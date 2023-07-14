酒店自助餐2023 ｜ 九龍香格里拉港式主題自助餐 聯乘鏞記酒家＋麥奀記＋樹記腐竹3大老字號

酒店自助餐2023 ｜九龍香格里拉Cafe Kool近日更換全新自助餐主題，以滿足一眾海鮮迷和追求港式地道的你。今次酒店聯乘三間本地老字號食店，包括鏞記酒家、麥奀記及樹記腐竹，打造「國際海鮮及『港式・港食』自助餐。

自助餐除了無限量供應原隻龍蝦（晚市）、即開生蠔、刺身、惹味烤肉、國際佳餚和凍海鮮外，7款香港美食將在指定日子之早午餐、午市及晚市自助餐時段輪流供應。各款聯乘美食包括鏞記酒家的炭火叉燒、麥奀記雲吞麵、樹記腐竹的腐竹雪糕等。

由7月15日至9月9日，以及11月6日至12月31日，自助餐會有鏞記酒家的至尊炭燒肥燶叉燒飯，叉燒採用加拿大豬肉，肥瘦相間分明，塗上蜜汁和炭火烤製後更甘香。

肥燶叉燒

9月10日至11月5日，以及2024年1月1日至2月29日，將會有鏞記酒店的生煎鵝肝腸多士。採用自家優質鵝肝加入上等玫瑰露製成，味道甘香馥郁，入口溶化。

生煎鵝肝腸多士

麥奀記麵條柔韌、材料新鮮、湯底鮮甜，由7月15日至明年2月29日更會流輪推出4款馳名麵食。

7月15日至9月9日：世家雲吞麵

9月10日至11月5日：上湯水餃麵

11月6日至12月31日：柱侯牛腩麵

2024年1月1日至2月29日：京都炸醬撈麵

世家雲吞麵

上湯水餃麵

柱侯牛腩麵

京都炸醬撈麵

樹記腐竹創立於1942年，專營腐竹及各式豆製品，以人手挑選最上乘產品出售，為香港最著名的腐竹專門店之一。早前品牌推出以腐竹及牛奶製成的雪糕，以另一個方式將腐竹糖水呈現出來。由7月15日起，凡惠顧周末自助早午餐也可以品嚐得到！

腐竹雪糕

Café Kool 國際海鮮及「港式・港食」自助餐

日期：7月15日起

價錢：自助午餐 (星期一至五)$438/位、自助早午餐 (星期六、日及公眾假期) $578/位、自助晚餐

（星期一至四）$738/位、 （星期五至日及公眾假期）$788/位；另加一服務費

地址：尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉閣樓 Café Kool

電話：2733 8753

網上預訂：請按此