暑假好去處2023 ｜盤點各區33大商場暑期打卡點！ 迪士尼/TeamLab/Hello Kitty/雲朵主題

【 暑假好去處2023 】一到7、8月就知道與朋友到處去玩的日子又來了,最近香港的氣溫一直維持在33度,在戶外地方不用十分鐘就已經汗流浹背。這次小編為怕熱又怕悶的你們搜羅了33個商場打卡地點及活動,讓你們可以舒舒服服地邊玩邊過暑假。

暑假好去處2023 |33間商場夏日打卡裝置及活動一覽

1. 海港城及LCX|30多個迪士尼人氣角色打卡裝置及多個互動活動

為了慶祝迪士尼今年踏入100週年,海港城及LCX內不同地點將擺放8大打卡位,超過 30 個不同系列的迪士尼人氣角色裝置。除了多個打卡點,這次商場更設各種活動,包括攤位遊戲、親子 DIY 工作坊,換領禮品活動以及迪士尼 100 周年期間限定店等。攤位及部分工作坊須持有「迪士尼 100 旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」,但各種人氣角色打卡裝置則不需要收費讓,讓各位迪士尼迷可以盡情與喜愛的迪士尼角色打卡!

身穿經典服飾的米奇和米妮在探索號前與大家合照。 探索號內設有三個攤位遊戲,完成所有遊戲有機會贏得小禮物! 25 米長的海上探險號以迪士尼 100 周年及米奇為主題,加上8 位超人氣「米奇與好友」系列角色的等身公仔,開放時間上午十時至下午十時,迪士尼迷必去!

8個不同角色的熱氣球放在海旁,4位迪士尼人氣角色以100周年限定鉑金造型與大家合照。

港威商場大堂I的小木偶影視廳將的大電視會播放11套初代的迪士尼經典畫面,包括《木偶奇遇記》、《小飛象》、《小鹿斑比》等。在旁邊更設有一個懷舊電視打卡位,一定要打卡3.5 米高的巨型「小木偶」皮諾丘。開放時間為上午11時至下午8時。

海運大廈的地下中庭設有迪士尼公主圖書館,放置過百本迪士尼公主系列故事書。

逢星期六及日中午12時至8時,捐款 HK$20,更可參與工作坊製作指定公主系列書籤。

Duffy火車內放有大量Duffy系列玩偶,可以盡情與他們擁抱! 海運大廈三階 LCX Oasis 2 10 倍大巨型故事書

LCX正門設有Duffy火車,火車上放滿無數 Duffy 與好友毛公仔玩偶。

一旁的是Duffy與好友的精品店。

中午12時至8時完成指定 StellaLou 跳舞姿

勢,即可得到 Duffy 禮品一份。 逢星期六及日中午12時至8時填色工作坊即場捐款 HK$40 即可獲得工作坊的名額一次。

海運觀點10 米寬的草地將整個春日系列故事場景 1:1 還原和 Duffy 與好友一起親近大自然。

《Disney 100: Travel Together with Harbour City & LCX》

日期:即日至9月3日

地址:

海港城:尖沙咀廣東道

LCX:尖沙咀廣東道5號號海洋中心

2. 時代廣場|六大巨型迪士尼角色藝術裝置 時裝品牌「KYUBI」聯乘限定「黑魔法舞會」主題店

同樣是慶祝迪士尼100週年的活動,時代廣場於外面的露天廣場擺放六大巨型迪士尼角色藝術裝置,各種經典人物等着與你打卡。廣場二樓還有互動藝術畫廊,以購買「迪士尼100旅遊日誌」時附的特別眼鏡,尋找隱藏在角落的經典角色金句,更可親自製作畫作於藝術畫廊中展出。

迪士尼的活動當然少不了精品店,迪士尼100週年期間限定的精品店設在地庫1樓,多款100週年特別版等着大家。商場5樓更設有Anson Kong的時裝品牌「KYUBI」與迪士尼聯乘推出的「黑魔法舞會」期間限定店,以迪士尼反派及暗黑風為主題,店舖旁還有一間暗房,設有不少打卡位及驚喜!

以「迪士尼 100」為造型的巨型拱門

米奇 「Happiness is a State of Mind」巨型藝術裝置

露天廣場擺放的巨型迪士尼角色藝術裝置

廣場二樓的互動藝術畫廊

AK的時裝品牌「KYUBI」與迪士尼聯乘推出「黑魔法舞會」期間限定店

《Disney 100: Travel Together with Times Square》

日期︰即日至9月3日

時間︰1000-2200

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

迪士尼 100 周年期間限定店

日期︰即日至2023年9月3日

時間︰1100-2100

地點︰銅鑼灣時代廣場地庫 1 樓

KYUBI「黑魔法舞會」期間限定主題店

日期︰即日至9月3日

時間︰1200-2100

地點︰銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

3. 荷里活廣場 Hollywood|音樂主題迪士尼100周年活動

經典角色米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔、睡公主將以音樂家造型現身荷里活廣場, 遊客可以走進舞台中間的巨型音樂台,與音樂家米奇拍照。迪士尼100的藝術裝置更設有互動遊戲,除了與熊貓美美打卡外,還可以玩設於迪士尼100內的互動音樂遊戲。於指定周末更可參與親子工作坊,製作立體工藝飾品。

Disney 100大門與首次現身商場的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照。

Disney 100大門內亦可玩互動音樂遊戲。

可與史迪仔、小飛俠、睡公主、奇妙仙子及美麗寶·魔力高等角色於米奇的指揮下進行大合奏。

《Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood》打卡裝置及期間限定店

日期︰即日至2023年9月3日

時間︰打卡裝置1000-2200;期間限定店1200-2030

地點︰鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

迪士尼親子工作坊

日期︰2023年8月5日至2023年9月3日 (逢星期六、日)

時間︰1400-1800(每節 10 對親子,每日共 8 節,每節 30 分鐘)

地點︰鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

4. 香港仔中心|10大韓式打卡空間 「個人色彩診斷」尋找屬於自己獨特的顏色

暑假一有時間就想大看韓劇,看到劇中的美食和場景都令人忍不住想飛到韓國玩!香港仔中心於7至9月將以韓食、韓色為主題,讓大家不用飛到韓國就可以拍出韓式風格照片。

香港仔中心更引入韓國熱話「個人色彩診斷」體驗,於活動期間消費滿$500即可預約色彩分析師Carrie Kwok親身到場檢定專屬的個人色彩,助你尋找最適合自己的顏色,為你的彩妝和穿搭加分。逢星期六及日憑消費亦可即場透過應用程式簡單診斷個人色彩,化妝間內配置近期的韓國化妝品,讓你可以診斷完即場化上最適合的妝容,於場景拍照打卡。

滿滿韓劇劇照感的地鐵月台

韓式炸雞及杯麵打卡裝置

誘發少女心的療癒系雲朵咖啡室及小清新繽紛水果空間

韓食∙韓色 夏日照相館

日期︰2023年7月22日至2023年9月3日

時間︰1400-1900

地點︰香港仔中心2期2樓1B號舖及4期地下

專業「個⼈⾊彩診斷」體驗

日期︰2023年8⽉13、20及27⽇

時間︰1400-1900(每時段3名;6時段)

