豪坊於7月14至9月17日期間將舉辦為期2個月的《朗豪坊夏日「車」想大抽獎》雙重抽獎活動！朗豪坊LP CLUB會員於商場參與商舖以電子支付方式，單一消費$500或以上，即可於朗豪坊手機應用程式內自助登記積分及換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次），有機會贏取SONY 50吋4K智能電視、SONY專業無線降噪耳機、$1,000商場現金禮券或$500美妝禮品卡等等，合共逾20,000份即抽即中獎賞。所有參加「即抽即中獎」的LP CLUB會員均可同時自動獲得「終極大獎」抽獎機會，有機會贏取SUBARU全新四驅旅行車SUBARU CROSSTREK 2.0i-L一部。

獎品 名額 終極大獎 SUBARU全新四驅旅行車SUBARU CROSSTREK 2.0i-L 1 即抽即中獎 SONY X80K 4K智能電視（50 吋） 3 SONY WH-1000XM5無線降噪耳機 3 $1,000朗豪坊商場現金禮券 30 $500美妝禮品卡 10

Mira Place

推廣期內於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商戶消費滿指定金額，即可獲贈商場現金券及雙倍積分。

日期 即日起至7月31日 時間 1100-2300 地址 Mira Place 1 禮賓部 詳情 Mira Place會員於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户消費即享雙倍積分獎賞，消費滿指定金額*即賞商場現金券！現金券數量有限，先到先得，送完即止。

(1) 消費滿$1,000，即送$50商場現金券

(2) 消費滿$2,000，即送$100商場現金券

*最多3組$100或以上之即日機印收據，當中必須包括「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户之消費。每位會員於有效推廣日期內可每日換領乙次。

太古城中心

於太古城中心指定商戶以消費券支付工具同日消費$1,200或以上（最多兩張單據），並下載 TAIKOO+流動應用程式登記成為LIVE+會員或出示LIVE+會員證，可獲得「動物探索旅行收納袋套裝」（一套4件）乙份，更可額外賞$50 LOG ON購物禮券乙張。

馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

凡於置富Malls指定單一商場*內任何2間不同商戶消費滿$200或以上（每張機印消費單據不少於HK$100），即可換領抽獎券乙張。$200為基本消費，另每額外消費滿$100，即可多換領1張抽獎券；消費滿$300可換領2張，消費滿$400可換領3張，如此類推，每套有效消費單據最多可換領抽獎券10張。獎品包括總值20萬旅遊禮券、晚膳套餐、蔘茸海味、粉囊咖啡機、各式購物及美食現金券等。

抽獎日期 2023年9月8日（上午11時，置富都會） 公布日期 2023年9月15日 (於｢星島日報｣及｢英文虎報｣刊登)

將軍澳中心

將軍澳中心推出3大優惠，包括「餐飲著數賞」、「購物精明賞」、「消費星級賞」，大派逾$110,000回贈，讓市民賺取高達$2,350贈券回贈，除了免費泊車，The Point 會員更可尊享「Point Dollar額外賺住賞」優惠，只須簡單使用Point Dollar 消費便可輕鬆獲取最高額外$230餐飲電子贈券。

「餐飲著數賞」方面，只要在PopDeli或PopFood任何一間商戶光顧滿$100，再以指定條件在場內累積消費滿$2,000，即可賺取$100贈券獎勵。「購物精明賞」和「消費星級賞」方面，就需要在場內累積消費滿$15,000或$30,000，即有機會換領$750或$1,500贈券。

日期 7月16日起，換完即止。 時間 1300-2200 地址 將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 詳情 購物精明賞



於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿$2,000，即送$100電子贈券組合**。

* 最多可累積4組不同單據，其中一張須為PopDeli或PopFood商戶，每張須滿$100或以上

** 包括將軍澳中心$50美容電子贈券 + $50時尚服飾及運動用品電子贈券，名額50個。



消費星級賞



於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿$30,000，即送$1,500電子贈券組合**。

*最多可累積6組單據，每張須滿$100或以上

**包括將軍澳中心$100零售電子贈券12張 + $50健康生活電子贈券6張，名額50個。



Point Dollar額外賺住賞



於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿

$200 + 同時使用$50 Point Dollar：可獲額外$20 餐飲電子贈券1張（名額：200個）

$500 + 同時使用$150 Point Dollar：可獲額外$60 餐飲電子贈券 [包括$20餐飲電子贈券3張] （名額：200個）

$1,000 + 同時使用$250 Point Dollar：可獲額外$150 餐飲電子贈券 [包括$50餐飲電子贈券3張] （名額：200個）

荷里活廣場

荷里活廣場於7月14日起推出「夏日齊齊賞」，派約$200萬商戶優惠券，只要即日於場內以電子貨幣消費滿指定金額或憑 VIC 會員積分，即有機會換領總值$250指定商戶優惠券組合，包括購物、時裝及美容、美食合共5張$50商戶優惠券。荷里活廣場 VIC 會員更尊享多項獨家獎賞，包括獲贈 2 倍 VIC 會員積分的 「Summer Sports Double 賞」及有機會賺取 HK$5,000 指定商戶現金券的「Top Spender 最高消費購物賞」。

