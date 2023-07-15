奧海城NBA主題活動   3大體驗4大打卡位

喜歡籃球的大家應該對NBA不會感到陌生，奧海城於暑假期間設置「NBA Summer Base」主題活動，讓大家可以從選秀開始體驗成為NBA球員的過程。現場有不同的遊戲區讓大家顯露身手之餘，還有4大佈景讓大家打卡留念。

NBA選秀是籃球員都想參加的儀式，一旦中籤被球隊選中，便開始他們頂級職業球員之路。現場的NBA選秀大會裝置，大家可以戴上所屬球隊帽子，在台上拍攝照片，背後巨大電子屏幕更會切換至指定球隊。經過選秀來到專屬更衣室，只要掃瞄通行證的QR Code，便會出現個人化球衣，旁邊甚至會出現同隊球星， NBA球迷一定不能錯過！

通行證上的QR Code可預先透過S+ REWARDS手機應用程式製作。

只要掃瞄QR Code，便能出現個人化球衣，兩旁為同隊的球星。

說到籃球，一定少不了射籃環節，現場設有射籃挑戰讓大家一展身手。除了不同的球員體驗，4大打卡位亦是必到之處，先在30支NBA球隊標誌牆或籃球牆前拍照，再到Michael Jordan於1998年以「The Last Shot」跳投反敗為勝，助公牛擊敗爵士，拿下總冠軍的經典場景。大家都可以化身MJ，完成這個經典的動作。

現場設有射籃球挑戰。

THE LAST SHOT攝影區 30支NBA球隊

籃球牆 大型NBA標誌

主題活動將於7月17日至8月31日舉行，S+ REWARDS會員登入手機應用程式，製作個人化NBA球衣，憑8點數換領 NBA SUMMER BASE通行證。大家在現場完成4個指定體驗，以及於奧海城商戶以單一電子貨幣消費滿HK$400或以上並成功登記點數，即可獲得電子籃球印章。 集齊指定數量印章，即可換領NBA精美紀念品或S現金券。

S+ REWARDS會員可以使用點數參與現場不同小遊戲。

NBA Summer Base

地址：大角咀海庭道18號奧海城二期地下中庭

日期：7月17日至8月31日

開放時間：12:00至21:00