地點︰香港仔中心2期2樓1B號舖及4期地下

5. MegaBox|TeamLab

由國際知名藝術團隊 teamLab 打造的《富衛保險 10 周年 呈獻「teamLab 共創!未來園」》終於來到香港,今次世界巡迴展於九龍灣MegaBox舉行,佔地過萬呎,集合了6個於世界各地受歡迎的作品,包括:「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷,紅色名錄」、 光球管弦樂團、滑梯水果園、天才跳房子、小人所居住的桌子及彩繪城鎮,並以探索創意與實踐「共同創造」做主題,用沉浸式互動方式讓入場人士發揮創意,一同創造藝術世界。

1.「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷,紅色名錄」

進入會場率先到達的是「塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷,紅色名錄」藝術裝置,裝置由立體地形構成山脈和山谷,並有多種生物和植物棲息,帶出一眾生物在互相掠食下共同形成一個生態系統,參觀者更可以用腳和手跟它們互動。

塗鴉自然 ── 鼓動的山脈與山谷,紅色名錄

巨型鯨魚不時在牆身和地上游走,記得捕捉跟它同框的一刻。

參觀者可以繪畫出各樣生物,再交由工作人員掃描圖畫,所創作的就會出現於藝術世界中。 參觀者也可一同成為藝術家

2. 光球管弦樂團

「光球管弦樂團」 充滿不同顏色的球體,當球體被觸碰時,就會產生顏色變化和聲音,就如演奏樂曲一樣。

光球管弦樂團

天花板也掛滿了球體

3. 滑梯水果園

滑梯上培育著各種水果和球體,玩家就如太陽光一樣在滑梯上滑動,當身體撞上球體,球體就會向四周飛去撞向水果,水果就會得以培育。另外,不同球體也有不同作用,例如撞到天藍色球體時,種子就會發芽,結起花苞再開出花朵。當撞到黃色蜜蜂球體時,花朵就會授粉然後結出果實。而當球體撞到果實時就會灑出新種子,延續下個生命。

滑梯水果園

愈撞得多水果就會更愈多煙花綻放

4. 天才跳房子

參觀者可以在「天才跳房子」中,單腳跳躍水面上漂浮著的圓圈、三角形和正方形圖案,連續跳到同樣形狀的符號上,就會產生魚兒、蝴蝶和小鳥。如果能夠持續的跳躍,就會產生更多。另外,當連續跳到同樣顏色的符號上,顏色就會慢慢擴大。

天才跳房子

踩在地上符號時會出現漣漪,符號也會化開一遍。

絕美打卡位!

5. 小人所居住的桌子

展覽內有3張「小人兒居住的桌子」,上面有小矮人和動物等在桌上行走,參觀者可以利用會場提供的物件放於桌上,或直接用手觸碰桌面,即可與它們互動。

小人兒居住的桌子

放上煎Pan便會出現「明火」和煎蛋

小矮人或會跳到手上,十分可愛。

6. 彩繪城鎮

「彩繪城鎮」以大家的圖畫構建而成,參觀者可以於紙上畫好建築、汽車、UFO等與城鎮有關的圖畫,之後交由工作人員協助掃描,圖畫就會變成立體於屏幕上出現。不過怪獸會隨時出現將城鎮摧毁,大家要留意!

彩繪城鎮

所有建築物和汽車等都有互動性

記者繪畫了一輛消防車,之後將它掃描到城鎮裡。

消防車變成立體出現於城中

「彩繪城鎮」中繪製的圖畫也可以打印成展開圖,各位可以將展開圖拼合起來,製作出立體紙模型。

於「彩繪城鎮」繪畫的圖畫可以變成展開圖,再摺成立體模型。

《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共創!未來園」》

日期:即日至2024年1月14日

時間:周一至五1400-2200、周六、日及公眾假期1000-2200

地址:九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期 MegaBox 13 樓

票價(7月9日至2024年1月14日):成人$220、兒童$180、另設家庭套票$560起、全日制學生特惠門票(只限周一至五)$198

購票:連結1、連結2

6. MegaBox|LEGO 5款世界奇幻之旅造型大型雕塑及4個場景

LEGO是不少人的童年回憶,以千變萬化的組合,發揮自己的創意!現時MegaBox正舉辦以LEGO®世界奇幻之旅的大型活動。活動邀請到大中華區首位樂高®專業認證大師洪子健(Andy Hung),以 100 萬顆粒LEGO打造5款LEGO大型雕塑及4個場景。MegaBox的五樓中庭設有4大世界奇幻之旅主題區,包括「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」。除了打卡裝置外,還有不同互動遊戲,大小朋友可發揮想像力及創造力拼砌 LEGO 顆粒,完成遊戲即可換領限定精美禮品包。

荷蘭夢幻花田

亞馬遜叢林 極地冰原探索 埃及飛沙賽車競技 MegaBox以LEGO奇幻世界之旅為主題的大型活動。

除了MegaBox商場中的活動,LEGO®亦打造極地冰原主題的卡車,結合顆粒拼砌及環遊世界概念,遊走港、九、新界地區。另外,LEGO®還聯乘名勝世界郵輪帶給大家樂高顆粒假期主題體驗,郵輪以LEGO為主題,不時會有樂高船長、船員現身,船上亦有各種活動,讓大家盡享暑假。同時,LEGO®亦準備了八千份獎品供大家抽獎,由7月8日起至8月31日,顧客凡購買指定系列盒組即有機會參與抽獎,頭獎更是高達港幣三萬元旅遊套票。

LEGO聯乘名勝世界郵輪推出LEGO版名勝世界一號。

LEGO主題郵輪內部 樂高船長

LEGO探索卡車以極地冰原為主題,將遊走港九新界。

樂GO!BUILDCation-世界奇幻之旅

日期︰即日至2023年9月3日

時間︰1000-2200

地點︰九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座

LEGO探索卡車- 極地冰原冒險之旅

日期︰即日至2023年7月30日

時間︰1300-1900

地點︰銅鑼灣、尖沙咀、旺角、紅磡、將軍澳、屯門、荃灣、大埔、西貢、大圍

7. 黃大仙中心|漢服打卡 古風工作坊及非遺手作糖藝表演

看完眾多現代化的打卡裝置,馬上來看一看具歷史意義的活動。大仙中心於暑假期間舉行以漢服為主題的活動,由香港及中國內地多個漢服團體以織襪工藝及文樣修復等技術,讓古時的漢服重現大家眼前。除了能免費租借漢服於三大古風打卡區打卡,還有各式關於漢服的展品看,包括三套修復過的古代漢服真品。這次活動還原中國古代歷史人物的服飾,包括中國四大美人王昭君、楊貴妃、西施及貂蟬,還有三國時代的周瑜及諸葛亮、宋朝大文豪蘇軾及明朝才子唐伯虎。

逢星期六、日商場1樓活動區內亦設有古風工作坊及小遊戲區,大家可以親手製作古典香囊、繪畫古扇及試解孔明鎖。8月一連兩日更有非遺手作糖藝表演及工作坊,讓大家體驗古時的糖藝技術。

修復過的漢服頭飾

三大古風打卡區

黃大仙中心「我和漢服有個約會」

日期:即日至8月27日

時間:1100-2200

地點:黃大仙中心北館

古風工作坊及古時遊戲

日期︰即日至8月27日(逢星期六、日)