荷里活廣場「夏日齊齊賞」 日期 7月14日至9月3日（逢周五至日） 詳情 顧客憑即日於場內以電子貨幣消費滿$1,200 或以上，或 VIC 會員憑 120 積分，即有機會換領「$50 指定商戶購物優惠券」2 張、 「$50 指定商戶時裝及美容優惠券」2 張及「$50 指定商戶美食 優惠券」1 張。名額有限，先到先得，換完即止。 地址 荷里活廣場一樓換領處 (近 Ray-Ban) 換領時間 1300-2000或當日換完即止

VIC 會員尊享「Summer Sports Double 賞」 日期 即日起至7月31日 詳情 VIC 會員憑場內指定運動用品商戶以電子貨幣單一消費滿$200 或以上並成功登記之有效發票，即可賺取 2 倍 VIC 會員積分。

VIC 會員尊享「最高消費購物賞」 日期 即日起至9月30日 詳情 VIC 會員於 7 月至 9 月期間，累積所有場內電子貨幣消費之有效發票， 並成功登記 VIC 會員積分，首3名累積最高消費金額(不少於$50,000)，可分別得到 Anibull Sofa Collection $5,000 現金券、 Owell $4,500 現金券及 BEDDER zleep $4,000 現金券。

東港城

8月5日至9月3日，The Point會員於東港城即日以電子貨幣累積消費滿$10,000，可獲電子印花乙個。儲滿指定數量電子印花，即賞 香港至新加坡來回機票 (名額：2個)、iPad Mini 64GB (名額：5個)、PlayStation 5主機(名額：4個)、 iPhone 14 Pro Max 256GB(名額：5個。

上水廣場

The Point會員在7月16日至8月31日，於上水廣場（2-5樓）商戶電子貨幣消費滿指定金額，即賞總值逾$15,000商場現金券，兼同時賺取積分。

消費總額 獎賞 滿$12,000 送$600電子券 滿$70,000 送$4,000電子券 滿$150,000 送$10,500電子券

北角匯

即日起至8月31日期間，送逾$1,000,000現金券。The Point會員於北角匯以電子貨幣同日消費，可換領高達$3,800贈券組合，兼賺取積分。

消費總額 獎賞 滿$800 送$200電子贈券 滿$1,200 送$600電子贈券 滿$3,000 送$3,000電子贈券

換領上述獎賞時如其中一張單據乃由指定美妝及服飾商戶發出並消費滿$200，更可額外獲贈$20一田現金券。

life@KCC 及 joy@ KCC

於7月16日至9月3日期間，顧客於life@KCC及joy@KCC商戶以電子貨幣同日消費滿指定金額，即可獲贈高達$550 贈券組合。

消費總額 獎賞 滿$600 送$50贈券組合（名額200個） 滿$3,000 送$500贈券組合（名額30個）

PopWalk天晉匯

The Point會員於推廣期內到PopWalk天晉滙即日電子消費滿指定金額並成功登記積分，即可獲享以下電子優惠券。名額有限，先到先得，換完即止。

消費總額 獎賞 滿$300 送$20 PopWalk綜合購物電子券 滿$3,000 送$300 PopWalk綜合子優惠券組合（包括PopWalk美食滋味、綜合購物及新鮮食品優惠券各HK$100） 滿$7,000 送$840 PopWalk綜合子優惠券組合（包括PopWalk美食滋味優惠券HK$140、綜合購物優惠券HK$300及新鮮食品優惠券HK$400）

Mikiki

於7月16日至8月13日期間，The Point 會員於Mikiki 以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達450商場電子贈券兼同時賺積分！

消費總額 獎賞 滿$3,000 送$150 Mikiki零售電子贈券 滿$6,000 送$300 Mikiki零售電子贈券

卓爾廣場

於7月16日至8月13日期間，The Point 會員於卓爾廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達$350商場電子贈券時賺取積分！

