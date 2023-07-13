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Anson Lo X 高露潔 全新聲波震動牙刷 必搶「教主命定粉紅」｜送教主精美相冊

by editorial

高露潔又推出新品！教主Anson Lo（盧瀚霆）的神級美白專屬配搭增添新成員，推出全新「淨白小摩打」PULSE聲波震動牙刷，是一款專為美白而設的聲波震動牙刷，配合高露潔美白牙膏，笑容魅力Level Up！產品共2款文青色系 — 「教主命定粉紅」及「清新薄荷綠」，教主命定粉紅更隨盒附送「Smile With Anson Lo相冊」，將教主的甜美笑容盡收眼底！即日起於各大個人護理店及網店發售。

今次新品共有兩色，分別為「教主命定粉紅」及「清新薄荷綠」，教主命定粉紅更獨家附送「Smile With Anson Lo相冊」，教主以魅力紅色及簡約粉色造型加上迷人笑容，完美演繹Smile with Anson Lo的神韻。 

教主親自為大家打造的神級美白專屬配搭3步曲，瞬間美白Level Up，輕鬆打造出教主同款甜白笑容。

高露潔全新「淨白小摩打」PULSE聲波震動牙刷：

  • 37,000次溫和聲波震動，深潔美白Level Up！
  • 3倍美白*，刷走牙漬
  • 100倍潔淨^，強效潔齒
  • 3種潔齒模式 — 深層清潔、溫和亮白、柔感護齦，配合不同需要
  • 充電一次可用60日＃
  • 附送2大專業刷頭—深潔、護齦刷頭
  • 附送Smile With Anson Lo相冊 (教主命定粉紅限定)
*數據來自實驗室評測研究資料，對比高露潔普通手動牙刷對比普通手動牙刷
^對比普通手動牙刷
#高露潔實據室數據，以護齦模式量度

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