時間:1300-1800

地點:黃大仙中心北館1樓活動區



非遺手作糖藝表演及工作坊

日期︰8月12日及13日

時間:1500-1600(表演);1600-1700(工作坊)

地點:黃大仙中心北館 1 樓活動區



漢服體驗館 – 漢服試穿及租借服務

日期︰即日至8月27日(逢星期五至日,8月4日除外)

時間:1300-1800

地點:黃大仙中心北館 1 樓漢服體驗館

租借方法︰Link Up 會員可免費租借

8. 東薈城名店倉|Hello Kitty元宇宙

Hello Kitty女皇見面會

Hello Kitty性格開朗活潑又可愛,從49年前就已經陪伴大家,這次終於成長成為女皇了!今次東薈城名店倉聯乘AI元宇宙MetaGaia,舉辦Hello Kitty元宇宙主題的活動,活動設有AR實景擴增裝置遊戲,更可於場內多個角落掃描二維碼尋找指定數量的寶石,完成任務可獲小禮物,途中還有不同全新造型的Hello Kitty等大家發現。

場內設有5個夢幻主題打卡區,包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置、6米高「幻彩城堡」、「藍寶石珍藏屋」、Hello Kitty精品店及限定餐館,城堡更會有夢幻音樂匯演。活動期間逢星期六、日,於精品店設有限定捕夢網DIY工作坊,於指定日子女皇造型Hello Kitty更會現身商場舉行見面會,相當令人期待。

二樓中庭廣場6米高的「幻彩城堡」 四樓平台廣場6米高的巨型

「Hello Kitty 女皇」充氣裝置 橄欖石尋寶店內有超過200款熱賣商品,亦有Hello Kitty元宇宙系列精品。 與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌, 滿滿少女心。

「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」

日期︰即日至2023年8月31日

時間︰1000-2200

地點︰東涌東薈城名店倉

「幻彩城堡」裝置

日期︰即日至2023年8月31日

時間︰1000-2200

地點︰東薈城名店倉二樓中庭廣場

備註:「Hello Kitty 魔幻音樂匯演」 每日晚上6至8時(每隔 30 分鐘一場)

「元」創 DIY 工作坊

日期︰即日至 8 月 27 日(逢星期六及日)

時間︰1200-1800

地點︰東薈城名店倉二樓鄰近 cdf Beauty (275 號舖)

9. 新港城中心|鯊魚先生MR.SHARK

呆萌可愛的人氣角色MR. SHARK由台灣游到香港了,MOSTown新港城中心將聯乘鯊魚先生MR.SHARK以及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)準備了兩大刺激活動及4大最Chill-lax「鯊」灘打卡區,MR.SHARK粉絲們是時候去大玩一場。

鯊魚先生MR.SHARK至「營」趣拍站

梳乎「鯊」「攤」 巨型光影「鯊」桶 「鯊」排大激鬥 4大最Chill-lax「鯊」灘打卡區

MR.SHARK與一眾呆萌海洋朋友已經在商場L2天幕廣場等待大家來打卡,到處都充滿着夏日氣氛。打完卡當然要去玩樂一下,H.COINS會員憑電子貨幣單一消費滿$450,即可換領玩樂區的電子入場証及商戶優惠券。場內高3.5米的巨型充氣MR.SHARK會看着大家滑進7米高的動感海洋滑梯,滑梯直達波波池。一旁還有10米長刺激飛索,飛索途中還會看到與由海塑基金會以過千回收膠樽打造的環保珊瑚海、長達2米環保大白鯊及鎚頭鯊將,從空中感受震撼的珊瑚海,最適合追求刺激的大小朋友。L3活動區亦有珊瑚展,精心挑選10件香港海域珍貴珊瑚標本展出,當中5款經過鑒定為超過20年的石珊瑚,值得一去。

7米高的動感海洋滑梯

10米長刺激飛索

最GREEN『鯊』灘玩樂」活動詳情

日期: 即日至8月27日

時間: 1200-2000

地點: MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

11. 又一城| B.Duck巨型充氣城堡+3.5 米高巨型滑梯

六月中黃鴨突然撤退,相信不少人來不及去朝聖,但現時B.Duck又有新活動了。又一城聯同超人氣角色B.Duck推出以B.Duck Gummy為主題的親子活動,商場LG2層放置了B.Duck與好友們的巨型充氣城堡、高 3.5 米巨型滑梯以及障礙賽跑道,讓小朋友可以玩得盡興。



而在城堡的另一邊,則有B.Duck期間限定店有超過200多款B.Duck及限定B.Duck Gummy主題的商品 ,更有約20多款全新限定商品於又一城期間限定店發售。

巨型充氣城堡 高 3.5 米巨型滑梯 障礙賽跑道 B.Duck期間限定店

又一城 x B.Duck Gummy 夏日遊樂園

日期:即日至7月23日

開放時間: 1100-2000(星期一至五);1000-2100(星期六及日)

票價:星期一至五:HK$68;星期六至日:HK$88 (門票包括B.Duck精美禮品一份)

每節:15 分鐘

購票位置:LG2 層 B.Duck Gummy期間限定店購買即日門票或到KKday預訂門票

地點: 九龍塘又一城LG 層

備註:只限12歲及身高150cm或以下之小童參加,身高低於120cm之小童須由1名18歲或以上之家長陪同,家長均須以半價購買門票。

11. The One |罐頭豬LuLu

可愛呆萌罐頭豬LuLu深得女生歡迎,暑假打卡當然不能少了粉粉嫩嫩的豬豬!今次尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦以向日葵探險旅程為主題的活動。旅行「豚」由3位全新夏日造型的 LuLu 豬「豚」長,帶領「豚」友們展開向日葵探險旅程。

旅途中共設4個打卡點,包括:旅「豚」集合點、LuLu豬列車號、LuLu豬向日葵花甫及LuLu豬夢幻攝影基地,向日葵花甫的單車竟然是可以踏的,只要有足夠速度就可以讓後方的豬豬向日葵燈亮起來,有夏日中踏單車遊向日葵花田的感覺。另外,一旁還設有期間限定店會分三階段為「豚」友們帶來超過50款會場限定精品,7月20日起將於會場首賣LuLu豬全新盛夏水果系列精品,當中包括:公仔、手挽袋、吊卡等,可愛度滿分,粉絲們不要錯過。

LuLu豬向日葵花甫,踏單車時後方的LuLu豬向日葵會亮燈!

旅「豚」集合點 LuLu豬列車號 LuLu豬列車號車頭 LuLu豬夢幻攝影基地 可以探頭入相機萬花筒中打卡。

大大朵向日葵,打卡一流!

