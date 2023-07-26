CITIZEN 推出全球限量腕錶｜以湛藍海洋為設計靈感主軸 致力呈現「可持續發展」製錶理念

自 1918 年創立以來，CITIZEN 一直秉持「Better Starts Now」的品牌理念，多年來以精益求精、力臻完美的態度製作腕錶，冀為未來探索更多嶄新可能，讓每一瞬間別具價值。

今年，CITIZEN全新推出「UNITE with BLUE」系列 5 款限量光動能腕錶，以湛藍且壯麗的海洋為設計靈感主軸，由光動能技術、錶盤物料，以至外觀設計，亦致力呈現「可持續發展」的核心製錶理念。

為延續理念，真正做到「Walk the talk」，CITIZEN 除了特別贊助非牟利國際海洋保育組織 BLOOM Association 香港分會展開的「114˚E香港珊瑚魚調查」的公民科學計劃，更承諾捐出「UNITE with BLUE」系列腕錶總銷售額的 3% ，以支持義工團隊守護及延續香港海洋之美。換言之，每購買一隻腕錶，當中蘊藏的價值、意義遠遠超越本身。

CITIZEN「UNITE with BLUE」系列

CITIZEN 在今個夏季推出以「UNITE with BLUE」 為主題的 5 款限量款腕錶，皆配備品牌專利的光動能 (Eco-Drive) 技術，透過吸收任何光源轉化為電能，為腕錶提供持久動力；腕錶在充滿電的狀態下，更可運行約 6 個月，而毋需定期更換電池，體現了 CITIZEN 對自然環境的關切。

不止於技術，此系列的腕錶錶盤設計展現出海洋被陽光照射後綻發的天然海洋藍、 綠色，更採用 100% 可回收物料；有別於採用「傳統顏料」印製的錶面，CITIZEN 特別採用了由 FUJIFILM 公司精心調配「結構色墨水」，利用光線照射在錶盤的微結構，從而綻放出最自然的海洋光芒。由光動能技術、錶盤，以至外觀設計等每個細節，都蘊藏著 CITIZEN 確立「可持續發展」的核心價值。

以下分別介紹是次系列的 5 款腕錶：

PROMASTER系列專業潛水男裝腕錶 BN0166-01L（全球限量 7,000 枚）

「BN0166-01L」 型號採用不銹鋼錶殻，直徑 / 厚度分別為 44.0 毫米 / 11.5 毫米（設計尺寸）。錶帶使用含有植物粹取的生物質材質打造而成的合成橡膠錶帶，亦配備了符合 ISO6425潛水錶標準的 200 米防水性能，外觀與性能兼備。不論是因工作需要出席盛大場合，抑或於悠閒假日進行潛水等水上活動，都能讓你時刻散發優雅而充滿活力的男士魅力。

雙色錶圈與錶盤的海洋藍綠色更互相襯托出獨一無二的色彩，戴上腕錶時，更仿如置身於高空俯視壯麗的海洋。每道微小，都蘊含著「可持續發展」的元素，同時又不失時尚感覺，為男士值得入手的配搭單品！

建議零售價 HK$3,500

CITIZEN L系列女裝腕錶 EW5591-60L（全球限量 1,700 枚）

「EW5591-60L」型號採用不銹鋼錶殻及錶帶；錶鏡則採用藍寶石玻璃材質；錶殻的直徑 / 厚度，分別為 21.5 毫米 / 7.5 毫米（設計尺寸）。腕錶充滿電後可運行約 7 個月，及擁有 5 bar 防水性能。

值得一提的是，錶盤上的配色採用深藍至淺藍的漸變效果，營造出遠離煩囂，穿梭於水底、水面的輕鬆悠閒感。而精緻小巧的方形錶殼設計，配合大小不一的圓形刻度及兩顆經過精密切割的天然鑽石作裝飾，更盡顯女士優雅高貴的奢華時尚感，適合職場與日常造型穿搭。

建議零售價 HK$3,780

CITIZEN光動能環球電波時計男裝腕錶 AT8188-64L（全球限量 2,400 枚）

「AT8188-64L」環球電波時計採用多款 CITIZEN 的卓越技術，屬高規格類型的腕錶。除了以上提及的光動能（Eco-Drive）專利技術外，更採用 CITIZEN 專利的 Duratect DLC表面硬化技術及超級鈦金屬TM材質，打造出更輕巧、耐磨損及防刮花的優勢。

