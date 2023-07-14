迪士尼100周年 ｜荷里活廣場音樂大舞台 期間限定店+週末工作坊+獨家主題禮品換領

迪士尼100周年 ｜迪士尼踏入100周年大日子，一眾迪士尼及彼思人氣角色包括米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔、睡公主同台現身荷里活廣場，在2023年7月14日至9月3日期間帶領大家探索迪士尼世界的音樂大舞台，展開一 段樂韻悠揚的奇妙旅程。打卡過後，粉絲們亦可親臨「迪士尼100周年期間限定店」，挑選過百款全新主題精品、憑消費及捐款換領獨家主題禮品、更可參與親子工作坊，齊齊歡度一個美妙動聽的歡樂暑假！

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Disney 100大門

首次現身商場的超人氣《熊抱青春記》裝置，1.6米巨型毛絨絨熊貓美美驚喜現身夏日音樂盛會，於充滿光影效果的Disney 100大門神氣登場，同場亦誠邀大家大玩互動音樂遊戲，考你身手及反應，正式展開這趟音樂之旅！

快『樂』大舞台

在萬人迷米奇的指揮下，大家將可踏上快『樂』大舞台與史迪仔、小飛俠及睡公主等角色來個歡樂大合奏，盡情施展各位的音樂造詣及天份！

粉絲潮聖必到期間限定店/ 消費換領迪士尼主題禮品 / 週末親子工作坊

「迪士尼100周年期間限定店」將發售過百款全新主題精品，亦有多款會場限定打卡甜點包括首度推出的 Disney 100 Gelato、馬卡龍棒、限定奶凍等；另有女生們至愛的精品如台灣直送迪士尼原木音樂盒、綠色植物及香薰香水等。以及一系列Disney Nature環保產品，當中有餐具套裝、雨傘和手挽袋等；大受小朋友歡迎的水壼，筆袋，背包等，款款精緻實用，大人小朋友都定能滿載而歸！

商場亦準備了以迪士尼音樂主題的獨家禮品如可摺疊環保袋、家居拖鞋及旅遊收納袋套裝，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款予願望成真基金即可換領，數量有限，先到先得！

大人小朋友於指定周末更可憑捐款或消費參與親子工作坊，製作立體工藝飾品，一展藝術天份！

《Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood》主題打卡裝置及期間限定店

日期：2023年7月14日至2023年9月3日

時間：上午10時至晚上10時 (期間限定店：中午12時至晚上8時30分)

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

「迪士尼親子工作坊」

日期：2023年8月5日至2023年9月3日 (逢星期六、日)

時間：下午2時至6時 (每日共8節，每節30分鐘)

地點：荷里活廣場一樓明星廣場

人數：每節10對親子

參加方法：持有並出示「迪士尼100旅遊日誌」、或憑即日於場內以電子貨幣單一消費滿HK$200，即可換領工作坊入場券一張，製作立體工藝飾品。每日名額有限，先到先得，滿額即止。

換領日期：2023年8月5日至2023年9月3日 (換完即止)

換領時間：中午12時至晚上8時

換領地點：荷里活廣場一樓禮品換領處(近H&M)