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu 豬夏日 Chill 級旅「豚」

日 期:即日至8月31日

時 間:1000-2200

地 點:The ONE UG2 中庭

12. 荃灣廣場|上班族兔子Monday Bruce

不想上班呀!每逢星期一每個上班族都有這個想法,而人氣盲盒玩具角色「星期一的布魯斯(Monday Bruce)」,正是一隻不想工作的厭世臉上班族兔子,荃灣廣場打造了6大主題打卡裝置,訴說打工仔們的心聲。

布魯斯將於廣場L1中庭以標誌性的厭世表情及無奈造型佈置6大打卡位,包括:「ERROR 404 扮工室」、「老細催命台」、「避世小角落」、全港首條 7 x 24 的「OT 循環線」、圍爐取暖的「放負居酒屋」及「洗錢就快樂期間限定店」,看到名字就已經覺得很貼合每個打工人的生活!既然布魯斯是人氣盲盒角色,當然少不了抽盲盒,廣場內的「洗錢就快樂期間限定店」就有盲盒和首次發行的全新限定精品。

避世小角落

OT 循環線 老細催命台 ERROR 404 扮工室 放負居酒屋 洗錢就快樂期間限定店

星期一的布魯斯.『扮』公室放暑假

日期︰即日至9月3日

時間︰1030-2200

地點︰荃灣廣場L1樓層中庭

13. 旺角MOKO|3大富香港特色打卡裝置

在外國人眼中提到香港,第一個想到的地方就是旺角,而旺角亦是本地人經常會去的地方。MOKO於MTR樓層中庭擺放3大以潮遊旺角為主題的大型打卡裝置,將金魚街、雀仔街及花墟濃縮成一個場景,加上最香港的交通工具紅Van,打造最富香港特色的打卡熱點。逛累了的話,還可以去位於L3樓層的夢幻紫藍鼠尾草花田,親近大自然,最適合各位女生去打仙女卡。

高3米旺角紅VAN

高4米粉藍色巨型八角鳥籠裝置

高3米巨大魚缸

打卡裝置旁邊及L3樓層還有「香港地 • 是咁的」主題市集,約40個本土手作精品品牌攤檔,市集中可以找到各式結合傳統與創新的產品,一定有適合你的香港特色精品。另外,MOKO還於7月一連三個星期六設周末文創工作坊,The Point會員憑3,000積分及於指定日期內單一電子消費滿 HK$100即可換領文創工作坊名額,體驗製作港式霓虹燈、懷舊通花鐵閘拓印、窗花剪紙。同時,The Point會員只要於場內中午12時後以電子貨幣消費滿HK$6,500 即可任選一款獎賞,最吸引的是新城台慶音樂會Music Fantasia 2023門票 2 張!

「香港地 • 是咁的」主題市集商品

潮遊旺角@MOKO

日期:即日至8月13日

時間:1000-2200

地點:MTR樓層中庭



「香港地 • 是咁的」市集

日期&地點:

2023年7月13至30日(星期一至五MTR樓層中庭)

2023年7月15至30日(星期六及日L3樓層長廊)

時間:1130-2030

「舊時光之旅」周末文創工作坊

日期:2023年7月15、22及29日 (星期六)

換領日期:2023年7月6日起

換領地點:L1顧客服務中心

備註:The Point會員憑3,000積分及於指定日期內單一電子消費滿 HK$100即可於L1顧客服務中心換領文創工作坊名額 1 個,名額有限,換完即止。

「MOKO GARDEN @L3」夏日夢幻鼠尾草花田

日期:即日至8月31日

時間:1000-2200

地點:L3樓層 (近丸十あぶり牧場)

14. YOHO|天線得得B捉迷藏

身穿芭蕾舞裙的天線得得B與你一起熱舞

天線得得B活潑又可愛,是不少90後的童年回憶,陪伴大家成長。今年暑假,YOHO MALL讓天線得得B來到現實中與大家玩捉迷藏,4位三米高的天線得得B將現身8大奇幻場境中,等待大家發現打卡,他們更會身穿芭蕾舞裙於4.5米高的舞台上等你一起熱舞。

除了在YOHO MALL l中庭的大型捉迷藏遊戲,YOHO MALL I 沿路至 YOHO MALL II 1至3樓的不同角落,已經隱藏了60隻迷你Teletubbies ,沿路上可以邊走邊尋找,絕不孤單!8月12及13日還有見面會,4位天線得得B於YOHO MALL隨機出沒與大家互動打卡,並且當天只需以電子消費滿$800即可換領Teletubbies毛絨公仔斜孭袋,最適合與朋友一人一個!

與天線得得B玩捉迷藏

YOHO MALL「夏日尋寶寶」

日期:即日至8月31日

時間:1000-2200

地點:YOHO MALL I 中庭及 YOHO MALL II 各樓層

15. 黃金海岸|大偵探福爾摩斯解謎任務

香港本地最暢銷兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》聯乘黃金海岸,於今年7至9月重現小說中3大著名場景,包括:19世紀英倫風街頭、福爾摩斯寓所兼偵探事務所及福爾摩斯公寓客廳,商場與酒店還有推理小遊戲玩,亦設有Q版角色主題酒店。福爾摩斯更會於指定日子現身商場及酒店,與大家開心合照。

19世紀英倫風的街頭

福爾摩斯寓所兼偵探事務所

福爾摩斯公寓客廳

商場、酒店亦設多種推理遊戲,客人將沉浸式加入故事中與福爾摩斯一起解謎,尋找寶藏。商場中共有8個偵探任務,考驗各位的眼力、聽力、觀察力和集中力;酒店中互動遊戲則設6個適合小朋友的科學推理場景,除了考驗基本眼力和洞察力外,還需要運用圖形邏輯思維、數字運算能力和科學常識來破解謎題,開啟寶箱。入住香港黃金海岸酒店「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」,即可挑戰酒店中的偵探遊戲。

化身少年偵探隊員完成解謎遊戲

《大偵探福爾摩斯》的角色將以Q版造型進駐豪華海景客房,凡入住福爾摩斯主題房的旅客,可獲贈福爾摩斯獨家禮品及小偵探工具禮包乙份,以及免費體驗主題曲奇製作工作坊,把福爾摩斯的角色變成Q版甜點。喜歡吃甜點的也可以預約大偵探福爾摩斯主題下午茶,甜點鹹點一次過享受。

主題曲奇製作工作坊

大偵探福爾摩斯主題下午茶

香港黃金海岸 x《大偵探福爾摩斯》黃金寶藏傳說商場打卡位

日期: 即日至2023年9月3日

時間: 1000-2200

地點: 黃金海岸商場中庭

「黃金寶藏傳說 • 商場篇」互動偵探推理遊戲

日期: 即日至2023年9月3日

時間: 1000-2200(9月3日: 1000-1800)

地點: 黃金海岸商場1樓客戶服務中心

參加方法: 顧客於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店內餐廳,以電子貨幣消費滿港幣600元或以上,即可換領「黃金寶藏傳說」偵探遊戲套裝乙份,包括遊戲手冊、偵探帽、放大鏡及福爾摩斯手提袋。參加者完成遊戲並成功獲得黃金寶藏密碼,可到黃金海岸商場1樓客戶服務中心領取偵探勳章乙個。

大偵探福爾摩斯見面會

日期:2023年7月15至16日; 8月5至6日

時間:

商場:1300-1315及1345-1400

酒店:1500-1530及1545-1600

地點: 黃金海岸商場中庭及香港黃金海岸酒店大堂

盛夏沙灘下午茶 • 大偵探福爾摩斯特別版

日期: 即日至2023年9月3日

時間: 1500-1700

地點: 香港黃金海岸酒店海岸扒房及大堂酒吧

訂座及查詢: 電話: +852 2452 8636

費用: 港幣688元 (兩位用) 另收10% 服務費

16. 置富|Messy Desk設計4大商場打卡裝置

置富Malls不經不覺已經20周年了,為了慶祝20歲生日這次置富Malls將舉行大型活動,還有大抽獎。置富Malls找來知名香港插畫藝術家Messy Desk(原名李美欣),以置Happy遊香港為主題聯乘設計置富Malls旗下4大商場的不同打卡裝置,地點由紅磡到天水圍都有,方便住在各區居民和Messy Desk的粉絲打卡。