不少人都會擔心腕錶太重，令日常佩戴的舒適度大大下降。此腕錶使用的超級鈦TM比不鏽鋼輕約 40% ，日常一舉一動更顯自然優雅。Duratect DLC表面硬化技術更比普通不鏽鋼堅硬 5 倍，重量輕之餘更親和肌膚，使佩戴時舒適感大增。經表面處理後可保持腕錶外觀的光澤與美觀，讓腕錶時刻保持亮麗示人，也算是種社交禮儀吧。

CITIZEN 亦意識到腕錶貼合肌膚的重要性，將具有「低致敏性」的超級鈦TM金屬加工改良，大大降低人體對金屬過敏反應的風險，適合任何人士佩戴。此外，腕錶錶面採用「防反射塗層藍寶石玻璃」，不易刮花、且透明度高，就算日常不小心碰撞到，也能保持無損亮麗狀態。

以精湛非凡造詣打造出的「AT8188-64L」，絕對適合一眾對生活品質有追求的男士，讓你隨時揮灑優雅的男士氣質。

建議零售價 HK$14,500

CITIZEN光動能環球電波時計男裝腕錶 CB0215-18L（全球限量 2,200 枚）

「CB0215-18L」 型號，錶殼為43mm，腕錶同樣經過以 CITIZEN 專利的超級鈦TM及 Duratect 表面硬化技術打造，輕巧、堅固、耐用，剛陽味十足的外表下卻能保持輕盈，佩戴舒適。

配備 Cal.H145 光動能機芯，充滿電後可運行約 6 個月；機芯功能亦包括環球電波時計、萬年曆、世界時間等；防水深度則為 10 bar。

腕錶鮮明的層次感亦叫人一見傾心，容納 26 個時區的碳灰色錶殼，到錶盤外圍的深藍色，最後是中心部分的藍、綠色調，猶如添上一抹如深邃海洋般的神秘感。

配搭與錶殼顏色相近的黑色合成皮革錶帶，整體低調而優雅，適合各種形式的穿著和場合，尤其與素色恤衫的袖口完美配合。

建議零售價 HK$7,300

CITIZEN xC系列女裝光動能環球電波時計 ES9460-61L（全球限量 1,700 枚）

「ES9460-61L」型號，29mm圓形錶殼小巧細緻，同樣採用 CITIZEN 專利的超級鈦TM及 Duratect 表面硬化技術材質，有著纖薄柔和的弧線； 配上同色幼身錶帶，更貼合女性纖細的手腕。

錶盤與系列其他款式一樣，以由淺入深的海洋湛藍作主調，亮點在於 2 點及 8 點位共鑲嵌四顆 LAB-GROWN DIAMOND，為腕錶添上了點點奢華魅力。此經典不朽的款式，配襯商務造型或是日常穿著皆宜，走優雅簡約路線的女士配上「ES9460-61L」錶款， 更是錦上添花。

配備 Cal.H060 光動能機芯，經充滿電後可運行約 10 個月；機芯功能亦包括環球電波時計、具備 24 個世界城市時間顯示、萬年曆、JIS1型防磁等眾多複雜功能融入其中，以高端功能展現現代女性的事業與生活。

建議零售價 HK$10,900

「114˚E香港珊瑚魚調查」簡介

「114˚E香港珊瑚魚調查」，為非牟利國際海洋保育組織 BLOOM Association 香港分會於 2014 年展開的計劃，旨在透過水底調查，記錄香港海域珊瑚魚的品種及多樣性數據。此計劃除了希望燃起香港人對海洋生物的關注，於水底收集到的數據更有助各大機構了解更多珊瑚魚的長遠變化，為保育行動建立更周詳的計劃，一步一步攜手邁向可持續海洋環境。

「114˚E香港珊瑚魚調查」展開至今，由過百位義工組成的潛水團隊，定期於香港東面水域如橋咀島、牛尾島等進行超過 3,000 小時的水底調查。由於香港西面水域有珠江口淡水流入；相反東面水域的能見度較高，使義務潛水員可在較安全及清晰的海洋環境作記錄，計劃名稱中的「114˚E」就正正代表著香港東面海域坐標。

以最近期的數據顯示，在 2018 至 2021 年期間，「114˚E」的義務潛水員深入水底進行 3,171 小時調查後，合共記錄了超過 300 種珊瑚魚品種，當中 31 個為香港首次發現的品種！計劃仍持續進行中，希望大家多多關注及支持這群愛護海洋的熱心人。