消費總額 獎賞 滿$2,000 送$100 卓爾廣場零售電子贈券 滿$5,000 送$250 卓爾廣場零售電子贈券

錦薈坊

於7月16日至8月13日期間，The Point 會員於錦薈坊以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領高達$600商場電子贈券兼同時賺取積分！

消費總額 獎賞 滿$4,000 送$200 錦薈坊零售電子贈券 滿$8,000 送$400 卓爾廣場零售電子贈券

荃錦中心及新領域廣場

消費總額 獎賞 滿$300 送$50 電子贈券 滿$1,200 送$200 電子贈券 滿$3,000 送$550 電子贈券

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場

由即日起至7月13日期間，H.COINS會員於場內以電子貨幣消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張不同商戶發出之即日有效電子機印發票 (每張電子機印發票最少$100)，可換領最多$1,750購物電子禮券。

日期 即日起至7月13日（或換完即止） 時間 1200-2100 地址 沙田廣場L3禮賓部、屯門時代廣場南翼L3禮賓部 換領方法 H‧COINS會員於沙田中心 ‧ 沙田廣場或屯門時代廣場以電子貨幣*即日消費滿指定金額，憑 最少兩張及最多三張不同商戶 發出之即日有效電子機印發票(每張電子機印發票最少HK$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根親臨禮賓部#，即有機會換領商場購物電子禮券^，多買多送，送完即止。



消費滿$1,500或以上換領$100購物電子禮券、滿$3,000或以上換領$250購物電子禮券。

始創中心

於7月16日至8月13日期間，顧客於POPTICKET網上售票平台使用使用電子消費券之指定支付系統付款，即可以7折搶購始創中心不同商戶類別購物禮券套裝，每款套裝均包含有效期至2023年11月30日的食肆及零售商戶購物禮券。

開售日期及時間 購物禮券套裝 7折價錢 7月16日12nn $100「食肆」美食禮券 + $100「時尚服飾 / 皮鞋及手袋 + 美容及個人護理」 購物禮券 $140 7月26日12nn $100「食肆」美食禮券 + $100「零售美食 + 數碼及電訊」購物禮券 $140 8月2日12nn $50「食肆」美食禮券 + $200「家居及寢室用品 + 珠寶、

鐘錶、眼鏡及配飾」購物禮券 $175

MegaBox

即日起於MegaBox商戶消費滿$600或以上，即可換領人氣商戶現金券及多間指定商戶現金券及折扣優惠券，包括$100 IKEA禮物卡或Pricerite實惠現金券及$30 Lalamove現金券等，回贈高達100%。是次消費獎賞活動全面涵蓋，送出合共總值超過$100萬元回贈，務求令所有顧客皆可開心消費。

除此之外，由即日至7月14日於MegaBox消費每滿 $200，即可換領 $30 美食現金券。美食現金券參與餐廳於星期一至五5:00pm 後，更推出晚市堂食優惠，最高可享 50% 折扣優惠及最多累積使用$150美食現金券。

支付工具 消費額 獎賞 八達通 $600 $50 IKEA 禮物卡 / Pricerite實惠現金券 + $10 Lalamove現金券 / $600商戶折扣券 PayMe、WeChat、Pay HK、支付寶HK、Tap & Go、BoC Pay $800 $50 IKEA 禮物卡 / Pricerite實惠現金券 + $20 Lalamove現金券 / $800商戶折扣券 $1,600

於家居佈置及用品商戶 $100 IKEA 禮物卡 / Pricerite實惠現金券 + $30 Lalamove現金券 / $1,600商戶折扣券

IKEA

即日起至7月31日，顧客凡於任何港澳分店單一消費滿$2,000，即可免費換領一套總值$700 的「消費券孖住賞」優惠券*；於門市購物滿$4,000，更可額外享有免費送貨服務。

「消費券孖住賞」優惠券包括一張$50傢俬家飾優惠券、一張門市專用之購物滿$4,000即享免費送貨優惠券(價值 $250)、五張門市購物滿$500減$30 折扣優惠券、以及一張網上購物專用之購物滿$4,000即享$250 折扣優惠券。

誠品生活

誠品送出消費券優惠，由7月15至31日以任何電子支付方式於全館買滿指定金額，即送紙本消費券！凡於7月15日至7月31日期間，於誠品 (書店/專櫃) 消費每滿 $350，並以任何電子支付方式付款，即可獲贈 $120 現金券組，每券組包括：$30誠生紙本現金券2張及$30書店紙本現金2張。 （每滿$300即可使用乙張，單筆消費最多可使用5張。）