馬鞍山廣場是以彩虹蛋糕為題的小鎮,小鎮被蛋糕包圍,空氣中都有陣陣幽香。共有4個打卡點:中間的大彩虹前有可愛的「熊仔雲」、高4米的雙層粉紅色20周年生日蛋糕、由馬鞍山公園迷宮冒出來約3米高的「蘋果兔星球」及「雲小子」與「富士山人」結伴玩馬鞍山昂平的滑翔傘。

馬鞍山廣場的彩虹蛋糕「置」Happy 小鎮

+WOO嘉湖的打卡裝置則以生態樂園為題,商場共設三大打卡區,包括:風車與向日葵田,候鳥穿梭田野間,現場更會聽到候鳥的叫聲;左邊有商場全新吉祥物「Woola」捧着蛋糕出現;右邊黑臉琵鷺來到濕地公園探望貝貝,在濕地步道上有今次專屬設計的「20」星人,背景還有屏山聚星樓,值得打卡留念。

+WOO嘉湖的「置」Happy生態樂園

置富都會的主題是星閃閃樂團,同樣是三大打卡區,包括:於20周年舞台玩音樂的蘋果兔星球及 Messy Desk樂團,大家可以從耳筒中聽到悠揚的音樂;左邊有紅館前的燈飾地標;右邊的雲茸茸狗戴着彩虹頭飾高舉喇叭在由紅磡碼頭開出的渡輪趕來湊熱鬧,背景還有Messy Desk畫風的理工大學及港鐵紅磡站,非常特別。

置富都會的星閃閃「置」Happy 樂團

置富第一城以運動之城為主題,其中的城門河與單車徑反映地區特色,「企鵝船長」正在龍舟上,另一頭有玩滑浪板的「波點狗狗」。單車徑上「雲茸茸狗」鼓勵大家動動身體釋放安多酚,單車踏得夠快還會亮起單車燈,當然亦少不了地標文化博物館與科學園。

置富第一城的「置」Happy 運動之城

除了打卡活動,為了讓大家更開心快樂,置富Malls於「置」Happy 遊香港活動期間舉辦大抽獎。凡於指定置富Malls單一商場內任何2間不同商舖消費滿HK$200,即有機會贏取總值逾HK$30萬元的獎品,包括總值20萬港元的東瀛遊旅遊禮券(名額4名,各5萬元)、晚膳套餐、蔘茸海味、粉囊咖啡機、各式購物及美食現金券等,獎品豐富,切勿錯過。

置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy遊香港

日期:2023年7月15日起

地點:

馬鞍山廣場:新界馬鞍山西沙路608號

+WOO嘉湖:新界天水圍天恩路12-18號

置富都會:九龍紅磡都會道6號

置富第一城:新界沙田第一城銀城街1號、2號

置Happy大抽獎

日期:2023年7月15日起至8月31日

抽獎日期:2023年9月8日(上午11時,置富都會)

公布日期:2023年9月15日 (於「星島日報」及「英文虎報」刊登)

17. 上水廣場|雲上仙境

盛夏的天空特別漂亮,好想飛到雲層上面美美地打卡,今次上水廣場就聯乘人氣打卡Café 「Merci Cafe by Déesses Bakery」特別打造「雲朵‧夢幻遊」,以軟綿綿的雲朵為主題,帶你飛上白濛濛的空中夢幻國度盡情暢玩。5樓晴空花園到處都漂浮着小雲朵,逢週末指定時間現場更加入了煙霧效果,猶如置身雲上仙境,讓忘記生活中的煩囂,在輕盈夢幻的雲上大打仙女卡。

5樓晴空花園

週末還有煙霧效果,打卡一流!

推出以雲朵為主題的夏日消暑美食「雲朵梳打」及「雲海牛角酥」,為上水廣場獨家期間限定,絕對不容錯過。The Point 會員亦可憑指定消費,即可參加「雲朵肌理畫夜燈工作坊」或「雲朵蠟燭工作坊」,或領取文青系小物。另外,亦可憑指定消費換領「雲朵文青日系小袋」,或參與「Fancy Bubble 扭蛋機」有機會扭出多款雲朵造型美妝小配件及$50 美妝電子券。

「雲海牛角酥」及「雲朵梳打」

雲朵蠟燭工作坊 雲朵肌理畫夜燈工作坊

雲朵夢幻打卡秘境

日期:即日至7月31日

地點:上水廣場5樓 SKYWALK 晴空花園

時間:1200-2130



夢幻雲霧之旅

日期:即日至7月31日(逢星期六、日)

地點:上水廣場 5 樓 SKYWALK 晴空花園

時間:1500-1900

詳情﹕現場更加入了煙霧效果,仿如置身於雲海之中



Merci Cafe by Deesses「雲朵」夏日特飲 及 牛角酥

日期:即日至7月31日

地點:上水廣場 5 樓 512 號舖

時間:1130-2030

詳情﹕ 夏日雲朵消暑梳打 (售價: $58)

雲海牛角酥 (售價: $18) (只限星期六及日供應)

18. 奧海城|NBA體驗館

每個男生都有個籃球夢,不少港人熱衷於追比賽及球星,而奧海城將於暑假期間推出NBA籃球體驗館活動,體驗出道成為NBA球員,喜歡NBA與籃球的必不能錯過。只要登入S+REWARDS即可製作個人化球衣,並憑8點數換領NBA SUMMER BASE通行証以參與3大體驗活動,包括:每個NBA球員都會經歷的選秀大會、專屬的球員更衣室及一眾射籃挑戰,個人化球衣可以出現在各個場境的電子屏幕上,讓大家打卡,完成體驗更可以獲得 NBA 精美紀念品。除了以上的體驗活動,場內亦提供4大打卡位置,讓NBA球迷盡情打卡。

「NBA Draft 」選秀大會

射籃挑戰 NBA 球員專屬更衣室 3大體驗區

「Last Shot」最後一秒入球攝影區

Wilson 威爾勝 NBA 籃球牆 NBA 特設佈景 30隊NBA球隊標誌打卡牆 4大NBA打卡位

NBA Summer Base

日期:即日至8月31日

時間:1200-2100

地址:大角咀海庭道18號奧海城二期地下中庭

19. 沙田新城市|幻彩獨角獸和芝麻街主題打卡裝置

沙田新城市今個夏天以充滿仙氣的幻彩獨角獸和芝麻街沙田遊為主題,讓大家可以有截然不同的打卡場景。商場一期3樓將變成沙灘,擺放佔地近3000呎高5米的獨角獸主題巨型吹氣波波池,旁邊亦有沙灘椅及太陽傘,夏日的感覺撲面而來。波波池每半小時就會上演泡泡大放送,在波波池中被大量泡泡包圍,仙氣感十足!商場3期3樓亦有美人魚與小獨角獸的打卡裝置,亦是必去之一。除了打卡裝置外,商場1期的UB層Play Park還設有獨角獸主題的彈珠機及釣釣樂遊戲,只要以The Point會員積分加上指定消費即可參與。

佔地近3000呎的獨角獸主題巨型吹氣波波池

Chill爆沙灘椅及太陽傘 美人魚與小獨角獸的打卡裝置

另一個主題是芝麻街,一眾芝麻街人氣角色齊集於商場1期1樓,有1:1的巨型Elmo、Big Bird及Bert將與大家一同歡樂打卡,今次還特別設置了《芝麻街》x Shatin的打卡位,是香港芝麻街粉絲必去打卡點。商場內還設有《芝麻街》期間限定店和文青手作美食市集,限定店內有多款獨家首賣的《芝麻街》精品,市集內則推出大量具沙田特色的手作與美食,住沙田的朋友必去!

巨型Big Bird與大家一同歡樂打卡

《芝麻街》x Shatin的打卡位 《芝麻街》期間限定店

獨角獸狂想曲

日期:即日至8月20日

時間:1200-2200

地點:新城市廣場1期3樓中庭、3樓戶外平台及3期3樓

《芝麻街》夏日沙田遊 及 夏日文青手作美食市集

日期:即日至8月13日

時間:1100-2100

地點:新城市廣場1期1樓東翼及西翼

20. 赤柱廣場|FUWAFUWA羊駝遊樂園

近年大熱的FUWAFUWA羊駝以可愛樣貌及毛茸茸的身軀,迅速取得一眾女生與小朋友的歡心。赤柱廣場今次聯乘本地潮玩品牌URDU打造「FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園 」主題活動,天幕廣場逾12,000呎空間變成FUWAFUWA的主題遊樂園區,包括:米高的巨型 FUWAFUWA充氣公仔及 3.5 米高夏日「Beach Boy」羊駝滑梯,最適合帶小朋友去遊玩打卡。當然亦少不了FUWAFUWA的期間限定精品店及限定餐廳,FUWAFUWA造型的可愛餐點你值得擁有!Link Up會員憑電子消費滿800元或以上即可換領赤柱廣場限定版「Beach Boy」羊駝公仔。

3.5 米高夏日Beach Boy羊駝滑梯

天幕廣場逾12,000呎空間FUWAFUWA主題遊樂園區

FUWAFUWA主題餐點

FUWAFUWA 的主題遊樂園區

日期:7月 10 日至 9 月 10 日

地點:赤柱廣場地下天幕廣場

21. 慈雲山中心|Fueki DIY 快楽製造所

慈雲山中心舉辦「Fueki DIY 快楽製造所」,日本人氣文具品牌角色Fueki 君(漿糊仔)將聯同慈雲山中心吉祥物Dreamy Friends現身商場內。會場設有4大打卡場景包括:「Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置;Fueki君與Dreamy Friends於二樓的「Fueki x Dreamy Friends の自撮影写真館」與大家打卡;Fueki首次以4米吹氣造型現身「大型の空気Fueki君」;製作創作獨一無二的Fueki漿糊仔配件的「五顔六色Fueki DIY工作坊」。Link Up會員憑消費滿指定金額,可以換購慈雲山中心X Fueki夏季限定版の紀念品,包括:「Fueki夏の咕𠱸被」及「Fueki 多用途摺疊防水環保袋」。商場亦設有期間限定店精品店,粉絲們機不可失。

位於5樓的Fueki DIY 快楽製造所

位於2樓202A及B舖的Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館 位於3樓室外位置的大型の空気Fueki 君 三大打卡位

Fueki期間限定店精品店 五顔六色Fueki 工作坊

Fueki DIY 快楽製造所

日期:2023年7月21日至10月2日

時間:1000-2200

五顔六色Fueki 工作坊

日期:7月21日至10月2日指定星期六及日

時間:1400-1800

地點:(工作坊)慈雲山中心6樓 123 By ELLA舖外;(粒粒雪糕)慈雲山中心5樓近中庭位置

備註:Link Up會員於商場以電子單一消費每滿50元,可獲電子印花一個,儲滿8個印花,即可換領「五顔六色Fueki DIY工作坊」名額一個、自選口味的粒粒雪糕及慈雲山限定口味配料一份。

22. 荃新天地| 小朋友5大夢想職業體驗館

興趣要從小開始培養,今個暑假荃新天地為小朋友舉辦夢想職業體驗館主題活動,商場2期中庭化身為夢想職業體驗館,讓4歲至12歲的小朋友挑戰5大特別職業。S+REWARDS會員可以憑點數換取工作體驗證,場內亦設有即場參與名額,只需捐款$50予協康會即可參與體驗。活動會提供各職業的可愛服裝,小朋友搖身一變成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」,學習新技能。每完成一項體驗更可以賺取代幣,以換取文具、生活用品、玩具等獎賞,最適合好奇心重又好學的小朋友參加。

雪糕研發師 日式便當達人 植物科學家 偶像練習生 星際探險家

另外,為了提高真實感,活動還設計了「員工優惠」,於指定商戶消費並出示「夢想職員證」,即可享有期間限定員工優惠,包括︰SKECHERS 購物折扣、FANCL 購買產品滿 HK$800 即可獲贈乳酪柔膚軟膜 – 水潤修護 1 支、維特健寧 HK$20 現金券等。

專屬的夢想職員證

KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館

日期:即日至8月20日

時間:1300-2100

地點:Citywalk荃新天地2期中庭

23. PMQ元創方| 小朋友賽車體驗

PMQ元創方將於地面廣場舉行一場「夏日嘥力錦標賽」,讓4至12歲的小朋友體驗賽車活動,感受真實的角色扮演成為賽車選手!只要於PMQ元創方單一消費滿$50,即可參與賽車活動,親自裝飾車的外觀,再開上賽道穿越海陸空場景及重重難關,最後衝過終點,小朋友於限時內完成指定圈數將獲得紀念獎牌一枚,並可於頒獎台上領獎拍照打卡,完成小朋友的賽車夢。

第一站陸地沙漠急轉彎,各參加者須在仙人掌佈置前急速過彎,再扭過地上顛簸不平的「小山坡」,考驗各位車手的車技與反應。

第二站閃避穿越浮條窄路,參加者攀山越嶺後駛入充滿夏日氣息的沙灘賽區,車手必須閃避沙灘球懸吊裝置,再駛進色彩繽紛的浮條窄路。

第三站潛入藍色海洋世界,途中經過巨型紅鶴陣,然後來到海底隧道穿梭魚群與珊瑚,在海洋中感受賽車的樂趣。

終點站翱翔天際高速衝線,瞬間衝出水面突破天際,來到天空賽區!參加者繞過巨型熱氣球後,需要抵抗強風障礙,拼盡全力衝線!

PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」

日期:2023年7月21日至2023年7月28日

時間:1100-1800

地點: PMQ元創方地面廣場

車身設計工作坊地點:B座地下HG10至HG12室

備註:顧客於PMQ元創方內任何商戶單一消費滿港幣$50,即可前往「夏日嘥力錦標賽」詢問處登記,憑即日收據兌換「MYOK車身設計工作坊」及參與賽車體驗一節。每輪賽車體驗最多可有3名參加者參與,每節3分鐘。

24. 黃埔天地|運動遊樂園

夏日炎炎,是時候趁著夏天運動一下,盡情揮灑汗水了,黃埔天地將過千呎的時尚坊打造成大型運動遊樂園,匯集7項人氣運動項目,加上4大極限打卡位,適合想挑戰自我或想一家大小盡情玩樂的人。只要於商場內任何單一商舖以電子貨幣消費滿 HK$200 或以上,憑發票及手機付款記錄即可換領選手証乙張,參與各大遊戲,完成所有遊戲後更可根據得分獲得不同禮物。

2.6 米高巨型繽 FUN Sneakers 牆以近百對球鞋 Sneakers 砌成的巨型打卡牆。

CLIMB UP特大弧形拱門設計,有高有低不同攀點,輕鬆擺出帥氣Pose。

飛天跑步輪 至 cool 滑板 4大極限打卡位

另外,每日總成績最高的首3名選手,還可分別獲贈黃埔天地商戶價值HK$500、HK$300 或 HK$100 的購物禮券,是時候展現出真正的實力了!

籃兒當射手 狡猾乒乓

單車衝衝衝 爆推地壺 拍拍反應燈 仲夏激流 拳拳到肉 7項人氣運動項目

黃埔活力無限 INFINITY FUN

日期:2023年7月22日至8月13日,逢星期六及日(一連四個週末,共八天)

時間:1300-1900

地點:黃埔天地時尚坊 MTR 層



黃埔活力無限 INFINITY FUN選手券

日期:2023年7月22日至8月13日,逢星期六及日(一連四個週末,共八天)

時間:1200-1830(或換完即止)

地點:黃埔天地時尚坊地下禮賓處

25. 杏花新城|三色飛天貓HOKO現身港鐵7個商場+玩 3 大忍者充氣障礙樂園

港鐵旗下七個商場 – 杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場,首次聯乘本地插畫師 Oh Mankee(文盈),將其原創角色既可愛又正義感十足的三色飛天貓HOKO帶到各個角落。

杏花新城打卡裝置

駿景廣場打卡裝置 Citylink打卡裝置 綠楊坊打卡裝置 新屯門商場打卡裝置

另外,杏花新城將舉辦忍者充氣障礙樂園,為5至12歲的小朋友提供三大項目,包括:「充氣三重跳跳球」、「眼明手快奪奪樂」以及「充氣障礙賽闖三關」!商場亦會於指定周日邀請本地忍者障礙運動訓練團隊Sasuke Fitness的專業教練親授各項忍者運動技巧,喜歡忍者的小朋友必去。

忍者充氣障礙樂園

三色飛天貓HOKO各商場打卡裝置

日期:即日至8月27日

忍者充氣障礙樂園

「充氣三重跳跳球」及「眼明手快奪奪樂」

日期: 7月15至30日及8月5至27日(逢周六及日)

時間:1200-1800

年齡:5至12歲

每節參加人數: 充氣三重跳跳球:一名參加者及其一位監護人;眼明手快奪奪樂:二至四名參加者



「充氣障礙賽闖三關」

活動日期: 即日至 8 月 27 日(星期一至日)

時間:1200-1800

年齡:5至12歲

每節參加人數: 三名參加者

26. 新都城中心|木育主題遊樂園

木與大自然一脈相連,而木育更是近年全球環保團體關注議題之一,新都城中心2期邀請到台灣超人氣、建造的室內木造遊樂園有八千萬入場人次的「木育森林」來港,打造全港首個木製育樂主題樂園。場內共有6大展區,包括:6米高巨型森林樹屋、香港限定的空中飛索、木球發射場、可愛小野豬小野馬相伴的木鞦韆、體驗砌木質四巧板和解構魯班鎖的木匠教室及有眾多木工藝術品的木育科學區。完成遊戲以後還可以與場上眾多木質的小動物合照打卡,讓小朋友們過一個刺激又有教育意義的暑假。

1.6米高巨型森林樹屋

小野豬和小野馬與大家結伴坐木鞦韆打卡

木球發射場 木育展覽區 木育科學區 空中飛索

Summer In the Wooderful Land

日期: 即日至9月3日

時間: 1000-2200

地點: MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場



木育闖關—「空中飛索」體感模擬遊戲

日期: 即日至9月3日

時間: 1200-2000

地點: MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

參加詳情: H・COINS會員於場內最多兩間不同商戶,以電子貨幣即日消費滿

HK$300,即可參加「空中飛索」體感模擬遊戲一次。



木育技競—「木球發射場」遊戲

日期: 即日至9月3日

時間: 1200-2000

地點: MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

參加詳情: H・COINS會員於場內最多兩間不同商戶,以電子貨幣即日消費滿

HK$200,即可參加「木球發射場」遊戲一次。

27. 上水中心購物商場|循環再造主題打卡場景

上水中心購物商場聯同將軍澳新都城中心一期帶來以環保為題的清新夏日打卡場景,共設6個打卡位,包括:以回收的鋁罐製作充滿魔幻氛圍的森林精靈吊飾及有時代感的打卡凳子;以回收的玻璃樽加工,再加上小燈,製作成尤如螢火蟲般閃爍的吊飾;將舊車軚重新噴色,轉化為座地椅或輪軚花圃;以回收的布料製作出繽紛多彩的拼布裝飾,拼布大樹;將單車輪重新加工變身成為一朵朵綻放花朵的小花田;重新組裝回收卡板,將之化身成時尚又型格的特色座位。更特別的是場內特設的智能花,走近逾 3 米高的巨型智能花下,花瓣便會燦爛地展開並發出光芒,打卡一流。

森夏綠花園

日期: 即日至8月20日

地點: 上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期

28. 東港城|新加坡主題大型充氣彈床城堡

小朋友對世界充滿好奇,是時候帶他們去其他國家走走。東港城將聯乘 Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期,打造全球首個以新加坡著名景點為主題最大型的一體式充氣彈床城堡。城堡高5.5米、總面積達5,000尺,城堡內還設有極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等多項充氣遊戲,亦有4米高可愛的魚尾獅Merli充氣公仔陪伴盡情跳彈。Klook正式預售,7 月 6 日及 7 月 13 日 起The Point 會員憑 1,000積分換領預留證,並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日或假日親子套票一套。

總面積達5,000尺以新加坡著名景點為主題的一體式充氣彈床城堡

多種充氣公仔 極速滑梯

「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」

活動日期︰ 即日至9月3日

活動時間︰ 1000-2000

活動地點︰ 將軍澳東港城一樓中庭

費用︰

親子套票$188;小童或額外成人門票$108(星期一至五)

親子套票$238;小童或額外成人門票$138(周末及假日)

換領地點: 東港城二樓禮品換領處

換領時間: 1300-2200

備註:每日 10 節;每節 50 分鐘,敬請提前 10 分鐘到達以完成進場手續;每節

玩樂時間結束後將進行 10 分鐘清潔)

29. 如心廣場|探索遠古世界

如心廣場將聯同預計於年底開幕的如心園,舉行探索遠古世界的歷險旅程,設有4大打卡點,讓大家以四感:視覺、聽覺、嗅覺及觸覺沉浸式參與其中。打卡點包括:6米高呆萌充氣長毛象、探索之森、一眾森之好友及森林長廊,其中最特別的打卡點是探索之森,有柔軟的草地與柔和的森林聲音,站在三棟約4米高、綴以環形燈飾的大樹下,仿佛正身處真正的遠古森林中,亦有互動遊戲可以玩,透過遊戲認識珍貴稀有的木化石及上新世時期動物,記憶一定非常深刻。

6米高呆萌充氣長毛象

森之好友打卡點 探索之森 森林長廊

除了打卡點外,還有全港首創木化石互動遊戲,大家可以在平版電腦為木化石及一種森之好友填上顏色,例如:長毛象、劍齒虎、樹懶、狐獴及渡渡鳥,完成的作品會立即投射到如心廣場中庭的大屏幕,參加填色比賽有機會贏取餐飲禮券。另外,亦有植物拓印環保袋工作坊及再造紙製作工作坊,憑電子貨幣即日消費滿指定金額即可參與。

呆萌充氣長毛象 及 探索之森

日期: 2023年7月21至9月17日

時間: 1000-2200

地點: 如心廣場一期露天廣場及如心廣場一期一樓中庭



「如 · 森互動」遊戲

日期: 2023年7月21至9月17日

時間: 1100-2000

地點: 如心廣場一期一樓中庭

參加方法: 憑電子貨幣*即日單一消費滿 HK$50 或以上,以及「讚好」如心廣場 Facebook 或 IG 專頁,即可換領「如.森互動」遊戲券乙張 。



「如 · 森互動」遊戲填色比賽

比賽日期: 7月21日至8月31日

大會評審期:9月1日至9月8日

公眾投票期: 9月9日至9月17日

結果公佈日期:9月22日

參加方法: 遊戲參加者完成作品後可獲專屬二維碼(QR code),掃瞄該二維碼,便可把作品的圖片下載,然後在自己的Instagram帳戶公開分享及標記#NinaSummerContest。大會評審將選出入圍作品並進行網上投票,比賽設冠軍、亞軍、季軍各一名,獲得最多「讚」的作品即勝出,最高可獲如心廣場指定餐飲禮券價值HK$300。



「如 · 森之旅」限定工作坊

日期: 7月21日至9月17日(逢星期六及日)

時間: 1100-1200/1400-1500

地點: 如心廣場一期二樓

參加方法: 憑電子貨幣*即日消費滿 HK$400(最多 2 張不同商戶的有效電子機印發票#)即可換領「植物拓印環保袋」或「再造紙製作」工作坊名額乙個;消費滿 HK$800(最多 3 張不同商戶的有效電子機印發票#)即可換領「認識動植物標本」工作坊^名額乙套(每套包括最多一名成人及一名小童參加),並於指定日期參加工作坊一節。名額有限,換完即止。

30. 皇室堡| Kinder森林奇趣歷險

Kinder朱古力一直深受港人歡迎,而今年Kinder竟然與皇室堡合作出主題遊樂園,設3大森林秘境——3.5米高的叢林基地、搖搖晃晃的歷險吊橋及歡樂的交響樂營地,想像就已經很驚險,沿途還可以與Kinder代表人物Kinderino及三位動物朋友打卡,小朋友一定享受其中。一旁設有Kinder夾蛋機,有機會贏取Kinder朱古力、新上市餅乾、還有限量沙灘波及兒童填色繪本。

叢林基地

歷險吊橋

交響樂營地

大家更可即場參與DIY Kinder皇冠活動,自己填色並貼上Kinderino與動物朋友的貼紙,製作屬於自己的皇冠頭飾。另外,皇室堡會於指定活動期間在中庭大派Kinder朱古力,分享快樂。既能愉快地與小伙伴玩耍,又能獲得免費零食,快樂加倍。

Kinderino及三位動物朋友的4大打卡位

WINDSOR X Kinder 夏日森林奇趣歷險

日期: 2023年7月21日至8月31日

時間: 1000-2200

地點: 皇室堡地下中庭

31. 新都會廣場| 汪星人夏日派對

小孩子放暑假四處去大玩特玩,毛孩也是時候放假外出放肆一番。今期新都會廣場舉辦「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對,是屬於毛孩的遊樂園及夏水禮,共設4大主題活動,包括:集7大毛孩運動遊樂裝置兼多個打卡位的遊樂園、首個商場狗狗游泳池、與主人一同挑戰各種遊戲的同樂日及雲集逾40間本地寵物品牌的市集。

全力 Jump over! 跳躍車輪圈 潮寵滑板場 踏跳小腳掌 Doggy搖搖板 彩虹隧道 Feed Me 餅! 7大毛孩打卡遊樂裝置

「萌寵 FUNFUN 夏水禮」全港首個商場狗狗游泳池



盛夏 PETS PARK 遊樂園

日期:7月28日至9月3日

時間:1000-2200

地點:新都會廣場L4露天廣場



萌寵 FUNFUN 夏水禮

日期:7月29日至8月20日(逢星期六及日)

時間: 1100-1900

地點: 新都會廣場L4露天廣場及L5空中花園



DOG-Go 同樂日

日期:8月12日至8月13日

時間:1400-1800

地點:新都會廣場L3露天廣場



與寵同樂 Summer Mart

室內市集:

日期:7月26日至8月9日

時間:1100-2100

地點:新都會廣場 L3 中庭

室外市集:

日期:7月27至30 日、8月4至6日及11至13日

時間:1100-2000

地點:新都會廣場L3-L4露天廣場



32. 太古城中心| 各地域小動物主題遊戲及小知識

太古城中心舉辦以各地域的小動物為題的冒險旅程,共4大主題、10大區域,場景從森林原野到冰極海洋,有長頸鹿、小企鵝、老虎等小動物等着與小朋友打卡,讓小朋友透過各感官體驗互動遊戲,探索動物的小知識。



寶貝小企鵝遊戲 海獺吃吃睡遊戲 冰極海洋主題

小知識大圖冊分享動物冷知識 放大鏡探索室分辨動物叫聲和斑紋 動物總動員主題

鴕鳥舞蹈班 看看『便』知道 長頸look-look探視長頸鹿視角 長頸鹿舔舔脷 尋找小老虎遊戲的吼!老虎在哪兒? 森林原野主題

趣知共享主題的小知識共享角

園中 4 大主題為核心,包括動物

總動員、冰極海洋、森林原野及趣知

小歷奇大妙趣

日期:即日至9月3日

時間:星期一至五1200-2100; 星期六、日及公眾假期1100-2100

地點:太古城中心 2/F 中庭及中橋

33. 將軍澳中心| 陸蟹及寄居蟹展

海洋生物一向能引起眾人的好奇心,將軍澳中心舉辦以蟹為主題的展覽,帶來 13 款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹,還有像真度十足夢幻貝殼世界,大人小朋友可以坐進巨型貝殼裡,在海底的聲音環繞下與光影互動。同場亦有戶外活動主題市集,齊集多個戶外活動用品品牌。

饅頭蟹是浪漫之最,受到驚嚇時,雄蟹會緊緊地抱著雌蟹狂奔。 惡魔蟹顏色艷、個性兇屬雜食性偏肉食。 草莓寄居蟹主要顏色為火紅色、紅色、橙色。 短腕寄居蟹是最大型的陸上寄居蟹之一,體長可達十公分以上。

仲夏「蟹」逅

日期:7月21日至8月30日

地點:將軍澳中心 新界將軍澳唐德街9號